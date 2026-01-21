«Не думал о смене гражданства. Важно, где ты родился». Медведев – после второго круга АО

Даниил Медведев одержал победу над Кентеном Алисом в четырёх сетах и вышел в третий круг Australian Open – 2026. На пресс-конференции он поделился впечатлениями от матча, порассуждал об участии экс-теннисистов в подкастах, а также высказался на тему смены гражданства рядом российских игроков.

«Не хочу быть тем, кто по завершении карьеры проезжается по всем в туре в подкастах»

— Мог бы сыграть и лучше, но победа это победа. По ходу матча я играл лучше, он играл великолепно. Это важная победа, в прошлом году, когда соперники хорошо играли против меня на «Шлемах», я проигрывал. Так что рад, что удалось выиграть этот матч, перевернуть игру и наращивать свой уровень по ходу матча.

— Когда проиграли первый сет, появились мысли, что было здесь в прошлом году?

— Не особо. Не хотелось проигрывать первый сет, особенно на тай-брейке, а ведь я подавал на сет. Я сделал подачу – не хорошую и не плохую, а он мощно зарядил прямо по линии, потом ещё раз. Вот об этом я думал – а можно ли было подать получше и почему, чёрт побери, он попал по линии, а не чуть-чуть в аут? Я пошёл сменил одежду, обычно это помогает перефокусироваться, понять, что сделать, чтобы выиграть матч. Счёт 0:1, это уже не изменить. Первый гейм в моём исполнении был так себе, он забрал мою подачу. Однако я всё равно смог перевернуть игру и много раз после этого делал брейк.

— В последнее время многие бывшие игроки начали вести подкасты, а вы любите формат интервью. Хотели бы тоже сделать подкаст и кого бы пригласили на него или какие темы бы выбрали?

— Наверное, нет, однако всё зависит от обстоятельств. Кто-то начинает записывать подкасты сам, кто-то – с помощью других людей. Но, наверное, нет… Ну, лет через пять после того, как завершу карьеру — кто знает? Однако первые лет пять хотел бы посвятить семье и вещам, которые люблю. Подкасты в эту категорию пока не входят. А потом – кто знает? Но пока таких мыслей у меня не было.

— Хотели бы говорить о теннисе?

— Не уверен, это путь с подвохом. Я не слушаю подкасты, однако короткие отрывки попадаются. Я в этом плане уважаю Роддика, он никогда не наезжает на игроков, всегда очень уважительно высказывается. А есть другие ребята, которые уже редко дают интервью, может, раз в год. И они проезжаются по всему туру. Я бы лично с этим был поосторожнее, поэтому и говорю, что, может, не стал бы обсуждать теннис. Не хочу быть человеком, который после завершения карьеры говорит: «Да они вообще не умеют играть, в мои времена были Алькарас, Синнер, сейчас же какие-то любители». Надеюсь, таким я не буду, а если и буду, то не буду давать интервью.

«Атмосфера в раздевалке дружественная. Говорят, 20 лет назад было очень токсично»

— Бывали ли у вас неловкие моменты в раздевалке с соперниками?

— Хороший вопрос. Дней пять-шесть назад как раз говорил со своими тренерами. Рохан тренировал лет 20 назад, а Томас в то время играл. Я знаю только атмосферу в раздевалке по своей карьере, и она очень дружественная. Да, на корте мы можем что-то сказать друг другу, но в туре, может, один-два человека из сотни тебе не нравятся. В целом всё очень дружелюбно, все смеются. А Рохан с Томасом рассказали, что 20 лет назад раздевалка была супертоксичным местом. Слышал истории от Томаса и был в шоке. Так вот почему ребята рано завершали карьеру — потому что было постоянное давление. Просыпаешься утром – уже под давлением, заходишь в раздевалку – опять под давлением. У нас отличная раздевалка, на расслабоне, Алькарас и Синнер даже летают на одном самолёте. Поэтому мы получаем удовольствие от тенниса и от тура.

— Кто-то упоминал, что им не нравится, когда с ними не здороваются.

— Всё зависит от культуры. Например, когда я приехал во Францию из России, мне было тяжеловато. Другая страна, другая этика. Во Франции всем надо обязательно сказать: «Привет, как дела?» В России если не знаешь человека, то не здороваешься. Так что поначалу я, например, не здоровался с кассирами в магазине, и они на меня очень злились. А я не понимал – что не так? Однако потом привык, и мне кажется, что в раздевалке все в основном друг с другом здороваются.

«Не думал о смене гражданства. Важно, где ты родился»

— Украинская теннисистка накануне заявила, что россиянам не должны разрешать выступать на международных турнирах. И также осудила игроков, включая вас, за выставочный матч, где спонсором выступала российская нефтяная компания. Что ответите на это?

— В целом я уважаю любое мнение. Это её мнение, мне нечего сказать об этом.

— В последнее время много разговоров о том, что корты везде стали медленнее, мячи – тяжёлее. Что скажете о кортах здесь в этом году?

— Да, об этом уже давно говорят, но мне кажется, что корты становятся быстрее. Слышал, в Гонконге очень быстрые корты. В Брисбене были довольно быстрые. На АО корты не медленные. Не скажу, что быстрые, потому что тут не так много эйсов и часто бывают длинные розыгрыши. Скажу, что средняя скорость. С мячами то же самое. Я, наверное, в какой-то момент больше всех на это жаловался. Мне кажется, они становятся лучше. Реальность такова, что ракетки меняются, мячи меняются, корты меняются, игра меняется, а правила смены мячей всё те же. Может, стоит подумать в эту сторону. Не знаю, когда ввели это правило – если лет 40 назад, то тогда же всё было иначе. Но в целом думаю, что к нам прислушиваются, есть вариативность в кортах и мячах.

— Многие российские игроки поменяли спортивное гражданство в прошлом году. Сами не думали над этим и понимаете ли, что двигало этими игроками?

— На 100% понимаю и уважаю. Ты можешь это сделать, в спорте даже, наверное, легче это сделать, чем обычным людям. Я никогда не задумывался о смене гражданства. Считаю, важно, где ты родился. Политика и всё остальное – это другое. Никогда не рассматривал такой вариант, но многие игроки поменяли гражданство, и я спокойно к этому отношусь, мы дружим. Это их выбор.

— Какие ожидания от матча с Фабианом Марожаном?

— Я довольно хорошо его знаю, он ведь уже два года в туре. Мы пару раз вместе тренировались, играли друг против друга. Это сильный игрок, может побеждать теннисистов из топ-10. Нужно быть готовым к тяжёлому матчу, мне надо показать лучший уровень, чтобы постараться его обыграть.