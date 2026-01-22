Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Хачанов, Селехметьева, Калинская, Рыбакина, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в третий круг AO-2026! Ещё играют Селехметьева, Калинская и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Australian Open. В четверг, 22 января, в Мельбурне завершится второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появятся и три россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Анна Калинская (31) и Оксана Селехметьева, которая сразится с испанкой Паулой Бадосой (25). Из представителей топ-10 также сыграют Янник Синнер (2), Новак Джокович (4), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9) и Белинда Бенчич (10).

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Нишеш Басаваредди
242
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Паула Бадоса
26
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Юлия Грабер
95
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Джеймс Дакворт
88
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Накануне прошёл четвёртый игровой день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях дня читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня продолжается 2-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

