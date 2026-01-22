За кем следить 23 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

5 топ-матчей пятницы в теннисе: Соболенко, Мирра и Медведев на Australian Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Фабиан Марожан (Венгрия), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доведёт ли Медведев серию побед в сезоне до восьми?

Даниил Медведев пока без осечек проводит сезон-2026. Он завоевал титул в Брисбене и дошёл до третьего круга Australian Open, доведя серию побед до восьми. Теперь, чтобы шагнуть во вторую неделю ТБШ, 29-летнему россиянину необходимо справиться с венгром Фабианом Марожаном. Теннисисты ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее был Даниил — на US Open — 2024 и в Алма-Ате-2025. Победитель нового матча сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Лёнер Тьен — Нуну Боржеш.

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Соболенко «0» в графе проигранные сеты в сезоне?

Первая ракетка мира Арина Соболенко пока уверенно проводит новый сезон. С учётом титула в Брисбене белоруска уже выиграла семь матчей и 14 сетов, не отдав соперницам ничего. Теперь за место в четвёртом круге Australian Open Арина сразится с Анастасией Потаповой, ныне выступающей за Австрию. Девушки ранее играли дважды — и в обоих случаях сильнее была Арина — в Штутгарте-2023 и Риме-2025. Ещё на один поединок — в Штутгарте-2025 — Анастасия не вышла из-за проблем со здоровьем. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Виктория Мбоко — Клара Таусон.

🎾 8:00*: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рублёв в матче с непростым аргентинцем?

Андрей Рублёв пока уверенно продвигается по сетке Australian Open — 2026, но в третьем круге ему достался неудобный соперник — аргентинец Франсиско Серундоло. Теннисисты ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Франсиско. Он был сильнее в Гамбурге-2022, Умаге-2024 и Париже-2024, а Андрей отличился пока лишь в Бостаде-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Кэмерон Норри.

🎾 11:00*: Элина Свитолина (Украина, 12) — Диана Шнайдер (Россия, 23), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Диана Шнайдер свой рекорд в Мельбурне?

Диана Шнайдер уже повторила личный рекорд на Australian Open, дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке, россиянка должна справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница в четвёртом круге сойдётся по сетке с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева.

🎾 13:00*: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Мирра третий год подряд во вторую неделю АО?

18-летняя Мирра Андреева блестяще провела «пятисотник» в Аделаиде, а следом не без проблем стартовала на Australian Open, одержав волевую победу над опытной Донной Векич. Следом юная россиянка уверенно разобралась с Марией Саккари из Греции. Далее в матче третьего круга Мирра сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Девушки ранее не пересекались на корте. А будущая победительница сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Диана Шнайдер. Отметим, что в 2024 и 2025 годах Андреева неизменно выходила во вторую неделю АО.