В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.

Медведев рвётся во вторую неделю AO! Ещё играют Соболенко, Рублёв, Мирра и Диана. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Australian Open. В пятницу, 23 января, в Мельбурне начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Андрей Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 также сыграют Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (7), Карлос Алькарас (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6) и Александр Бублик (10).