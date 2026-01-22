Скидки
Главная Теннис Статьи

Рыбакина, Джокович и Синнер вышли в третий круг Australian Open — 2026, всё главное о матчах

Рыбакина победила в битве экс-россиянок. А Джокович и Синнер не заметили соперников на АО
Павел Панышев
Рыбакина победила в битве двух москвичек
Заведомые фавориты решили не устраивать сенсаций.

На кортах в Мельбурне завершился очередной игровой день первой недели Australian Open. Главный рекордсмен австралийского мэйджора и всего мужского тура Новак Джокович за 2 часа 15 минут переиграл 141-ю ракетку мира Франческо Маэстрелли. Итальянец ничего не смог противопоставить опытному мастеру.

Australian Open — 2026. Мужчины. Турнирная сетка

Сербский теннисист в 18-й раз в карьере пробился в третий круг Australian Open, где сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом. Ноле одержал 399-ю победу на «Шлемах» – и 101-ю в любимом Мельбурне. Джокович по-прежнему готов дать фору молодым теннисистам, а его приём и техника ударов просто безупречны.

Для Маэстрелли эта встреча запомнится как возможность выйти на корт против легенды тенниса. Когда-то сам тогда ещё молодой Новак выходил здесь против Марата Сафина, уступив в итоге по всем статьям.

Воспоминания про Марата и Новака:
Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин
Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин

«Я всегда стараюсь работать осмысленно. У меня была более длинная предсезонка, как и в прошлом году. Когда есть больше времени, ты анализируешь свою игру и те аспекты, которые можно улучшить. А иначе какой в этом смысл? Какой смысл выходить на корт и соревноваться, если ты не пытаешься стать лучше, чем в предыдущем сезоне? Это тот настрой, которого я придерживаюсь. Он позволяет мне играть на высочайшем уровне в таком возрасте», — заявил Джокович.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:45 МСК
Франческо Маэстрелли
141
Италия
Франческо Маэстрелли
Ф. Маэстрелли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Никаких проблем в своём матче не испытал и вторая ракетка мира Янник Синнер. Действующий чемпион турнира отдал всего семь геймов местному теннисисту Джеймсу Дакворту.

Интересно, что за два матча итальянец позволил соперникам забрать лишь 10 геймов. За матч с Джеймсом Янник сделал 17 эйсов. И в целом показывал традиционный для себя доминирующий темповой теннис с постоянным давлением на соперника.

Дакворту приходилось какое-как отбиваться от итальянской теннисной машины, однако шансов на успех у него не было изначально. В третьем круге Янник Синнер сыграет с американцем Элиотом Спиццирри (85-й номер рейтинга). Ожидается ещё одна лёгкая прогулка для итальянца.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:15 МСК
Джеймс Дакворт
88
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Конечно, особый интерес вызывал матч в женской сетке между двумя экс-россиянками — Еленой Рыбакиной и Варварой Грачёвой. Одна давно представляет Казахстан, а вторая — Францию.

Счёт в личных встречах — 2-0 в пользу Рыбакиной. Она выиграла у Грачёвой в Санкт-Петербурге в 2022 году на харде в зале (6:2, 6:1) и в Индиан-Уэллсе в 2023-м, уже на харде на открытом воздухе (6:3, 6:0). Отметим, что во время тех матчей Варвара ещё выступала за Россию.

Australian Open — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Первый сет Рыбакина, завершившая прошлый сезон триумфальной победой на Итоговом чемпионате, начала неуверенно: много ошибалась, допускала срывы, жаловалась на ракетку (возможно, были проблемы с натяжкой струн).

Затем ситуация изменилась: Елена отыграла брейк, а затем и вышла вперёд. При счёте 5:3 получился длинный гейм на подаче Рыбакиной. В итоге казахстанская спортсменка начала раз за разом ошибаться с любимого форхенда, да ещё и первая подача не шла. Её оппонентка сделала обратный брейк, а Лена не подала на сет. Однако при счёте 5:5 Елена взяла себя руки: она отлично отподавала, затем забрала чужую подачу – и партию.

Во втором сете (6:2) всё прошло гораздо легче: Рыбакина начала больше выигрывать на первом мяче, вернула себе первую подачу, а вместе с ней и уверенность. Шикарный приём слева навылет — точка, поставленная в этом матче. Но прибавлять в любом случае надо – пока это далеко не тот теннис, который может и должна показывать одна из лучших теннисисток мира.

В третьем круге Елену ждёт встреча с чешкой Терезой Валентовой.

