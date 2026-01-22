Сувениры, NFT-токены и конкурсы. Мячи АО пользуются спросом у фанатов и пугают игроков

Зрители на трибунах Australian Open развлекаются как могут – в том числе и перебрасывают в перерывах поединков большие надувные мячи. Три года назад произошёл курьёзный эпизод. Во время матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и немцем Даниэлем Альтмайером один из таких мячей лопнул с оглушительным хлопком, похожим на выстрел или даже взрыв. Игроки испугались и даже хотели покинуть площадку, но затем успокоились и даже улыбнулись. Видео этого момента стало вирусным как один из самых забавных эпизодов австралийского теннисного сезона.

Рассказываем о других примечательных моментах, связанных с мячами на АО, в том числе об уникальных акциях, конкурсах и программах продажи и переработки мячей.

Надаль, Джокович, Бублик и другие игроки пожаловались на качество мячей в Мельбурне

Игровые мячи непосредственно во время матчей в Мельбурне не лопались, однако уже несколько лет подряд их качество вызывает нарекания у теннисистов. Перед турниром 2026 года разбушевался недавно вошедший в топ-10 Александр Бублик из Казахстана. «Качественные мячи «Большого шлема». Пять минут тренировки резаного удара – и вот», – сокрушался Бублик у себя в телеграм-канале, демонстрируя, как мячи превратились в шерстяной клубок.

Ровно с такой же проблемой после пяти минут игры в 2024 году столкнулся и американец Тейлор Фриц. Теннисная журналистка Эми Ланди Даль пояснила в своём посте в социальных сетях, что у турнирных мячей такой проблемы нет – только у тренировочных. Однако суть претензий Бублика сводилась к тому, что это именно те мячи, которые планировалось использовать и на официальных матчах турнира-2026.

Состояние мячей после пяти минут тренировки Бублика перед Australian Open — 2026 Фото: Из личного архива Александра Бублика

Ранее на качество мячей жаловались Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей – в том числе на их быстрый износ и потерю внутреннего давления. По их мнению, состояние мячей привело к затяжным розыгрышам, что, возможно, и делает теннис зрелищным, но, в свою очередь, ведёт к затяжным матчам и, как следствие, к поздним завершениям поединков. Примечательно, что когда в 2019 году проводящая Australian Open Ассоциация тенниса Австралии впервые перешла с мячей Wilson на Dunlop, то организаторы обосновали это тем, что игроки часто называют мячи нового партнера «лучшими в туре».

Несмотря на существенный поток критики, в 2023-м партнёрство было продлено ещё на пять лет.

«Удовлетворённость игроков имеет первостепенное значение, и мы продолжим собирать отзывы от теннисистов и учитывать их в процессе проектирования, производства и тестирования мячей», – такое заявление руководителей АО вызвало недоумение у игроков.

Двукратный победитель Открытого чемпионата Австралии Надаль назвал быстро распушивающиеся мячи «худшими», а Маррей охарактеризовал их как «плоские». 10-кратный чемпион Australian Open Джокович заявил, что мячи стали «медленнее, чем раньше, и серьёзно влияют на игру». В дополнение к этому канадец Феликс Оже-Альяссим продемонстрировал судье отсутствие отскока мячей во время одной из игр 2023 года и назвал ситуацию «безумной», а мячи – «ужасными».

«Какой-то кошмар. Сначала они очень быстро взлетают. А потом вдруг становятся довольно пушистыми. Несколько из них очень быстро размякли. Я, можно сказать, отдал их судье», – сокрушался британец Джек Дрейпер. В ответ на нарекания директор турнира Крейг Тайли утверждал, что на восприятие мячей игроками влияют экстремальные погодные условия в Австралии – жара и высокая влажность.

Акция с покупкой виртуальных мячей, конкурсы от спонсоров

«Про мячи можно два часа разговаривать, потому что очень много деталей. Поэтому я эту ситуацию отпустил, причём ещё в прошлом году. Типа, окей, они такие, какие есть, менять никто не хочет. Ну всё, надо уже привыкать к этому. И как только я подзабил, мячи стали быстрее. Поэтому мне, естественно, такое приятно», – поделился эмоциями Даниил Медведев с каналом «Больше!». Ранее россиянин сравнивал мячи с яблоками, а швейцарка Белинда Бенчич как-то по ходу одного из матчей Australian Open утверждала, что мячи «весят как будто 500 кг».

В условиях, когда мячи стали тяжелее, особую осторожность следует проявлять подающим их детям – на АО работают исключительно подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Многим памятен случай, как Надаль в 2020 году случайно попал мячом в девочку у сетки, после чего подошёл и поцеловал её в щеку в знак извинения. А вот итальянской теннисистке Марии Виттории Вивиани её попадание в болбоя в первом круге юниорского Australian Open — 2017 после проигранной первой партии стоило дисквалификации – удар получился несильным, но пришёлся в грудь пострадавшему.

В 2022 году Ник Кирьос, играя в парном разряде, случайно отправил мяч на трибуны и попал в маленького мальчика. Австралиец был очень расстроен и в качестве извинения подарил расплакавшемуся девятилетнему ребёнку свою ракетку – тот сразу расплылся в улыбке. После матча Кирьос подтвердил, что малыш в порядке, и подписал для него ракетку. В том году Ник и его партнёр Танаси Коккинакис играли очень вдохновенно и стали первой с 1997 года полностью австралийской парой, выигравшей мужской парный титул на домашнем «Шлеме», и первыми в Открытой эре чемпионами, попавшими в сетку благодаря уайлд-кард.

Ник Кирьос дарит ракетку ребёнку после попадания в него мячом Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Как и на других «Шлемах», в Мельбурне проводится множество конкурсов для болельщиков, связанных с мячами. Самый классический формат – угадать количество мячей. Спонсоры или партнёры турнира (например, отели Hyatt и Sofitel, автомобильные бренды Mercedes-Benz или магазины вроде La Manna & Sons) устанавливают большие прозрачные контейнеры, автомобили или стилизованные «бассейны», наполненные теннисными мячами. Фанаты должны угадать точное или ближайшее количество мячей и отправить свой ответ через QR-код или форму на сайте. Призы очень заманчивые: от билетов на финалы турнира и фирменной атрибутики до ночей проживания в роскошных отелях.

В 2022 году организаторы мельбурнского «Шлема» запустили акцию AO Art Balls, представляющую собой лотерею с использованием NFT-токенов в виде 6776 цифровых мячей стоимостью $ 75-130. Каждый такой мяч привязан к определённому участку корта в «Мельбурн Парке» размером 19х19 см и закреплён за конкретным токеном. Благодаря интеграции с системой Hawk-Eye, которая отслеживает траекторию мяча с миллиметровой точностью, цифровой актив стал неразрывно связан с тем, что происходит в реальности. Если во время матча победный удар приходился в зону владельца токена, данные об этом событии мгновенно записывались в его NFT, навсегда фиксируя момент теннисной истории.

Главная интрига разворачивалась в финалах: обладатель токена, в чьи координаты попадал чемпионский мяч (последнее очко турнира), получал право на крутой трофей – тот самый физический мяч из победного розыгрыша, упакованный в специальный кейс с сертификатом подлинности. Однако ценность AO Art Balls не ограничивается одним годом. Это долгосрочный цифровой абонемент: координаты участка закреплены за владельцем навсегда, и на каждом последующем турнире, включая Australian Open — 2026. «Квадратик» продолжает собирать статистику новых матчей, открывая владельцу доступ к эксклюзивным бонусам, билетам и привилегиям в виртуальной экосистеме турнира.

Продажа сувенирных мячей, участие в программе переработки спортивных товаров

Ежегодно на Открытом чемпионате Австралии используется до 80 000 мячей – в зависимости от интенсивности матчей. Согласно правилам, мячи меняют после первых семи геймов (учитывая разминку), а затем каждые последующие девять геймов. На все эти циклы выдаётся по шесть новых мячей. После завершения турнира мячи получают вторую жизнь благодаря программе AO Ball Drive, которую в Мельбурне называют «круговоротом добра».

После того как мячи отыграли свои девять геймов на кортах, их собирают и сортируют, а затем продают в специальных киосках по всему комплексу (в зонах Garden Square и Grand Slam Oval) по символической цене. Болельщики могут купить банку из трёх использованных мячей за 2-5 австралийских долларов, что делает сувенир доступным абсолютно каждому. Точная сумма сбора может варьироваться из года в год, но, например, в 2025-м было продано 45 000 мячей, что принесло порядка $ 50 000.

Корзина для использованных мячей Фото: tennis.com.au

Самое милое в этой программе – азарт фанатов. Люди покупают мячи в надежде, что именно этим мячом Джокович подал эйс или Арина Соболенко пробила мощный виннерс. Хотя мячи не маркируются по именам игроков, осознание того, что ими играли на кортах Australian Open, делает их бесценными для болельщиков. Все вырученные средства направляются в фонд Tennis Australia и идут на строительство кортов в отдалённых сельских районах Австралии, программы для детей из неблагополучных семей, развитие тенниса на инвалидных колясках и другие инклюзивные проекты. Мячи, которые не были реализованы, часто передаются различным теннисным клубам, школам и общественным организациям для тренировок и занятий, что помогает поддерживать развитие тенниса на низовом уровне.

Tennis Australia сотрудничает с национальной инициативой по переработке спортивных товаров TreadLightly, запущенной в 2024 году и направленной на значительное сокращение количества спортивных отходов, отправляемых на свалки. В рамках программы использованные спортивная обувь и мячи перерабатываются в крошку, которая, в свою очередь, используется для производства новых изделий, таких как напольные покрытия для розничной торговли, гимнастические маты и подложки для спортивных поверхностей.

Теннис стал первым видом спорта, присоединившимся к TreadLightly. В 60 теннисных клубах по всей стране установлены контейнеры для сбора использованных мячей TreadLightly, готовые принимать мячи из всех видов спорта, а не только теннисные. Согласно отчету турецкой платформы устойчивых инвестиций Etkiyap за 2023 год, ежегодно производится 325 млн мячей, что представляет собой 20 000 тонн неразлагаемых отходов каждый год. Компоненты мячей могут разлагаться более 400 лет, что подчеркивает острую необходимость в эффективных решениях по переработке.