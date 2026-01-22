В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Хачанов рвётся в третий круг AO-2026! Ещё играют Селехметьева, Калинская и Рыбакина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Australian Open. В четверг, 22 января, в Мельбурне завершится второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появятся и три россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Анна Калинская (31) и Оксана Селехметьева, которая сразится с испанкой Паулой Бадосой (25). Из представителей топ-10 также сыграют Янник Синнер (2), Новак Джокович (4), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9) и Белинда Бенчич (10).