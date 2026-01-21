Скидки
Теннис Статьи

Australian Open 2026: расписание четверга 22 января, Калинская, Хачанов, Селехметьева, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей четверга в теннисе: Калинская, Хачанов и Селехметьева на Australian Open
Даниил Сальников
Australian Open — 2026: расписание 22 января
За кем следить 22 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 22 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Нишеш Басаваредди (США, Q), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Нишеш Басаваредди
242
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Интрига: как сыграет Хачанов с новым подопечным Жиля Сервара?

Карен Хачанов выдержал пятисетовый марафон на старте Australian Open и теперь за место в третьем круге сразится с квалифаером из США 20-летним Нишешем Басаваредди, которого с нынешнего межсезонья тренирует бывший наставник Даниила Медведева — француз Жиль Сервара. Ранее Нишеш и Карен уже однажды играли друг с другом — на US Open — 2025 сильнее в четырёх сетах был Хачанов. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Себастьян Баэс — Лучано Дардери.

Карен сражался четыре часа:
Хачанов начал AO с победы в пятисетовике! С восьмого матчбола он дожал американца
Хачанов начал AO с победы в пятисетовике! С восьмого матчбола он дожал американца

🎾 3:00*: Оксана Селехметьева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 25), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
26
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Интрига: справится ли Селехметьева с бывшей второй ракеткой мира?

Оксана Селехметьева с пятой попытки сумела пробиться во второй круг ТБШ. Теперь, чтобы улучшить свой свежий рекорд, 23-летняя россиянка должна справиться с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Джессика Пегула — Маккартни Кесслер.

В конце прошлого сезона Оксана пробилась в топ-100:
Эрика Андреева взяла долгожданный титул! А Оксана Селехметьева обеспечила дебют в топ-100
Эрика Андреева взяла долгожданный титул! А Оксана Селехметьева обеспечила дебют в топ-100

🎾 5:00*: Анна Калинская (Россия, 31) — Юлия Грабер (Австрия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Грабер
95
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер

Интрига: доберётся ли Калинская до Швёнтек?

Анна Калинская пропустила предыдущий розыгрыш Australian Open, а в нынешнем успешно преодолеле первый круг, справившись с британкой Сонай Картал в двух сетах. Следующей соперницей россиянки будет Юлия Грабер из Австрии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Ига Швёнтек.

Анна попала в забавную историю с датчанином:
Руне подкатил к теннисисткам и стал героем мемов. Ему уже отказали Калинская и Кудерметова
Руне подкатил к теннисисткам и стал героем мемов. Ему уже отказали Калинская и Кудерметова

🎾 5:30*: Франческо Маэстрелли (Италия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: одержит ли Джокович 101-ю победу на «с листа» на Australian Open?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович одержал свою 100-ю победу на Australian Open в рамках первого круга розыгрыша-2026. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке, легендарный серб должен справиться с квалифаером из Италии Франческо Маэстрелли. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Ботик ван де Зандсхулп — Цзюнчэн Шан.

Легенда тенниса, кажется, выступает в Австралии вечно:
Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин
Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин

🎾 13:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Варвара Грачёва (Франция), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Интрига: чем завершится дерби двух москвичек, перешедших под другие флаги?

В этом матче сойдутся две уроженки Москвы, представляющие сейчас другие страны — Елена Рыбакина из Казахстана и Варвара Грачёва из Франции. Теннисистки ранее встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Рыбакина — в Санкт-Петербурге-2022 и Индиан-Уэллсе-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Линда Фрухвиртова — Тереза Валентова.

Елена подошла к Мельбурну практические непобедимой:
Рыбакина не отдала ни сета в Брисбене и выиграла уже 13 матчей подряд. Кто её остановит?
Рыбакина не отдала ни сета в Брисбене и выиграла уже 13 матчей подряд. Кто её остановит?
