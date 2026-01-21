Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мирра Андреева на Australian Open — 2026: что сказала после матча, салочки с Кончитой Мартинес, тактика, фанаты, смена гражданства

«Кончита хотела меня разогреть салочками». Мирра — об успешном выходе в третий круг АО
Маргарита Сальникова
Мирра Андреева на Australian Open — 2026
Комментарии
Андреева поделилась секретом изготовления «баранок» для соперниц, а также высказала своё мнение о смене спортивного гражданства.

Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает успешно выступать на Australian Open. Наша спортсменка с «баранкой» разгромила 53-ю ракетку мира Марию Саккари и вышла в третий круг мэйджора (6:0, 6:4). После яркой победы у 18-летней теннисистки взяли небольшое интервью на корте, в котором она поделилась деталями о прошедшем поединке и не только.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Первым делом россиянку попросили поделиться мыслями о соперницах и своей сетке. «Когда я увидела сетку, я сказала себе: «Вау, будет сложно: тут Векич, Саккари». Они великолепные теннисистки, очень агрессивные. Но на самом деле не могу понять, помогает ли знание своей сетки или нет. Думаю, из-за этого ты с самого начала нервничаешь и переживаешь за результат. Наверное, хорошо, что надо играть на 100% с первого же матча, потому что иногда тяжело войти в турнир, раскачаться и раскрыться, однако здесь у меня не было другого выбора», — сказала Мирра.

Материалы по теме
Что творит Мирра! Разгромила экс третью ракетку мира, второй раз кряду оформив «баранку»
Что творит Мирра! Разгромила экс третью ракетку мира, второй раз кряду оформив «баранку»

Затем Андреева обсудила эмоции от завоевания титула в Аделаиде, а также прокомментировала тот факт, что три из четырёх последних чемпионок Australian Open перед этим выигрывали в финале вышеупомянутого «пятисотника». «Победа в Аделаиде добавила очень много уверенности. Я чувствую себя отлично на корте, но в Мельбурне иногда бывает очень ветрено. Ты понимаешь на таких турнирах, что сразу же придётся очень непросто, нужно найти ритм, баланс.

Конечно, знаю статистику, что чемпионки Аделаиды неплохо выступают в Мельбурне, однако я буду играть от матча к матчу, особенно не вдаваться в подобные размышления и просто делать свою работу», — заявила седьмая ракетка мира.

Материалы по теме
Три чемпионки Аделаиды выигрывали затем и АО! Теннисный мир ждёт от Мирры очередного чуда
Три чемпионки Аделаиды выигрывали затем и АО! Теннисный мир ждёт от Мирры очередного чуда

Под конец беседы с корреспондентом спортсменка с улыбкой на лице рассказала о взаимоотношениях с Кончитой Мартинес, а ещё поделилась тем, как перед матчем играла с тренером в салочки. «Думаю, важно иметь такие весёлые и непринуждённые отношения. Сегодня сработало отлично. На самом деле я даже не поняла, что она за мной гонится — я её слегка коснулась и рванула в раздевалку к туалету, а она внезапно меня испугала. Я подумала: «Ну, хорошо, что я нахожусь рядом с туалетом» (смеётся). Она пыталась меня так немного встряхнуть, разогреть перед матчем. Но мне точно это помогает — иметь такие отношения, не быть слишком серьёзной и немного повеселиться перед игрой», — подчеркнула теннисистка.

На пресс-конференции Мирра Андреева подробно рассказала журналистам о ходе встречи, своей тактике, борьбе с шумными трибунами, психологическом состоянии, работе с Кончитой Мартинес и отсутствии мыслей о смене гражданства.

— Поздравляем с результатом матча. Расскажите нам о своих мыслях по поводу поединка и о том, как вы играли.
— Я чувствовала, что начала встречу очень уверенно. У меня было не так много невынужденных ошибок. Я играла довольно агрессивно, пыталась набирать очки и очень довольна тем, как действовала. Рада, что не пришлось играть три партии, потому что она тоже активизировалась во втором сете. Так что в целом довольна своей игрой.

— Чувствуете ли себя более уверенно в Австралии после титула в Аделаиде и двух кругов в Мельбурне?
— Да. Чувствую, что приобрела немного уверенности, особенно после трофея в Аделаиде. Перебравшись в Мельбурн, я сыграла много матчей и победила в них. Так что да, я пытаюсь сохранить в себе позитивный настрой и уверенность до тех пор, пока играю тут.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Mark Avellino/Anadolu via Getty Images

— Вы говорили, что ваша игра с Марией Саккари была агрессивна, и, кажется, вам удалось хорошо контролировать её движения в обеих партиях. Расскажите о своей тактике в этом матче.
— Очевидно, что Мария очень агрессивный игрок. Ей нравится пробивать свои форхенд и бэкхенд, так что я пыталась нейтрализовать её удары на задней линии. Просто старалась быть стабильной, но в то же время, когда у меня была возможность атаковать и воспользоваться любой позицией, в которой я находилась, я не упускала шанс.

И мне казалось, что план работал очень хорошо. А потом я немного потеряла концентрацию. Она лучше заиграла, и у нас начались очень тяжёлые геймы. Мне тогда казалось, что во втором сете всё могло пойти по другому пути. Так что я просто рада, что всё обернулось в мою пользу и нам не пришлось играть третью партию.

— В первых восьми геймах ваш уровень был невероятно высоким. Выделяются ли в вашей памяти другие подобные моменты, когда вы так хорошо играли?
— Я помню, что играла очень хорошо в Цинциннати-2024. Думаю, я здорово действовала на этом турнире. У меня были такие же чувства, когда я играл на «Ролан Гаррос» — 2024. Там я тоже ощущала себя очень уверенно на корте. Так что я вроде как почувствовала то же самое в матче с Марией. Ещё на разминке я подумала, что мячи летят довольно хорошо. Я била по ним 30 минут и упустила всего два-три штуки. Я такая: «Ого, это был лучший разминочный сет, который у меня когда-либо был». Полагаю, с этого всё и началось. В этом поединке я чувствовала, что играла очень стабильно.

— Мария не австралийка, но греки иногда говорят об этом «Шлеме» как о своём домашнем турнире. И у неё оказалось много поддержки от соотечественников в этом поединке. У вас был опыт тяжёлых матчей со зрителями, болеющими против вас, особенно за последний год. Каково вам пришлось сегодня? Довольны тем, как справились с этим?
— Да, я думаю, что в этом матче был не самый худший опыт с шумными болельщиками. Очевидно, они были громкими и очень поддерживали Саккари. Когда Мария выиграла три гейма подряд, её фанаты действительно начали очень шумно болеть за неё.

И я просто подумала: «Нет ничего страшного, что я потеряла концентрацию, потому что я тоже человек и могу допустить небольшие ошибки». А затем она тоже начала играть лучше, и я старалась действительно не обращать внимания на толпу. Я пыталась сосредоточиться на том, чтобы вернуться в игру и не дать ей увеличить отрыв во втором сете. Так что я действительно старалась сосредоточиться на матче и не думать о том, как громко они болеют за неё. Затем я начала глушить мысли о том, как плохо может всё завершиться, если я потеряю больше очков или выиграю меньше геймов. Так что я довольна тем, как сосредоточилась на матче, а не на внешних факторах, и не потерялась из-за происходящего.

Материалы по теме
«Паника не поможет». Мирра сразится на АО не только с Саккари, но и её безумными фанатами
«Паника не поможет». Мирра сразится на АО не только с Саккари, но и её безумными фанатами

— Есть ли изменения в том, как вы справлялись с подобными ситуациями в прошлом?
— Я думаю, что изменения есть, потому что мы все видели, как я играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Это было нелегко для меня, конечно же. Но теперь я понимаю, что почти на каждом турнире будет много болельщиков, поддерживающих какого-то игрока. Это то, с чем мне нужно научиться справляться, и другого выхода нет. Теперь я пытаюсь освоить новые методы, как не обращать на это внимания и сосредоточиться на матче. Полагаю, что сегодня у меня это получилось довольно хорошо.

— Многие российские теннисисты сменили гражданство за последний год или около того. Что вы думаете об этом? Рассматривали ли вы когда-нибудь такое решение для себя?
— Я даже не думала об этом. Я знаю, например, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие теннисисты перешли играть за другие страны, но пока я просто буду играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного.

— Добавляет ли давления игра за страну без флага и прочего тому подобного? Бывают ли моменты, когда вы хотите не представлять страну, где всё так политизировано?
— Нет, мне это не добавляет давления. Я просто делаю своё дело на корте и фокусируюсь на том, как улучшиться в качестве теннисистки.

Материалы по теме
Четыре россиянки за год объявили о смене гражданства. Что происходит? Пора бить тревогу?
Четыре россиянки за год объявили о смене гражданства. Что происходит? Пора бить тревогу?

— Когда у молодого игрока дела идут не так хорошо, то появляются паника и желание что-то изменить. Как вы видите общую картину работы с Кончитой Мартинес и как удалось пройти через трудные времена?
— Я думаю, что мы проделали большую работу, особенно в межсезонье, и теперь я начинаю видеть результат. Вижу, что то, над чем мы трудились, действительно помогает в матче, и я использую это. Теперь, например, я не боюсь использовать определённые удары или определённые тактики во время поединков, потому что это то, над чем мы работали некоторое время.

Думаю, когда я только начинала профессиональную карьеру, а Кончита была одним из моих первых тренеров в туре, то в какие-то моменты я паниковала. Допустим, проигрываю три гейма подряд и думаю: «Что происходит? Вернусь ли я в игру? Боже мой». Но теперь она тоже помогла мне с этим, Кончита всё время говорит мне: «Знаешь, если ты когда-нибудь сдаёшь, это тоже нормально. Ты теннисистка, она теннисистка, всё может быстро измениться». Я думаю и чувствую, что работа, которую мы проводим вместе, окупается. Я вижу результаты, так что теперь могу признать большую заслугу Кончиты в этом.

— Как много вы думаете о своём положении на корте во время матча или тренировки? Насколько сложно оставаться на задней линии на протяжении всего поединка?
— Очевидно, я уделяю этому больше внимания, когда тренируюсь. Кончита постоянно напоминает мне, что иногда я склонна возвращаться к своему старому теннису. На тренировках мы уделяем этому больше внимания, однако во время поединков я не думаю о технике или о том, где мне следует находиться.

В матче я вся в игре, и моя голова занята мыслями о том, что мне нужно сделать, чтобы победить — допустим, не знаю, какой удар мне нужно сделать, чтобы выиграть очко. Так что, когда что-то не получается, Кончита может сказать мне, например, что я слишком далеко от задней линии и мне стоит подойти к ней ближе, войти в корт, сделать то или другое. Но мы больше думаем об этом, когда я тренируюсь, а не когда я играю матч.

Материалы по теме
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами

— Когда вы обнаруживаете, что отступаете дальше задней линии, почему это происходит? Чувствуете, что не хотите рисковать так сильно?
— Я думаю, что это из-за того, что раньше я была молода и была больше оборонительным игроком. В течение 1,5 года мы работали с Кончитой над тем, чтобы я брала инициативу на себя. Я знаю, что могу это делать, и это приносит больше очков и результатов. Так что иногда, когда я нервничаю или напряжена, я склонна возвращаться к старым привычкам. Но теперь я также поняла, что теннис, в который я играю сейчас, работает и приносит мне много результатов. Поэтому я заставляю себя быть ближе к линии, даже когда мне не совсем комфортно там находиться.

— Немного политический вопрос напоследок. Украинка Олейникова выступила очень резко и сказала, что спортсмены из России и Беларуси вообще не должны играть в теннис. Как вы себя чувствуете, когда слышите подобное?
— Я думаю, что у каждого есть своё мнение, поэтому не хочу судить игрока или человека по тому, что они говорят. Она может иметь своё мнение и высказываться как угодно.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android