Медведев рвётся во вторую неделю AO! Ещё играют Соболенко, Рублёв, Мирра и Диана. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Australian Open. В пятницу, 23 января, в Мельбурне начнётся третий круг. Будет проведено 16 матчей – по восемь у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Андрей Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 также сыграют Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (7), Карлос Алькарас (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6) и Александр Бублик (10).
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание пятницы
Сегодня начинается 3-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.
- 23 января 2026
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:27
-
21:25
-
21:16
-
20:54
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
17:50
-
17:45