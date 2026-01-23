«А нам всё равно!» Экс-россиянка вызвала бурные споры, провоцируя турецких фанатов на АО

94-я ракетка мира Юлия Путинцева в третьем круге Australian Open обыграла турецкую теннисистку Зейнеп Сёнмез (6:3, 6:7, 6:3).

Поединок получился напряжённым. Бывшая россиянка Путинцева, ныне представляющая Казахстан, могла закрыть встречу ещё во втором сете, но не подала на матч при счёте 6:5, а затем уступила на тай-брейке.

В какой-то степени Юлии помешала фанаты из Турции, безумно поддерживавшие Сёнмез. В решающем третьем сете они завелись до предела, но всё-таки не смогли помешать казахстанской теннисистке выиграть.

После матчбола в третьем сете Путинцева решила не сдерживать накопившиеся эмоции. Она подразнила болельщиков соперницы, приложив руку к уху в символическом жесте «я вас не слышу» рядом с их трибуной. Конечно, это вызвало гнев гостей из Турции. Затем Юлия исполнила демонстративный танец рядом со своей скамейкой, что многие посчитали проявлением неуважения.

Юлия Путинцева провоцирует турецких фанатов Фото: Кадр из трансляции

Поддерживавшие Сёнмез зрители начали громко гудеть и освистывать Юлию даже во время интервью на корте, но это мало волновало теннисистку. Она продолжала их троллить.

«Честно говоря, здесь царила невероятная атмосфера. Посмотрите на этих парней. Они очень увлечены своим делом. Приятно видеть такое, особенно в матчах с моим участием, потому я люблю подобные битвы. Ребята из Казахстана – лучшие. Знаете, лучше иметь меньше людей на твоей стороне, но с более качественной поддержкой», — с нескрываемым сарказмом сказала Путинцева, при этом искренне поблагодарив меньшую числом группу своих фанатов из Казахстана.

Путинцева впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Australian Open — ранее её лучшим результатом был третий круг. Никакие фанаты не могли перебить радость спортсменки, которая давно приучила всех к тому, что не держит эмоции в себе.

В первом круге AO Путинцева уже сталкивалась с чем-то подобным. Она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (3:6, 7:5, 6:3), а болельщики безумно болели за её соперницу. Юлия тогда тоже исполнила свой фирменный танец. На пресс-конференции после матча с Сёнмез Путинцева объяснила своё поведение.

«Всегда есть кто-то, кого поддерживают сильнее. Это прекрасная часть нашего вида спорта, но я считаю, что сегодня было много неуважительных моментов, когда между моими первой и второй подачами раздавались крики. Очень громкие крики, чтобы вынудить меня сделать ошибку. При счёте 4:3 я хорошо открыла корт и готовилась сделать форхенд, однако какой-то парень кричал и пытался помешать моему удару. Сразу же подумала: «Ладно, я сегодня не проиграю». Готова была принять все удары и бороться до изнеможения. Что я могу сделать? У некоторых людей есть теннисная культура, а у кого-то она отсутствует.

Не говорю, что зрители проявили неуважение во время моего интервью на корте, но они осознанно делали это в важные моменты матча. Они постоянно кричали, когда я готовилась сделать удар или мяч перелетал на мою сторону корта. Честно говоря, это способно отвлечь любого игрока, особенно в такую жару. Я рада, что смогла сохранить спокойствие, потому что прошлогодняя Юлия наверняка начала бы что-то бросать. Кажется забавным, но в первом матче и сегодня я напевала себе под нос старую советскую песню про зайцев (Припев «А нам всё равно!» из кинофильма «Бриллиантовая рука». — Прим. «Чемпионата»). Это помогло мне отвлечься. Я благодарна фанатам из Казахстана. Они пытались «выжить» в толпе турков, благодарна им за поддержку, как и австралийским парням, подбадривание которых слышала в третьем сете. Не было ощущения, что против меня весь мир», — заявила Путинцева.

Турецкие фанаты мощно поддерживали Зейнеп Сёнмез Фото: Mark Avellino/Getty Images

Кто-то может обвинить Путинцеву в пренебрежительном отношении к зрителям, но стоит признать, что фанаты из тех же Турции и Бразилии ведут себя на теннисе излишне шумно, будто они пришли на футбол. Виды спорта совершенно разные. Теннис требует более камерной атмосферы, поскольку любые громкие звуки отвлекают игроков на корте.

В теннисном сообществе мнения по поводу поведения Путинцевой разделились.

«Ужасно и позорно то, что делает Путинцева. Если она не танцует в лицо своей сопернице, то начинает дразнить толпу, которая её освистывает. Она доводит провокацию до предела», — возмутился испанский журналист Хосе Морон.

«Она вас не слышит! Путинцева заставила замолчать толпу и завершила победой матч с Сёнмез», — не увидел ничего зазорного в поступке Юлии официальный аккаунт Australian Open.

«Танцуй так, будто все на тебя смотрят», — добавил профиль турнира, прикрепив момент с танцем.

«Юлия Путинцева — невероятно весёлая девушка вне площадки, так ещё и трудяга на корте. Рада, что она смогла пройти Хаддад-Майю с бразильскими болельщиками и Сёнмез с турецким фан-клубом. Следующая соперница – Жасмин Паолини или Ива Йович», — написала российская теннисистка Наталья Вихлянцева в своём телеграм-канале.

«Интервью Путинцевой было эпичным. Её освистывали на протяжении всего выступления. Как и в случае с бразильцами, в конце она провоцировала турецких болельщиков. Её освистывают, но она начинает танцевать под этот гул. Юлии это очень нравится», — дал нейтральную оценку случившемуся обозреватель Жозе Моргаду.