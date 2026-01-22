Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026: расписание пятницы 23 января, Медведев, Мирра Андреева, Рублёв, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей пятницы в теннисе: Соболенко, Мирра и Медведев на Australian Open
Даниил Сальников
Australian Open 2026: расписание матчей 23 января
За кем следить 23 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 23 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Фабиан Марожан (Венгрия), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Интрига: доведёт ли Медведев серию побед в сезоне до восьми?

Даниил Медведев пока без осечек проводит сезон-2026. Он завоевал титул в Брисбене и дошёл до третьего круга Australian Open, доведя серию побед до восьми. Теперь, чтобы шагнуть во вторую неделю ТБШ, 29-летнему россиянину необходимо справиться с венгром Фабианом Марожаном. Теннисисты ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее был Даниил — на US Open — 2024 и в Алма-Ате-2025. Победитель нового матча сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Лёнер Тьен — Нуну Боржеш.

Даниил уважает решения россиян о смене флага:
«Не думал о смене гражданства. Важно, где ты родился». Медведев — после второго круга АО
«Не думал о смене гражданства. Важно, где ты родился». Медведев — после второго круга АО

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: сохранит ли Соболенко «0» в графе проигранные сеты в сезоне?

Первая ракетка мира Арина Соболенко пока уверенно проводит новый сезон. С учётом титула в Брисбене белоруска уже выиграла семь матчей и 14 сетов, не отдав соперницам ничего. Теперь за место в четвёртом круге Australian Open Арина сразится с Анастасией Потаповой, ныне выступающей за Австрию. Девушки ранее играли дважды — и в обоих случаях сильнее была Арина — в Штутгарте-2023 и Риме-2025. Ещё на один поединок — в Штутгарте-2025 — Анастасия не вышла из-за проблем со здоровьем. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Виктория Мбоко — Клара Таусон.

Арина набрала отличный ход в сезоне:
«Шесть лишних килограммов не проблема». Соболенко — перед финалом с опасной украинкой
«Шесть лишних килограммов не проблема». Соболенко — перед финалом с опасной украинкой

🎾 8:00*: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 08:00 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: что покажет Рублёв в матче с непростым аргентинцем?

Андрей Рублёв пока уверенно продвигается по сетке Australian Open — 2026, но в третьем круге ему достался неудобный соперник — аргентинец Франсиско Серундоло. Теннисисты ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Франсиско. Он был сильнее в Гамбурге-2022, Умаге-2024 и Париже-2024, а Андрей отличился пока лишь в Бостаде-2023. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Зверев — Кэмерон Норри.

Из четырёх очных матчей россиянин выиграл лишь один:
«Нужно гнуть свою игру». Одолеет ли Рублёв на АО аргентинца, которому уступал три раза?
«Нужно гнуть свою игру». Одолеет ли Рублёв на АО аргентинца, которому уступал три раза?

🎾 11:00*: Элина Свитолина (Украина, 12) — Диана Шнайдер (Россия, 23), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: побьёт ли Диана Шнайдер свой рекорд в Мельбурне?

Диана Шнайдер уже повторила личный рекорд на Australian Open, дойдя до третьего круга. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке, россиянка должна справиться с украинкой Элиной Свитолиной. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница в четвёртом круге сойдётся по сетке с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева.

Россиянке пришлось непросто в матче с Талией Гибсон:
Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO
Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO

🎾 13:00*: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: выйдет ли Мирра третий год подряд во вторую неделю АО?

18-летняя Мирра Андреева блестяще провела «пятисотник» в Аделаиде, а следом не без проблем стартовала на Australian Open, одержав волевую победу над опытной Донной Векич. Следом юная россиянка уверенно разобралась с Марией Саккари из Греции. Далее в матче третьего круга Мирра сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Девушки ранее не пересекались на корте. А будущая победительница сразится с кем-то из пары Элина Свитолина — Диана Шнайдер. Отметим, что в 2024 и 2025 годах Андреева неизменно выходила во вторую неделю АО.

Рассказываем, кто может помешать в третьем круге:
Мирра и Диана в шаге от битвы друг с другом на AO-2026! Кто стоит на пути к их дуэли?
Мирра и Диана в шаге от битвы друг с другом на AO-2026! Кто стоит на пути к их дуэли?
