Хачанов рвётся в третий круг AO-2026! Ещё играют Селехметьева, Калинская и Рыбакина. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Australian Open. В четверг, 22 января, в Мельбурне завершится второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появятся и три россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Анна Калинская (31) и Оксана Селехметьева, которая сразится с испанкой Паулой Бадосой (25). Из представителей топ-10 также сыграют Янник Синнер (2), Новак Джокович (4), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9) и Белинда Бенчич (10).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
Накануне прошёл четвёртый игровой день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях дня читайте в нашем вчерашнем лайве.
Расписание четверга
Сегодня продолжается 2-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.
- 22 января 2026
-
00:57
-
00:52
- 21 января 2026
-
23:56
-
23:38
-
23:05
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:25
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
19:55
-
19:50
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:39
-
18:37
-
18:31
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:26
-
16:47
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:17