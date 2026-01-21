«Кончита хотела меня разогреть салочками». Мирра — об успешном выходе в третий круг АО

Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает успешно выступать на Australian Open. Наша спортсменка с «баранкой» разгромила 53-ю ракетку мира Марию Саккари и вышла в третий круг мэйджора (6:0, 6:4). После яркой победы у 18-летней теннисистки взяли небольшое интервью на корте, в котором она поделилась деталями о прошедшем поединке и не только.

Первым делом россиянку попросили поделиться мыслями о соперницах и своей сетке. «Когда я увидела сетку, я сказала себе: «Вау, будет сложно: тут Векич, Саккари». Они великолепные теннисистки, очень агрессивные. Но на самом деле не могу понять, помогает ли знание своей сетки или нет. Думаю, из-за этого ты с самого начала нервничаешь и переживаешь за результат. Наверное, хорошо, что надо играть на 100% с первого же матча, потому что иногда тяжело войти в турнир, раскачаться и раскрыться, однако здесь у меня не было другого выбора», — сказала Мирра.

Затем Андреева обсудила эмоции от завоевания титула в Аделаиде, а также прокомментировала тот факт, что три из четырёх последних чемпионок Australian Open перед этим выигрывали в финале вышеупомянутого «пятисотника». «Победа в Аделаиде добавила очень много уверенности. Я чувствую себя отлично на корте, но в Мельбурне иногда бывает очень ветрено. Ты понимаешь на таких турнирах, что сразу же придётся очень непросто, нужно найти ритм, баланс.

Конечно, знаю статистику, что чемпионки Аделаиды неплохо выступают в Мельбурне, однако я буду играть от матча к матчу, особенно не вдаваться в подобные размышления и просто делать свою работу», — заявила седьмая ракетка мира.

Под конец беседы с корреспондентом спортсменка с улыбкой на лице рассказала о взаимоотношениях с Кончитой Мартинес, а ещё поделилась тем, как перед матчем играла с тренером в салочки. «Думаю, важно иметь такие весёлые и непринуждённые отношения. Сегодня сработало отлично. На самом деле я даже не поняла, что она за мной гонится — я её слегка коснулась и рванула в раздевалку к туалету, а она внезапно меня испугала. Я подумала: «Ну, хорошо, что я нахожусь рядом с туалетом» (смеётся). Она пыталась меня так немного встряхнуть, разогреть перед матчем. Но мне точно это помогает — иметь такие отношения, не быть слишком серьёзной и немного повеселиться перед игрой», — подчеркнула теннисистка.

На пресс-конференции Мирра Андреева подробно рассказала журналистам о ходе встречи, своей тактике, борьбе с шумными трибунами, психологическом состоянии, работе с Кончитой Мартинес и отсутствии мыслей о смене гражданства.

— Поздравляем с результатом матча. Расскажите нам о своих мыслях по поводу поединка и о том, как вы играли.

— Я чувствовала, что начала встречу очень уверенно. У меня было не так много невынужденных ошибок. Я играла довольно агрессивно, пыталась набирать очки и очень довольна тем, как действовала. Рада, что не пришлось играть три партии, потому что она тоже активизировалась во втором сете. Так что в целом довольна своей игрой.

— Чувствуете ли себя более уверенно в Австралии после титула в Аделаиде и двух кругов в Мельбурне?

— Да. Чувствую, что приобрела немного уверенности, особенно после трофея в Аделаиде. Перебравшись в Мельбурн, я сыграла много матчей и победила в них. Так что да, я пытаюсь сохранить в себе позитивный настрой и уверенность до тех пор, пока играю тут.

Мирра Андреева Фото: Mark Avellino/Anadolu via Getty Images

— Вы говорили, что ваша игра с Марией Саккари была агрессивна, и, кажется, вам удалось хорошо контролировать её движения в обеих партиях. Расскажите о своей тактике в этом матче.

— Очевидно, что Мария очень агрессивный игрок. Ей нравится пробивать свои форхенд и бэкхенд, так что я пыталась нейтрализовать её удары на задней линии. Просто старалась быть стабильной, но в то же время, когда у меня была возможность атаковать и воспользоваться любой позицией, в которой я находилась, я не упускала шанс.

И мне казалось, что план работал очень хорошо. А потом я немного потеряла концентрацию. Она лучше заиграла, и у нас начались очень тяжёлые геймы. Мне тогда казалось, что во втором сете всё могло пойти по другому пути. Так что я просто рада, что всё обернулось в мою пользу и нам не пришлось играть третью партию.

— В первых восьми геймах ваш уровень был невероятно высоким. Выделяются ли в вашей памяти другие подобные моменты, когда вы так хорошо играли?

— Я помню, что играла очень хорошо в Цинциннати-2024. Думаю, я здорово действовала на этом турнире. У меня были такие же чувства, когда я играл на «Ролан Гаррос» — 2024. Там я тоже ощущала себя очень уверенно на корте. Так что я вроде как почувствовала то же самое в матче с Марией. Ещё на разминке я подумала, что мячи летят довольно хорошо. Я била по ним 30 минут и упустила всего два-три штуки. Я такая: «Ого, это был лучший разминочный сет, который у меня когда-либо был». Полагаю, с этого всё и началось. В этом поединке я чувствовала, что играла очень стабильно.

— Мария не австралийка, но греки иногда говорят об этом «Шлеме» как о своём домашнем турнире. И у неё оказалось много поддержки от соотечественников в этом поединке. У вас был опыт тяжёлых матчей со зрителями, болеющими против вас, особенно за последний год. Каково вам пришлось сегодня? Довольны тем, как справились с этим?

— Да, я думаю, что в этом матче был не самый худший опыт с шумными болельщиками. Очевидно, они были громкими и очень поддерживали Саккари. Когда Мария выиграла три гейма подряд, её фанаты действительно начали очень шумно болеть за неё.

И я просто подумала: «Нет ничего страшного, что я потеряла концентрацию, потому что я тоже человек и могу допустить небольшие ошибки». А затем она тоже начала играть лучше, и я старалась действительно не обращать внимания на толпу. Я пыталась сосредоточиться на том, чтобы вернуться в игру и не дать ей увеличить отрыв во втором сете. Так что я действительно старалась сосредоточиться на матче и не думать о том, как громко они болеют за неё. Затем я начала глушить мысли о том, как плохо может всё завершиться, если я потеряю больше очков или выиграю меньше геймов. Так что я довольна тем, как сосредоточилась на матче, а не на внешних факторах, и не потерялась из-за происходящего.

— Есть ли изменения в том, как вы справлялись с подобными ситуациями в прошлом?

— Я думаю, что изменения есть, потому что мы все видели, как я играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Это было нелегко для меня, конечно же. Но теперь я понимаю, что почти на каждом турнире будет много болельщиков, поддерживающих какого-то игрока. Это то, с чем мне нужно научиться справляться, и другого выхода нет. Теперь я пытаюсь освоить новые методы, как не обращать на это внимания и сосредоточиться на матче. Полагаю, что сегодня у меня это получилось довольно хорошо.

— Многие российские теннисисты сменили гражданство за последний год или около того. Что вы думаете об этом? Рассматривали ли вы когда-нибудь такое решение для себя?

— Я даже не думала об этом. Я знаю, например, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие теннисисты перешли играть за другие страны, но пока я просто буду играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного.

— Добавляет ли давления игра за страну без флага и прочего тому подобного? Бывают ли моменты, когда вы хотите не представлять страну, где всё так политизировано?

— Нет, мне это не добавляет давления. Я просто делаю своё дело на корте и фокусируюсь на том, как улучшиться в качестве теннисистки.

— Когда у молодого игрока дела идут не так хорошо, то появляются паника и желание что-то изменить. Как вы видите общую картину работы с Кончитой Мартинес и как удалось пройти через трудные времена?

— Я думаю, что мы проделали большую работу, особенно в межсезонье, и теперь я начинаю видеть результат. Вижу, что то, над чем мы трудились, действительно помогает в матче, и я использую это. Теперь, например, я не боюсь использовать определённые удары или определённые тактики во время поединков, потому что это то, над чем мы работали некоторое время.

Думаю, когда я только начинала профессиональную карьеру, а Кончита была одним из моих первых тренеров в туре, то в какие-то моменты я паниковала. Допустим, проигрываю три гейма подряд и думаю: «Что происходит? Вернусь ли я в игру? Боже мой». Но теперь она тоже помогла мне с этим, Кончита всё время говорит мне: «Знаешь, если ты когда-нибудь сдаёшь, это тоже нормально. Ты теннисистка, она теннисистка, всё может быстро измениться». Я думаю и чувствую, что работа, которую мы проводим вместе, окупается. Я вижу результаты, так что теперь могу признать большую заслугу Кончиты в этом.

— Как много вы думаете о своём положении на корте во время матча или тренировки? Насколько сложно оставаться на задней линии на протяжении всего поединка?

— Очевидно, я уделяю этому больше внимания, когда тренируюсь. Кончита постоянно напоминает мне, что иногда я склонна возвращаться к своему старому теннису. На тренировках мы уделяем этому больше внимания, однако во время поединков я не думаю о технике или о том, где мне следует находиться.

В матче я вся в игре, и моя голова занята мыслями о том, что мне нужно сделать, чтобы победить — допустим, не знаю, какой удар мне нужно сделать, чтобы выиграть очко. Так что, когда что-то не получается, Кончита может сказать мне, например, что я слишком далеко от задней линии и мне стоит подойти к ней ближе, войти в корт, сделать то или другое. Но мы больше думаем об этом, когда я тренируюсь, а не когда я играю матч.

— Когда вы обнаруживаете, что отступаете дальше задней линии, почему это происходит? Чувствуете, что не хотите рисковать так сильно?

— Я думаю, что это из-за того, что раньше я была молода и была больше оборонительным игроком. В течение 1,5 года мы работали с Кончитой над тем, чтобы я брала инициативу на себя. Я знаю, что могу это делать, и это приносит больше очков и результатов. Так что иногда, когда я нервничаю или напряжена, я склонна возвращаться к старым привычкам. Но теперь я также поняла, что теннис, в который я играю сейчас, работает и приносит мне много результатов. Поэтому я заставляю себя быть ближе к линии, даже когда мне не совсем комфортно там находиться.

— Немного политический вопрос напоследок. Украинка Олейникова выступила очень резко и сказала, что спортсмены из России и Беларуси вообще не должны играть в теннис. Как вы себя чувствуете, когда слышите подобное?

— Я думаю, что у каждого есть своё мнение, поэтому не хочу судить игрока или человека по тому, что они говорят. Она может иметь своё мнение и высказываться как угодно.

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».