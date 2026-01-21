За кем следить 22 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

5 топ-матчей четверга в теннисе: Калинская, Хачанов и Селехметьева на Australian Open

Посмотреть все события 22 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Нишеш Басаваредди (США, Q), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Хачанов с новым подопечным Жиля Сервара?

Карен Хачанов выдержал пятисетовый марафон на старте Australian Open и теперь за место в третьем круге сразится с квалифаером из США 20-летним Нишешем Басаваредди, которого с нынешнего межсезонья тренирует бывший наставник Даниила Медведева — француз Жиль Сервара. Ранее Нишеш и Карен уже однажды играли друг с другом — на US Open — 2025 сильнее в четырёх сетах был Хачанов. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Себастьян Баэс — Лучано Дардери.

🎾 3:00*: Оксана Селехметьева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 25), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Селехметьева с бывшей второй ракеткой мира?

Оксана Селехметьева с пятой попытки сумела пробиться во второй круг ТБШ. Теперь, чтобы улучшить свой свежий рекорд, 23-летняя россиянка должна справиться с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Джессика Пегула — Маккартни Кесслер.

🎾 5:00*: Анна Калинская (Россия, 31) — Юлия Грабер (Австрия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Калинская до Швёнтек?

Анна Калинская пропустила предыдущий розыгрыш Australian Open, а в нынешнем успешно преодолеле первый круг, справившись с британкой Сонай Картал в двух сетах. Следующей соперницей россиянки будет Юлия Грабер из Австрии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Ига Швёнтек.

🎾 5:30*: Франческо Маэстрелли (Италия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Джокович 101-ю победу на «с листа» на Australian Open?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович одержал свою 100-ю победу на Australian Open в рамках первого круга розыгрыша-2026. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке, легендарный серб должен справиться с квалифаером из Италии Франческо Маэстрелли. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Ботик ван де Зандсхулп — Цзюнчэн Шан.

🎾 13:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Варвара Грачёва (Франция), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится дерби двух москвичек, перешедших под другие флаги?

В этом матче сойдутся две уроженки Москвы, представляющие сейчас другие страны — Елена Рыбакина из Казахстана и Варвара Грачёва из Франции. Теннисистки ранее встречались друг с другом дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Рыбакина — в Санкт-Петербурге-2022 и Индиан-Уэллсе-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Линда Фрухвиртова — Тереза Валентова.