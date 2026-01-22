Дикий скандал на AO. Чемпионка ТБШ и топ-теннисистка устроили разборки из-за «камонов»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака во втором круге Australian Open в трёх сетах обыграла 41-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (6:3, 4:6, 6:2).

На старте AO Осака запомнилась эффектнейшим появлением на корте в наряде с зонтиком и вуалью, но второй матч японки в Мельбурне обернулся скандалом.

Осака и Кырстя холодно пожали друг другу руки после встречи, хотя румынка изначально подходила к сетке с таким видом будто собирается устроить драку с соперницей. Сорана была недовольна тем, что Наоми слишком громко кричала «камон» между её первой и второй подачей. Румынка сказала об этом судье за ​​несколько геймов до окончания третьего сета, однако её претензии не были приняты.

Кырстя всё-таки пожала руку рефери, после чего начала высказывать свои претензии Осаке.

«Что это было?» — спросила Наоми.

«Это за то, что ты не знаешь правила честной игры. Подруга, ты играешь слишком долго, но так и не поняла, что такое фэйр-плей», — сказала Кырстя и удалилась, оставив в замешательстве удивлённую Осаку.

Сорана Кырстя высказывает претензии Наоми Осаке Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Излишне громко «камонить» некрасиво даже при выигранных очках, а уж тем более неуместно это делать между неудачными подачами соперницы. Осаке действительно следовало вести себя спокойнее, хотя японская теннисистка всё равно не понимает претензии Кырсти и считает, что та должна была напрямую попросить её вести себя тише.

«Видимо, много моих «камонов» её разозлили. Ну и ладно. Я старалась играть хорошо. Да, было немало невынужденных ошибок, но я выкладывалась по полной. Она отличный игрок. Кажется, это был её последний Australian Open, поэтому жаль, что она так разозлилась. Она жаловалась, что между первой и второй подачей слышала, как я себя подбадриваю. Думаю, это и стало главной проблемой. Однако она могла просто подойти и сказать: «Эй, извини, но ты мешаешь». Иногда эмоции перехлёстывают, это понятно. В итоге она провела невероятный матч. В конце третьего сета пришлось сильно собраться. Когда удаётся взять игру в свои руки, всё становится проще», – сказала Осака в интервью на корте.

В зале для пресс-конференций Наоми спросили, сталкивалась ли она когда-то с подобными ситуациями. Осака не горела желанием отвечать на этот вопрос, но отметила, что случай с Кырстей был «довольно интересным». Японка принесла извинения и признала, что интервью на корте провела на лучшим образом.

«Раньше никто ничего не говорил мне по поводу криков. Даже судья на вышке отказалась признавать, что я была в чём-то неправа. Я подумала, что всё нормально и мы можем двигаться дальше…

Хочу извиниться. Думаю, первые несколько слов, которые я сказала на корте, были неуважительными. Мне не нравится проявлять неуважение к людям. Я так не поступаю. Если она хочет об этом поговорить, то я не против. У меня нет мыслей сбить другого человека во время подбадривания себя. Это чисто для меня. Я не видела Сорану после матча и хочу извиниться за интервью на корте, которое, как мне кажется, могла бы провести гораздо лучше», — сказала Осака.

35-летняя Кырстя действительно проводит свой последний сезон в карьере. Бывшая 21-я ракетка мира и обладательница трёх титулов WTA оставит плохие воспоминания о заключительном участии в Australian Open. Претензии Сораны в каком-то смысле можно понять, хотя ей тоже стоило попытаться вести себя несколько сдержаннее, а в идеале использовать крики Осаки как дополнительную мотивацию переломить ход встречи. К сожалению, Кырсте не удалось это сделать, и всё закончилось скандалом. Теннисное сообщество не оставило без внимания инцидент между Осакой и Кырстей.

«Небольшая драма у сетки между Осакой и Кырстей», — констатировал португальский журналист Жозе Моргаду.

«Невероятно, какое напряжение часто возникает при рукопожатиях на женских матчах. Какой накал у сетки! Кырстя действительно разозлилась на Осаку из-за её криков между розыгрышами», — отметил испанский журналист Хосе Морон.

«Это было самое хамское рукопожатие, которое когда-либо оказывали Наоми Осаке. Очевидно, что оно её сильно задело. Кырстя покидает свой последний Открытый чемпионат Австралии, жалуясь на поражение. Очень жаль», — написал американский обозреватель Бен Ротенберг.