Мирра и Диана в шаге от битвы друг с другом на AO-2026! Кто стоит на пути к их дуэли?

В женской сетке Australian Open в ближайших кругах намечается любопытное противостояние. Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно проходят свои поединки в Мельбурне и продолжают движение навстречу друг другу, находясь сейчас всего в одном шаге от возможного российского дерби в четвёртом круге.

Андреева и Шнайдер на данный момент остаются самыми высоко сеянными представительницами России на мельбурнском «Шлеме» (№8 и №23 соответственно). Их возможная встреча в следующем круге AO подарила бы болельщикам не только яркую и захватывающую битву, но и 100-процентное попадание спортсменки нашей страны в четвертьфинал мэйджора.

Дополнительный интерес потенциальному сражению придаёт недавняя встреча Мирры и Дианы в Аделаиде, которая вызвала немало эмоций как у фанатов, так и у самих теннисисток. Спортсменки сошлись в полуфинале того «пятисотника», и матч всего за 1 час 25 минут выиграла Андреева (6:3, 6:2). Этот успех позволил первой ракетке России увеличить преимущество в личных встречах со Шнайдер до 2-0.

На пресс-конференции после победы Андреева подробно рассказала, насколько сложно ей было бороться со Шнайдер на корте, учитывая их тёплые взаимоотношения. «Конечно, это непросто, потому что ты знаешь: она, скорее всего, понимает, как ты будешь играть против неё. И я знаю, она знает, как я буду играть. Получается такой небольшой психологический поединок.

Мне кажется, в начале матча я даже пыталась делать что-то неожиданное для неё, то, что не совсем соответствует моей игре. Поэтому важно заставить себя играть так, как обычно играешь против любого соперника в WTA-туре. В начале встречи с этим было трудно. Потом на протяжении всего матча старалась думать так, будто она мне не подруга, будто я её не знаю, будто это просто незнакомый человек. Я просто концентрировалась на мяче, который летит с другой стороны корта», — заявила спортсменка.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Sarah Reed/Getty Images

Диана тоже не осталась в стороне и рассказала, как ей непросто было играть со своей подругой. «Ну, я в целом всегда, в принципе, волнуюсь перед всеми матчами. Понятно, что больше переживала, потому что для нас это был бы первый матч после того, как мы отыграли весь сезон вместе в паре, поэтому было что-то для нас такое новое в этом плане испытывать эмоционально. Но не сказала бы, что было что-то очень ужасное. Я довольна, как отыграла встречу, какой была атмосфера во время матча. Мне кажется, что всё равно, когда мы выходим на корт, всё это уходит на второй план. Что у Мирры, что у меня, стоит одна задача — победить. И мы стараемся эту задачу выполнить», — сообщила теннисистка в видео First&Red.

Теперь, чтобы потенциальное российское дерби на AO стало реальным, обеим теннисисткам необходимо выиграть ещё по одному поединку. В третьем круге Мирре предстоит сразиться с Еленой-Габриэлой Русе, тогда как Диана встретится с одной из самых опытных спортсменок тура — Элиной Свитолиной.

Андреева вышла на румынку, разгромив 53-ю ракетку мира Марию Саккари во втором круге мэйджора (6:0, 6:4). Россиянка, таким образом, стала самой молодой теннисисткой, которой удалось три раза подряд пробиться в 1/16 финала Australian Open с 2007 года, когда это сделала Николь Вайдишова. А ещё 18-летняя спортсменка одержала 30-ю победу в карьере на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Мирра стала самым молодым игроком со времён Анны Курниковой, которой удалось выиграть два сета кряду с «баранкой» на австралийском мэйджоре. Напомним, в первом круге спортсменка закончила матч с Донной Векич со счётом 6:0, а в следующем круге начала поединок, выиграв шесть геймов подряд в партии у Саккари.

Теннисный мир с бурным восторгом высказался о выходе Андреевой в 1/32 финала Australian Open. «Восьмая победа в 2026 году одержана! Мирра Андреева продолжает блестящий старт сезона», — отметил официальный аккаунт мельбурнского «Шлема» в соцсетях.

«Захватывающее зрелище от Мирры Андреевой! То, как она сочетает защиту и атаку в теннисе, просто невероятно. Интеллект и сила, которыми она обладает в 18 лет, поистине уникальны. Энергия претендентки на титул!» — написал аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

«Андреева показала себя великолепно в этом матче», — отреагировал португальский обозреватель Жозе Моргаду.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

«Сверхуверенная победа над Саккари от Андреевой!» — подчеркнуло издание Ubitennis.

«Мирра Андреева достигает новые высоты», — считает пресс-служба WTA.

На пути к российскому дерби с Дианой Шнайдер Мирре Андреевой необходимо преодолеть стадию третьего круга, где её ждёт Елена-Габриэла Русе. Румынка является 79-й ракеткой мира, а в 2022 году была на 51-й строчке в мировой классификации. В активе Русе лишь один титул, который она завоевала в Гамбурге-2019. На этом Australian Open Елена-Габриэла уже успела преподнести несколько сюрпризов: в первом круге спортсменка сенсационно обыграла 28-й номер рейтинга WTA Даяну Ястремскую (6:4, 7:5), а во втором круге уверенно прошла хозяйку кортов Айлу Томлянович, занимающую 78-е место (6:4, 6:4).

Ранее Андреева и Русе ни разу не встречались, поэтому предстоящий матч станет их первым очным противостоянием. Россиянка подходит к встрече в отличной форме, имея за плечами солидную игровую практику и серию побед из шести поединков, которые она начала в Аделаиде, что позволяет говорить о её статусе явного фаворита. При этом расслабляться Мирре точно не стоит, ведь Елена-Габриэла выбила из сетки уже двух теннисисток с более высоким рейтингом.

В свою очередь, Шнайдер вышла на украинку Свитолину, одержав волевую победу над Талией Гибсон во втором круге «Шлема» (3:6, 7:5, 6:3). По ходу той встречи россиянка отыграла аж три матчбола! После встречи с австралийкой Диана в интервью на корте поделилась впечатлениями о поединке и комплиментарно высказалась в адрес оппонентки. «Соперница играла потрясающе, и, честно говоря, было очень трудно поверить, что я смогу вырвать эту победу в сражении, но… На матчболе я просто подумала: «Ладно. Мне нужно держаться и выложиться на полную, иначе она победит». Так что да, это было непросто, но я очень рада, что удалось это выиграть. Перед третьим сетом я думала, что мне просто нужно продолжать бороться. Потому что, как я уже сказала, она играла потрясающе. Я пыталась бегать за каждым мячом и принимать их как можно больше», — заявила теннисистка.

Под конец беседы с корреспондентом спортсменка рассказала о своих ожиданиях перед грядущей встречей с Элиной. «Очевидно, Элина — ещё одна сложная соперница. Это точно не будет легко. На этом «Шлеме» в принципе нет простых матчей. Чувствую, что я определенно проверяю свою способность играть трёхсетовики (смеётся), так что да, это будет очень тяжёлый матч. Мы никогда не встречались, буду готовиться к этому поединку. Очень рада новому вызову для меня», — отметила россиянка.

31-летняя Элина Свитолина подходит к 1/16 финала Australian Open в статусе 12-й ракетки мира, а её наивысшим достижением остаётся третья строчка рейтинга WTA. За карьеру украинка завоевала 19 титулов, в нынешнем же сезоне она пополнила коллекцию трофеем из Окленда. В первом круге мельбурнского «Шлема» Элина не испытала серьёзных трудностей в матче с Кристиной Букшей (6:4, 6:1), а во втором круге справилась с Линдой Климовичовой (7:5, 6:1).

Ранее Шнайдер и Свитолина ни разу не пересекались на корте, так что их очное противостояние в третьем круге Australian Open станет дебютным. Интриги этому матчу добавляет и тот факт, что россиянка уже успела провести на турнире два затяжных трёхсетовых поединка. Разумеется, лёгкой борьбы с опытной украинкой ждать не стоит, поэтому Диане важно с первых минут матча сохранять хладнокровие, не поддаваться на провокации и сосредоточиться исключительно на своей игре.

До возможного российского дерби между Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер осталось выиграть всего по одному поединку. Обе спортсменки набрали ход в Австралии, и теперь перед ними стоят последние препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы сразиться друг с другом. Будем надеяться, что нашим соотечественницами удастся справиться с соперницами и подарить болельщикам новую дуэль подруг.

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».