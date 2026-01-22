Скидки
Матч-центр:
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Медведев, Соболенко, Мирра Андреева, Шнайдер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Медведев рвётся во вторую неделю AO! Ещё играют Соболенко, Рублёв, Мирра и Диана. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Australian Open. В пятницу, 23 января, в Мельбурне начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Андрей Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 также сыграют Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (7), Карлос Алькарас (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6) и Александр Бублик (10).

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Корентен Муте
37
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 08:00 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 12:30 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томас Мартин Этчеверри
62
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Расписание пятницы

Сегодня начинается 3-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

