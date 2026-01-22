«Нужно гнуть свою игру». Одолеет ли Рублёв на АО аргентинца, которому уступал три раза?

В самом разгаре первый в сезоне-2026 турнир «Большого шлема» — Australian Open. В пятницу, 23 января, начнутся матчи третьего круга. В одном из них сыграет и россиянин Андрей Рублёв. Он встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло, который на данный момент занимает 21-е место в рейтинге ATP. Рассказываем, чего ожидать от предстоящего поединка.

Рублёв стартовал в этом году с соревнований ATP-250 в Гонконге, на которых дошёл до полуфинала, где уступил итальянцу Лоренцо Музетти 7:6, 5:7, 4:6. Впервые с июля 2025-го россиянин сыграл в 1/2 финала турнира ATP.

Прошлый сезон выдался не совсем удачным для Андрея. Кроме главного трофея на «пятисотнике» в Дохе и финала ATP-500 в Гамбурге, до титульных матчей он больше не добирался. А на ТБШ выступал максимум в четвёртом круге.

Australian Open – 2025 Рублёв покинул в самом начале, уступив юному квалифаеру Жоао Фонсеке, который тогда впервые в карьере попал в основную сетку на взрослом «Шлеме». Бразилец оказался сильнее в трёх сетах — 7:6, 6:3, 7:6.

В этот раз на Открытом чемпионате Австралии ситуация сложилась иначе. На старте Андрей за два часа уверенно справился с непростым итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:2, 6:3. «Андрей продемонстрировал отличную игру. В прошлом году он выбыл здесь в первом круге, так что ему не нужно было защищать свои очки. И если судить по тому, как он выступает, у него есть всё, чтобы выиграть. Трёхкратный четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии демонстрирует потрясающий теннис», — написало издание The Tennis Letter по окончании встречи.

Во втором круге Рублёв не без труда в четырёхсетовом поединке одолел португальца Жайме Фарию со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

«Я ничего о нём не знал, но потом поискал информацию и увидел, что год назад он взял сет у Джоковича во втором круге. У него потрясающая подача и бэкхенд, он хорошо двигается и много борется. Наблюдая за его игрой, я задавался вопросом, почему ему приходится играть квалификацию.

Я серьёзно подошёл к матчу и с самого начала старался показывать хороший теннис. Получился интересный матч, в какой-то момент Жайме начал играть невероятно — заколачивать навылет из любой точки. Я старался бороться, ждал своего момента, дождался — и победил», — сказал россиянин в послематчевом интервью.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре Андрея Рублёва и Даниила Медведева во втором круге текущего Australian Open: «У Рублёва под небольшим вопросом был четвёртый сет, где он вёл 5:4 и подавал, упустив матчбол с тремя двойными ошибками. Всё равно хочу отметить, что Медведев и Рублёв играют уверенно в решающий момент. Когда надо, они дожимают. Это очень важный фактор, который необходим на высочайшем уровне.

Слабинки в матче с сильнейшими не проходят. Нужно стабильно играть на высоком уровне. Если с этими соперниками это прошло, то с сильными так не получится. На мой взгляд, если давать какие-то шансы сопернику, свободные очки, то тебя могут просто не простить. Ребятам нужно цепляться за каждый мяч. В оправдание этих ошибок хочу сказать, что очень сложно держать концентрацию на протяжении пяти сетов. Турнир идёт две недели — можно набирать форму и делать выводы из прошлых матчей», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Так Рублёв вышел в третий круг на хардовых «Шлемах» в 13 из 14 последних розыгрышей. И единственной осечкой был как раз матч с Жоао Фонсекой на прошлогоднем АО. Теперь за место в 1/8 финала турнира россиянин поспорит с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (21-я ракетка мира).

27-летний аргентинец играет на Открытом чемпионате Австралии в четвёртый раз. Однако дальше третьего круга он пока не проходил. В 2024-м выбыл во втором круге, а в 2023-м и 2025-м — в третьем.

В первой половине прошлого сезона Серундоло был весьма успешен. Он выступил в финале ATP-250 в Буэнос-Айресе, а затем громко заявил о себе на «Мастерсах» и «пятисотниках». На ATP-500 в Мюнхене и Рио-де-Жанейро Франсиско дошёл до полуфиналов, на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами сражался в 1/4 финала, в Мадриде боролся за выход в финал. А вот вторая часть сезона не отличалась подобными достижениями. На оставшихся турнирах он играл максимум в третьем круге, на некоторых выбывал и в первом. Ни одного трофея в 2025-м теннисист так и не забрал.

За профессиональную карьеру на счету аргентинца набралось три титула, завоёванные на турнирах ATP-250 — в Бостаде (2022), Истбурне (2023) и Умаге (2024).

Франсиско Серундоло Фото: Kelly Defina/Getty Images

История встреч Андрея Рублёва и Франсиско Серундоло

Турнир Результат 1 Гамбург-2022, второй круг 6:4, 6:2 в пользу Серундоло 2 Бостад-2023, полуфинал 7:6, 6:7, 6:3 в пользу Рублёва 3 Умаг-2024, полуфинал 7:6, 6:4 в пользу Серундоло 4 Париж-2024, второй круг 7:6, 7:6 в пользу Серундоло 5 Australian Open – 2026, четвертый круг ?

У Рублёва довольно печальная статистика в очных матчах с Серундоло — 1-3. Россиянин обыгрывал аргентинца всего один раз — три года назад. При этом практически каждая встреча теннисистов сопровождалась излишней эмоциональностью Андрея.

В Гамбурге-2022 Рублёв по ходу матча назвал судью «тупым», когда тот ошибочно отдал очко Франсиско. В одном из розыгрышей Серундоло попал с приёма в заднюю линию, но судья на вышке посчитал, что мяч приземлился в ауте. Андрей ответным ударом пробил в сетку, однако потом посмотрел отметку и сказал, что соперник всё-таки попал в корт. Из-за этого очко было засчитано аргентинцу. Россиянин спорил с этим решением — он утверждал, что его сбил с толку выкрик судьи. Но ни к каким результатам это не привело. В итоге Рублёв проиграл.

Последний раз теннисисты встречались во втором круге «Мастерса» в Париже в 2024-м. Андрей разнервничался настолько, что сначала в отчаянии бросил бутылку с водой на корт, а затем до крови разбил себе колено ракеткой в начале второго сета после проигранной на тай-брейке первой партии, в которой у него было преимущество 5:2. Такое уже случалось тремя месяцами ранее на Уимблдоне-2024. Кстати, тогда он тоже играл против аргентинца — сражался с Франсиско Комесаньей, которому уступил 4:6, 7:5, 2:6, 6:7.

«Бить себя ракеткой — это не выход. Надо уметь сохранять позитивный настрой по ходу всего матча. Я бы не стал так делать, если бы мог ударить ракеткой о корт, но нам это не разрешено. В тот момент уже не мог терпеть, надо было выплеснуть эмоции. Пересматриваю ли потом такие видео? Нет. Дело не в этом. Пытаюсь работать над собой — это процесс, требующий времени», — отметил после того матча Андрей.

И снова подобный выплеск эмоций выиграть россиянину у аргентинца не помог.

Франсиско действительно неудобный соперник для Рублёва. Он зачастую создаёт рваный темп игры, чередуя длинные розыгрыши с короткими. Немало проблем он доставляет как на своей подаче, так и на приёме.

«У ребят Рублёв вышел на Серундоло, 18-го сеяного, Медведев – на Марожана и Хачанов – на итальянца Дардери. Ну что, пацаны, молодцы. Нужно двигаться дальше. С каждым матчем становится всё сложнее. Приходится прикладывать больше усилий. И, конечно, тут нужно уже быть внимательным, не допускать глупых ошибок, гнуть свою игру. Надеюсь, всё пройдёт удачно, но будет очень жарко на кортах Австралии», — так бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высказалась о предстоящих матчах.

Удастся ли Андрею наконец одолеть аргентинского теннисиста и пробиться в четвёртый круг Australian Open? Узнаем об этом, когда спортсмены выйдут на корт в пятницу, 23 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».