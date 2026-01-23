Камбэчище Медведева! В пятый раз в карьере ушёл с 0:2 по сетам и пробился в 4-й круг AO

В пятницу, 23 января, на Australian Open начались матчи третьего круга в одиночных разрядах. Одним из первых на этой стадии в борьбу вступил россиянин Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером. Соперником чемпиона US Open — 2021 был венгерский теннисист Фабиан Марожан, 47-я ракетка мира.

Марожан в первом круге выбил 24-го сеяного Артура Риндеркнеша, а во втором в трёх сетах прошёл Камиля Майхшака, того самого поляка, над которым Медведев неделю назад одержал волевую победу в четвертьфинале Брисбена. Даниил же в стартовом матче AO оказался сильнее Йеспера де Йонга, а потом одержал волевую победу над Кентеном Алисом.

Несмотря на хорошую статистику в предыдущих матчах с Марожаном (две победы в двух встречах), Медведев был настроен серьёзно. «Довольно хорошо его знаю, он ведь уже два года в туре. Мы пару раз вместе тренировались, играли друг против друга. Это сильный игрок, может побеждать теннисистов из топ-10. Нужно быть готовым к тяжёлому матчу. Мне надо показать лучший уровень, чтобы постараться его обыграть», — говорил он после выхода в 1/16 финала.

В первой половине стартового сета теннисисты регулярно выходили на брейк-пойнты и довольно часто реализовывали их. Обмен брейками состоялся уже в самом начале матча: Медведев повёл — Марожан ответил. В середине партии уже россиянин смог ответить венгру обратным брейком. Во второй половине сета не было не только брейков, но даже брейк-пойнтов. А на тай-брейке Фабиан отыграл чуть точнее Даниила и забрал партию — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты.

Второй сет Медведев провёл значительно слабее: и по сравнению с соперником, и по отношению к самому себе из первой партии. Всё решил провальный отрезок из четырёх геймов подряд, который Даниил выдал после 1:0. В тех геймах он взял всего два очка. Попытка отыграться с 1:4 не увенчалась успехом. Марожан при 5:2 не подал на партию, потом Медведев сократил отставание до минимума, но вторая попытка венгра закрыть сет завершилась успешно для него — 6:4 за 42 минуты. И россиянин оказался в одной партии от поражения.

В третьем сете Марожан сбавил обороты, и Медведев этим воспользовался. Говорить о большом преимуществе тут нельзя, тем более что Фабиан сделал ранний брейк. Даниил ответил ему тем же — 1:1. Очень обидно было в четвёртом гейме, в котором россиянин упустил четыре брейк-пойнта. Медведев так и не полидировал с брейком по ходу партии, но сет всё же остался за ним. В 10-м гейме он упустил сетбол на приёме, а вот в 12-м удачно провёл аналогичный розыгрыш — 7:5 за 53 минуты.

На четвёртую партию Марожан, как говорится, забыл выйти. Медведев всего за 20 минут повесил ему «баранку» — 6:0. Лишь в одном из геймов россиянин дал оппоненту выйти на «ровно». В остальном же всё было в порядке: всего одна невынужденная ошибка против 11 у соперника.

…В 2025-м Медведев трижды проигрывал пятисетовики, после того как громил соперников в четвёртой партии. К счастью, в этот раз подобного не случилось. Марожан был уставшим и недопустимо много ошибался, хотя провальным сет в его исполнении назвать всё же нельзя. Медведев без вопросов держал подачу, а в шестом гейме зацепился как следует на приёме — и с четвёртого брейк-пойнта добился брейка! Венгр и тут не сдался и нашёл в себе силы на обратный брейк, однако россиянин не дал ему сравнять счёт, выдав второй брейк подряд. Подавая на матч, Даниил отдал лишь очко — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 за 3 часа 46 минут. На 19 эйсов пришлось 10 двойных ошибок.

Так Медведев в 18-й раз в карьере вышел в 1/8 финала на ТБШ, и в шестой раз это с ним случилось на AO. Россиянин провёл 23-й пятисетовик в карьере, и теперь его статистика в таких сражениях — 10 побед и 13 поражений. А на AO у него семь побед в 11 пятисетовиках. Кроме того, Даниил в пятый раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Дважды он делал это на Australian Open — 2024, на котором добрался до финального матча.

В четвёртом раунде Медведев сразится с 20-летним американцем Лёнером Тьеном, который победил Нуну Боржеша — 7:6 (11:9), 6:4, 6:2. В личных встречах у них 2-1 в пользу Тьена — все матчи состоялись в 2025-м.

В женской сетке четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Арина Соболенко (1) играла с бывшей россиянкой, а ныне австрийкой Анастасией Потаповой, располагающейся на 55-й строчке в рейтинге WTA. Соболенко в первых двух матчах на турнире отдала всего девять геймов низкорейтинговым соперницам, а Потапова во втором раунде удивила тем, что выбила чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану (28) — 7:6 (7:3), 6:2.

В первых двух встречах Соболенко уверенно обыгрывала Потапову: в полуфинале Штутгарта-2023 (6:1, 6:2) и в Риме в минувшем сезоне (6:2, 6:2). Это грунтовые турниры, а на харде они встретились впервые. В первом сете небольшое преимущество было у Соболенко, подававшей в нечётных геймах. Она уже во втором гейме взяла подачу соперницы, но Потапова добилась обратного брейка и сравняла счёт — 2:2. У экс-россиянки было бы больше шансов на успех, если бы не проблемы с подачей: 48% попадания первым мячом и четыре двойные ошибки за партию. Соболенко же в дальнейшем без вопросов забирала свои геймы, а на приёме упускала брейк-пойнты: в восьмом гейме — один, который был скрытым сетболом, а в 12-м — и вовсе тройной сетбол на приёме. На тай-брейке Арина дожала Анастасию — 7:6 (7:4) за 1 час 5 минут.

Во второй партии Соболенко шла к «баранке» — а потом сама вдруг оказалась на грани потери сета. Белоруска без вопросов вела 4:0, после чего стала гораздо чаще ошибаться — и отдала четыре гейма подряд. В девятом гейме Арина ещё раз сделала брейк, но не подала на матч — 5:5. Потапова же начала тай-брейк с 0:2, но затем принялась забирать все мячи и вышла на тройной сетбол — 6:3. Использовать хотя бы один шанс она не смогла. Соболенко сравняла счёт (6:6), сразу после этого отыграла ещё один сетбол, а сама реализовала первый же матчбол — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7) за 2 часа 4 минуты. Таких сложных матчей у Арины на этом турнире ещё не было. 44 невынужденных ошибки не помешали ей пройти дальше (активно выигранных очков тоже было порядочно, 34).

Так Соболенко в 13-й раз подряд вышла во вторую неделю на ТБШ (то есть в четвёртый круг). Белоруска выиграла на харде 19-й матч подряд у теннисистки не из топ-10. Последнее такое поражение ей нанесла Мирра Андреева в финале Индиан-Уэллса — тот турнир россиянка проводила в ранге 11-й ракетки мира. В этом сезоне у Арины уже восемь побед в восьми матчах — после титула в Брисбене.

В 1/8 финала Соболенко сыграет с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (17), которая одолела Клару Таусон — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

Также в этот день в третьем круге сыграют Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Карлос Алькарас, Александр Бублик.