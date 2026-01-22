Тренеры Медведева и Рублёва дико бились на корте. Счёт равный, но главный матч Сафин отдал

Марат отлично помнит поражение от Томаса Юханссона в финале Australian Open — 2002 и может взять реванш в этом году.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв успешно начали выступление на Australian Open. Медведев и Рублёв дошли до третьего круга, где их ждут вполне проходные соперники Фабиан Марожан и Франсиско Серундоло соответственно.

Даниил и Андрей по сетке могут пересечься в четвертьфинале, хотя для этого им в случае прохода вышеуказанных оппонентов, вероятно, придётся одолеть также не слишком удобных для себя Лёнера Тьена и Александра Зверева. В любом случае встреча Медведева и Рублёв на этом AO не является чем-то из разряда фантастики, а значит, нельзя исключать очень интересную потенциальную дуэль их тренеров Томаса Юханссона и Марата Сафина.

Юханссон и Сафин вошли в команды Медведева и Рублёв в прошлом году. Андрей пригласил Марата весной перед грунтовым сезоном, а Даниил решил назначить Юханссона осенью после вылета в первом круге US Open и расставания со своим многолетним наставником Жилем Сервара.

Рублёв обошёлся без увольнений. Сафин дополнил команду Андрея в качестве равноправного партнёра его многолетнего тренера Фернандо Висенте. Марат и Фернандо давно знали друг друга. Они дважды пересекались в матчах ATP-тура во время игровой карьеры. Счёт 1-1. Бывшая 29-я ракетка мира Висенте неожиданно выбил Сафина (6:7, 6:4, 6:3) в 1/16 финала домашнего турнира в Санкт-Петербурге в конце сезона-2003. Марату пришлось ждать почти четыре года, прежде чем он смог взять убедительный реванш, разгромив Висенте (6:1, 6:3, 6:1) в 1/64 финала «Ролан Гаррос» — 2007.

Марат Сафин и Фернандо Висенте (по центру в нижнем ряду) Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Решения Медведева и Рублёва по новым тренерам можно назвать удачными. Они ещё не вернулись в топ-10 рейтинга ATP, но постепенно движутся в правильном направлении и преодолевают игровой кризис. Даниил даже успел выиграть с Юханссоном два титула на турнирах категории 250 в Алма-Ате-2025 и Брисбене-2026.

Конкретно на Australian Open – 2026 российские теннисисты уже улучшили свои прошлогодние результаты, ведь годом ранее Даниил вылетел во втором круге, а Андрей вообще прекратил борьбу на стартовой стадии. Как уже упоминалось, пересечение Медведева и Рублёва может состояться в четвертьфинале. Даниил ведёт 7-2 по личным встречам, в том числе обыгрывал Андрея в Мельбурне в 2021-м.

Медведев и Рублёв хорошо знают возможности друг друга на корте, как и их тренеры. В своё время Томас Юханссон и Марат Сафин шесть раз пересекались в матчах ATP-тура. Сафин в целом является значительно более именитым теннисистом, но статистика личных встреч с Юханссоном у него абсолютно равная – 3-3.

Впервые Сафин и Юханссон столкнулись 3 марта 2001 года в полуфинале «пятисотника» в Дубае. Марат одержал сложнейшую волевую победу со счётом 6:7, 7:6, 6:3. Вполне возможно, эта игра отняла у Сафина слишком много сил, поэтому он затем довольно легко уступил испанцу Хуан-Карлосу Ферреро (2:6, 3:6) в матче за титул.

Томас Юханссон в 2001 году Фото: Getty Images

Юханссон по стилю на корте был очень похож на своего нынешнего подопечного Медведева: высокая скорость передвижения, впечатляющие выносливость и работоспособность, надёжный бэкхенд, прекрасная реакция, стабильная подача. Даниил ранее отмечал, что решил назначить Томаса новым тренером именно из-за этого. Шведский специалист как никто другой понимает сильные стороны россиянина и способен раскрыть их наилучшим образом.

Сафин играл в атакующий весёлый теннис и не слишком любил длинные розыгрыши, поэтому «изматывающие» соперники типа Юханссона являлись для него не слишком удобными. Со второй попытки Томас взял реванш у Марата за Дубай, через полторы недели одолев россиянина в 1/64 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 7:5. Дело дважды близилось к тай-брейкам, но Юханссон перетерпел Сафина и забирал его подачу в решающий момент партий.

Третье свидание Сафина и Юханссона в сезоне-2001 прошло на турнире «Большого шлема» US Open. Марат приехал туда в статусе действующего чемпиона и одолел Томаса (6:2, 2:6, 6:4, 7:6) в 1/8 финала. Титул россиянину защитить тогда не удалось – в полуфинале его остановил легендарный Пит Сампрас, взяв реванш за прошлогоднее поражение в решающем матче.

Марат Сафин на US Open — 2001 Фото: Getty Images

Четвёртый и самый важный матч Сафин – Юханссон состоялся в финале Australian Open – 2002. 26-летнего Томаса там мало кто ожидал увидеть, ведь он был всего лишь 16-м сеяным и до этого на ТБШ максимум доходил до четвертьфиналов на US Open (1998, 2000). Это не помешало шведу добыть сенсационную победу над Маратом – 3:6, 6:4, 6:4, 7:6.

Можно долго спорить по поводу причин неудачи Сафина, вспоминать «гарем» из блондинок в группе поддержки, приезд в Мельбурн без постоянного тренера, бурное празднование 22-го дня рождения прямо перед финалом. Факт остаётся фактом – россиянин упустил отличный шанс взять второй «Шлем» за карьеру и отложил этот момент только до Australian Open – 2005. Юханссон в статусе андердога добыл свою крупнейшую победу и позже поднялся на рекордное седьмое место в рейтинге ATP.

Марат Сафин и Томас Йоханссон после финала Australian Open — 2002 Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Марат повёл 3-2 по личным встречам с Юханссоном, одолев шведа с эстетично красивым счетом 6:4, 6:4, 6:4 в четвертьфинале Кубка Дэвиса в апреле 2002 года. Полноценным реваншем за AO это не назовёшь, но сборная России тогда стала обладателем титула командного турнира, а проход Швеции и отдельно взятый успех Сафина в противостоянии с Юханссоном стал важным элементом на пути к завоеванию трофея.

В последний раз Сафин и Юханссон бились на корте 27 февраля 2008-го на турнире категории ATP-250 в Мемфисе. Оба уже миновали пик спортивной карьеры и заканчивали с теннисом – Томас зачехлил ракетку в конце того сезона, а Марат – годом позже. И всё-таки последнее слово в напряжённейшем противостоянии осталось за Юханссоном (7:6, 7:6), который может похвалиться равной статистикой личных встреч со столь именитым теннисистом, как Сафин.

Марат за карьеру в целом был на порядок успешнее шведа. У россиянина 15 титулов ATP, включая две победы на ТБШ и пять – на «Мастерсах», он достигал статуса первой ракетки мира. Юханссон был максимум седьмым номером рейтинга, а титул AO-2002 так и остался его крупнейшим триумфом. У Томаса в активе девять титулов, но семь из них – на мелких турнирах категории 250 и только один – на «Мастерсе» (Монреаль-1999).

Статистика тренерских дуэлей Сафина и Юханссона пока не начата, однако можно не сомневаться, что в случае пересечения Рублёва и Медведева в четвертьфинале нынешнего Australian Open оба будут запредельно настраивать своих подопечных на победу. Марат и Томас определённо не забыли ожёсточенные битвы на корте, ведь, по признанию Медведева, в те времена между теннисистами царила куда более враждебная атмосфера, нежели сейчас.

«Дней пять-шесть назад как раз говорил со своими тренерами. Рохан Гётцке тренировал лет 20 назад, а Томас в то время играл. Я знаю только атмосферу в раздевалке по своей карьере, и она очень дружественная. Да, на корте мы можем что-то сказать друг другу, но в туре, может, один-два человека из сотни тебе не нравятся. В целом всё очень дружелюбно, все смеются. А Рохан с Томасом рассказали, что 20 лет назад раздевалка была супертоксичным местом. Слышал истории от Томаса и был в шоке. Так вот почему ребята рано завершали карьеру — потому что было постоянное давление. Просыпаешься утром – уже под давлением, заходишь в раздевалку – опять под давлением. У нас отличная раздевалка, на расслабоне, Карлос Алькарас и Янник Синнер даже летают на одном самолёте. Поэтому мы получаем удовольствие от тенниса и от тура», — признался Даниил на пресс-конференции перед стартом Australian Open.