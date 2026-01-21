«Хочу выиграть больше 23 ТБШ». Россиянка Селехметьева уже «печёт» «баранки» на АО-2026

В Мельбурне набирает обороты первый в году турнир «Большого шлема» — Australian Open. В этом сезоне в женской основной сетке уверенно играют не только Мирра Андреева и Диана Шнайдер, но и Оксана Селехметьева — восходящая звезда российского тенниса. Впервые в карьере она прошла на ТБШ дальше первого круга, а совсем недавно дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.

На Открытом чемпионате Австралии в основной сетке Оксана уже однажды играла в 2023 году, но на старте уступила хорватке Донне Векич — 2:6, 6:2, 6:7. А сейчас россиянка не без труда разобралась в первом круге с немкой Эллой Зайдель, но зато в концовке матча повесила сопернице обидную «баранку» — 6:3, 3:6, 6:0.

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила результат Селехметьевой: «Посмотрела бо́льшую часть матча Оксаны Селехметьевой, которая одержала дебютную победу на «Шлеме», поздравляю её. Играла очень уверенно, чисто. Во втором сете чуть дала слабину, может, потеряла концентрацию. Но здорово, что с не самыми высоко стоящими соперницами можно позволить такие моменты расслабления и упущенные возможности. Однако дальше нужно играть ещё лучше и собраннее, но сегодня очень порадовала Оксана», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В конце 2025-го 23-летняя россиянка вошла в топ-100 лучших теннисисток мира, совершив значительный прыжок в рейтинге за последние два года. На данный момент Оксана — одна из самых быстро прогрессирующих спортсменок в отечественном теннисе. Рассказываем, что нам о ней известно.

Селехметьева родилась в небольшом городе Каменка Пензенской области, однако прожила там всего пять лет, а затем вместе с родителями переехала в Москву. Её мама — бухгалтер, отец — основатель мини-футбольного клуба «Лагуна УОР», пятикратного чемпиона страны. В команде раньше играла и старшая сестра девушки, но покинула спорт из-за травмы.

«Это моя родина. Я очень люблю приезжать сюда. С городом у меня связаны самые тёплые воспоминания. Очень хорошо помню себя ещё двух-трёхлетней, своих первых друзей. Каменка — это ещё память о моей любимой бабушке, обо всех родственниках. Я стараюсь приезжать сюда хотя бы раз в три года», — тепло отзывалась о своей малой родине теннисистка в интервью одному из пензенских изданий.

Оксана признавалась, что в теннис её привёл папа, когда ей было пять. Тренер сразу сказал, что больших надежд девочка не подаёт и ей лучше попытать удачу в танцах или пении. Однако именно после этого замечания у неё возникло огромное желание заниматься. Так через всю Москву из пригорода юную спортсменку возили тренироваться на «Спартак».

«Мы проезжали мимо теннисного центра, тогда это был «Спартак». И папа спросил, не хочу ли я попробовать сыграть в теннис? Я согласилась. Так что это было случайно. С одной стороны. А с другой — ​хоть я и не суеверная, но в данном случае верю, что именно эта случайность была закономерна. Мой папа, сестра и её муж занимаются мини-футболом. Поэтому я в любом случае занималась бы спортом», — рассказывала россиянка в интервью Tennis Weekend.

В 2018-м девушка перебралась в Барселону и продолжила развиваться в академии 4 Slam Tennis, где когда-то начинал свой путь Андрей Рублёв. Спустя год Оксана уже дебютировала в WTA-туре в квалификации Кубка Кремля, однако выйти в основную сетку турнира ей не удалось.

Тем не менее в том же году успех пришёл на юниорских ТБШ — в парном разряде на Уимблдоне россиянка сражалась в финале, а на US Open вместе с латвийкой Камиллой Бартоне стала победительницей.

Оксана Селехметьева и Камилла Бартоне после победы на юниорском US Open – 2019 Фото: Из личного архива Бартоне

В 2021 году к числу титулов добавился трофей юниорского парного «Ролан Гаррос», выигранный вместе с филиппинкой Александрой Эалой. Всего на уровне ITF Оксана завоевала три кубка в одиночном разряде и восемь – в парном.

На взрослые турниры «Большого шлема» Селехметьева была вынуждена пробиваться через квалификацию. Сейчас в рейтинге она 101-я, но ещё два года назад была далеко за топ-650.

В сезоне-2025 теннисистка единственная из всех россиян прошла в сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию. Она уже играла на «Ролан Гаррос» в 2022 году, однако спустя три года выход в основную стадию для неё стал по-настоящему особенным: «Сейчас всё более осознанно происходит. Тогда мне было 19 лет, а сейчас я уже ума набралась, опытнее стала. В финале квалификации были американские горки какие-то, но я горжусь, что выстояла и выиграла. Что показала, может, и не свой лучший теннис. Хотя нет, показала свой лучший теннис!» — сказала Оксана после матча с сербкой Лолой Радивоевич, которую победила со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Однако пробиться дальше первого круга на турнире ей не удалось.

В прошлом году спортсменка впервые в карьере сыграла на US Open, также успешно пройдя через три матча квалификации. Но и в США она уступила в первом же круге.

Большой подъём случился у Селехметьевой осенью. За два месяца она завоевала два трофея на турнирах WTA-125 — в Роверето и Сан-Себастьяне. Это позволило ей дебютировать в топ-100 и стать 96-й ракеткой мира.

Оксана Селехметьева после победы на турнире WTA-125 в Сан-Себастьяне Фото: Из личного архива Селехметьевой

«Моя цель — выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. У женщин рекорд 23 «Шлема»? Так вот я хочу и настроена добиться большего», — заявила Оксана в одном из интервью изданию «Спорт-экспресс».

Её кумиры — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Поэтому неудивительно, почему у теннисистки настолько высокие цели. И своей игрой она доказывает, что способна их достичь. Попадание в сотню лучших спортсменок — новый этап в жизни Селехметьевой. Теперь на главные теннисные соревнования — турниры «Большого шлема» — она сможет заявляться в основную сетку без квалификации, если продолжит прогрессировать и удержит свой уровень.

Поэтому на Открытом чемпионате Австралии – 2026 Оксане не пришлось сражаться в трёх дополнительных матчах. Первый круг турнира она прошла с «баранкой», а во втором теннисистке предстоит встретиться с испанкой Паулой Бадосой, 26-й ракеткой мира.

«Мне всегда нравилось играть в Австралии. Для меня здесь комфортные условия, однако это не означает, что всё повторится само собой — в теннисе так не работает. Но это место, где мне приятно играть: мне нравится атмосфера, энергия трибун. Надеюсь, турнир сложится для меня хорошо.

Если говорить откровенно, мне, конечно, хочется уже сейчас играть на высоком уровне. Однако если смотреть стратегически и вдолгую, думаю, мой лучший теннис придёт через три-четыре месяца. То есть примерно к началу европейского грунтового сезона. Честно говоря, к тому времени буду ожидать от себя другого уровня игры. Буду рада, если это случится раньше — впереди турниры, где мне очень хочется заявить о себе. Но если оценивать ситуацию объективно, пик формы, скорее всего, выпадет на это время», — сказала Паула на пресс-конференции после матча первого круа текущего Australian Open. Она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:2, 6:4.

Год назад испанка сражалась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. К тому же Бадоса — самая высокорейтинговая соперница, с которой когда-либо встречалась россиянка. Поэтому Оксане точно придётся непросто в предстоящем матче.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».