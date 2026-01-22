Оксана не входит в топ-100, но обыграла бывшую вторую ракетку мира — важнейшая победа в карьере и личный рекорд на ТБШ.

Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO

В четверг, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходили заключительные матчи второго круга. Россиянин Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером, играл с 20-летним американцем Нишешем Басаваредди. Напомним, Басаваредди выступает сейчас под руководством Жиля Сервара, бывшего тренера Даниила Медведева.

Оба теннисиста в первом раунде провели тяжёлые пятисетовики, растянувшиеся на четыре часа. Хачанов сломил сопротивление Алекса Михельсена, а Басаваредди выбил Кристофера О'Коннелла. Американец, занимающий лишь 242-е место в рейтинге ATP, пробился в основную сетку через квалификацию и, таким образом, к отчётному матчу подходил на серии из четырёх побед.

Карен и Нишеш уже играли друг с другом — в первом круге прошлогоднего US Open. Тогда россиянин победил в четырёх партиях — 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1. Сегодня Хачанов на протяжении всего матча владел преимуществом и не потерял ни сета. Россиянин отдал первый гейм, зато потом повесил сопернику скрытую «баранку», избежав брейк-пойнтов, — 6:1.

Во второй партии Карен также чётко подавал, в середине сета упустил три брейк-пойнта, а в 10-м гейме принял на партию — 6:4. И лишь в третьем сете Хачанову в двух геймах приходилось спасать подачу — оба раза это был двойной брейк-пойнт. Карен справился с задачей, сделав брейк под ноль в промежутке. И при 5:3 закрыл матч, уложившись в 1 час 58 минут, — 6:1, 6:4, 6:3. 70% попадания первой подачи, 15 эйсов при одной двойной ошибке, 38 виннеров на 21 невынужденную — отличную статистику выдал наш парень!

Так Хачанов в восьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open. Он защитил очки за прошлогодний результат. Теперь Карена ожидает встреча с итальянцем Лучано Дардери, 22-м сеяным.

В женском турнире Оксана Селехметьева, открывающая вторую сотню рейтинга WTA, противостояла испанке Пауле Бадосе, бывшей второй, а ныне 26-й ракетке мира. Селехметьева в первом круге с «баранкой» прошла Эллу Зайдель (6:3, 3:6, 6:0), а Бадосе хватило двух сетов с Зариной Дияс (6:2, 6:4). В отчётной встрече россиянка подарила сенсацию!

Селехметьева забрала первые четыре гейма, причём во втором гейме ушла с брейк-пойнта. Когда Бадоса пустилась в погоню и сравняла счёт (4:4, хотя её соперница вела 4:3, 40:0), показалось, что испанка дожмёт менее опытную соперницу. Однако Оксана в девятом гейме использовала третий брейк-пойнт, а подавая на сет, сама отыграла двойной брейк-пойнт и реализовала второй сетбол — 6:4 за 50 минут.

Во второй партии подобных качелей не было: Селехметьева в третьем гейме взяла подачу соперницы, а после второго брейка повела 5:2. Бадоса, стоит отдать ей должное, и тут не сдалась. Россиянка не смогла подать на матч, потом упустила матчбол на приёме. А вот подавая при 5:4, Оксана смогла-таки закончить встречу в свою пользу — 6:4, 6:4 за 1 час 40 минут.

В этой бочке мёда были всё же и несколько ложек дёгтя. Селехметьева ни разу не подала навылет, допустив при этом семь двойных ошибок. И баланс активно выигранных очков/невынужденных ошибок оказался резко отрицательным: 16/32. (У Бадосы он был ещё хуже, 17/36).

Селехметьева, ранее никогда не проходившая первый раунд на ТБШ, впервые в карьере победила теннисистку из топ-30. В третьем круге Оксану ожидает ещё более сложное испытание: Джессика Пегула. Шестая ракетка мира в двух матчах на этом турнире отдала лишь пять геймов, выбив Анастасию Захарову и Маккартни Кесслер.

Начало матча вышло неудачным для Калинской: 0-2. У россиянки была возможность сделать обратный брейк, но она не использовала брейк-пойнт во втором гейме. Однако впоследствии Анна перехватила инициативу и в оставшейся части партии проиграла только один гейм, не подарив сопернице больше ни одного брейк-пойнта. В четвёртом гейме она восстановила паритет: 2-2. А ключевым стал восьмой гейм, в котором случился брейк под ноль в исполнении Калинской. После этого она подала на сет — 6:3 за 31 минуту.

Калинская и во второй партии из 0:2 смогла сделать 6:3, только по чуть иному сценарию. У россиянки не ладились дела в своих геймах, несмотря на 71% попадания первой подачи в этом сете, и она уступала 1:3. Зато потом Анна в основном уже безошибочно действовала в своих геймах, а на приёме регулярно выходила на брейк-пойнты и реализовывала их. Закончила она матч третьим брейком подряд (двойная ошибка у соперницы на матчболе) — 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

В третьем раунде Калинская может встретиться с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2), если та обыграет Мари Боузкову.

В парном разряде во второй круг (то есть в 1/16 финала) вышла 41-летняя Вера Звонарёва, выступающая в тандеме с Эной Сибахарой. Пятикратная чемпионка ТБШ в парных разрядах и её японская напарница, уступая 0:3 в первом сете, обыграли российский дуэт Людмила Самсонова/Диана Шнайдер — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 33 минуты.

Кроме того, сегодня во втором круге выступят такие теннисисты, как Елена Рыбакина, Янник Синнер, Новак Джокович.