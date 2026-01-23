«Выпил рассол, чтобы не было судорог». Медведев – после камбэка с 0:2 на АО

Даниил Медведев совершил камбэк с 0:2 по сетам и победил венгра Фабиана Марожана, пробившись в четвёртый круг Australian Open – 2026. В интервью на корте он рассказал, как удалось перевернуть ход встречи и зачем пил рассол в решающий момент матча.

«Выпил рассол, чтобы не было судорог»

— Как перевернули матч, что-то изменили?

— Он играл здорово. В первом сете я мог бы сыграть получше, но на тай-брейке ему немного повезло. Я думал – если проиграю, то проиграю, но буду стараться и биться. Я всегда так делаю. Старался больше рисковать, заиграл лучше и очень этим доволен.

— Были спокойны после второго сета?

— Я не был спокоен после первого сета, злился, что не сыграл лучше. Наверное, это стоило мне второго сета, было тяжело вернуться в нём. А после понял, что надо отпустить ситуацию, думать только о том, что надо делать. Так что у меня получилось сохранять спокойствие, удары удавались всё лучше и лучше. В пятом сете стало тяжелее, но я всё равно оставался спокойным, и у меня проходили хорошие удары.

— При счёте 5:3 вы что-то выпили, что?

— Рассол. Судорог не было, но я не хотел, чтобы они появились. Лучше было выпить рассол. Выпил, судорог избежал.

«Не давал забраться в голову мыслям о поражениях после камбэков с 0:2»

На пресс-конференции Медведев порассуждал о своих пятисетовых матчах, поделился ожиданиями от матча с Лёнером Тьеном и рассказал, как изменилась его жизнь с рождением детей.

— У вас было несколько камбэков с 0:2, как оцените этот?

— Тяжело сказать, были и получше в плане счёта, против Руусувуори и Феликса [Оже-Альяссима], когда были тай-брейки и всё такое. Когда уступаешь 0:2, всегда тяжело. Я знаю также, на каком уровне моя игра. Во многих таких матчах четвёртый сет я легко выигрывал, потому что чувствовал в себе много сил, а потом в пятом сете соперник прибавлял. В прошлом году я проиграл все матчи, когда вёл с брейком после камбэка с 0:2 по сетам. Рад, что сегодня оставался сильным, не дал этим мыслям забраться в голову и закрыл матч. Главное – что случилось сегодня, а что было раньше – неважно.

— Как считаете, пятисетовики в этом плане легче трёхсетовиков, потому что если уступаешь, то у тебя больше времени отыграться?

— По-разному. Да, в каком-то смысле 0:2 уступать лучше, потому что ещё есть шанс, а если бы играли до двух побед, то уже проиграл бы. Но камбэк – это такой длинный путь, не уверен, что ты чувствуешь себя расслабленно. Я очень напряжён во время матчей – не зажат, а именно напряжён, потому что розыгрыши долгие. Не скажу, что пятисетовики играются расслабленно, но это точно совершенно другая игра. Думаю, мне примерно одинаково нравятся и матчи до двух побед, хотя их можно проиграть, и до трёх побед, хотя их тоже можно проиграть.

— В прошлом году пятисетовики часто складывались не в вашу пользу. Насколько тяжело не думать об этом, когда бьёшься за победу в пятом сете? И значит ли эта победа, что вы на правильном пути?

— Конечно, очень тяжело. Конечно, то, что было в прошлом, остаётся в памяти, и не всегда бывает легко не думать об этом. Однако все матчи разные, все соперники разные. Некоторые, к сожалению, показывали свой лучший теннис в жизни, когда им нужно было сделать этот последний шаг. Другие, наоборот, зажимаются. Но когда я проиграл гейм при счёте 4:2 и при 40:15 он сумасшедше сыграл на приёме… Не знаю, показывали ли это по ТВ, но, по ощущениям, он отправил мяч со скоростью 170 км/ч, на приёме, после моей хорошей подачи! Счёт стал 4:3, и я подумал – только не снова! Мне оставалось лишь биться в следующем гейме, и у меня получилось, а затем я уверенно провёл гейм на своей подаче. Так что, конечно, думаешь об этом, но самое главное – стараться закрыть именно этот матч.

«В этот раз недооценки Тьена не будет. Это сильный соперник с большим будущим»

— У вас уже достаточно долгая история с Лёнером Тьеном. Когда заканчиваешь матч из пяти сетов и понимаешь, что в награду получаешь его, какие ощущения?

— Во время матча показывали счета матчей. Я обычно на них не смотрю, а тут взглянул и увидел, что Тьен выиграл в трёх сетах. А я проигрывал 0:2. Подумал – так, если выиграю, то в пяти сетах, и это будет очень тяжело. А дальше тогда Лёнер. Но это нормально, самое главное было выиграть этот матч.

Дальше Лёнер. Не очень люблю играть против него, но и он, наверное, тоже против меня не любит играть. Во всех наших матчах я подавал на матч, у нас были жёсткие затяжные розыгрыши и так далее. Так что я буду наслаждаться игрой. Будет много ударов, много хорошей игры в обороне от нас обоих, много обводящих.

Постараюсь наслаждаться теннисом и сделаю всё возможное, чтобы как-то удивить его.

— Дальше у вас Тьен, а насколько далеко вообще заглядываете в сетку?

— Никогда не изучаю сетку в плане того, что о боже, если я вот этого обыграю, то дальше вот тот… Однако сейчас я в принципе знаю сетку, потому что её показывают по ТВ. Не все пары, но знаю своих возможных соперников. Но это неважно, сейчас надо обыграть Лёнера, чтобы попасть в четвертьфинал. Иду от матча к матчу.

— Сейчас вы Тьена хорошо знаете, а в прошлом году здесь была некоторая недооценка?

— Вероятно, он же пробился в сетку из квалификации. Да, я знал, что это молодой парень, который будет прогрессировать. Он закончил год близко к топ-30, выиграл титул. До нашего матча в Австралии я бы не сказал, что он добьётся этого уже в прошлом году. Да и даже после того матча не сказал бы, однако сейчас никакой недооценки нет. Это потрясающий игрок с большим будущим. Никогда не знаешь, что будет, но через два дня никакой недооценки не будет, я просто буду стараться победить.

— Что в игре Лёнера вызывает у вас уважение?

— Игра на линии. Он умеет хорошо подавать, и его подача точно будет ещё лучше, однако эту подачу можно отбить. Он ещё молод и не такой опытный в туре, а уже в прошлом году дошёл до топ-30. Это невероятно, потому что он может очень хорошо играть на линии. В прошлом году мне не нравились матчи с ним, они были тяжёлыми, он дважды меня обыграл, но в последний раз я одержал победу. Теперь мы изучили игру друг друга, и я буду наслаждаться матчем с очень сильным соперником, который, вероятно, будет очень хорош в будущем.

Даниил Медведев Фото: Morgan Hancock/Getty Images

«Сейчас у меня двое дочек, и я думаю: как же скучно было без детей!»

— Завтра ожидается жара. Вы не играете, но как это повлияет на ваши тренировки и расписание?

— Мы с командой думали, как лучше поступить – поспать подольше или пораньше выйти на тренировку. Решили, что лучше поспать, так что тренироваться буду на жаре. Если будет слишком жарко, всегда можно уйти под крышу, хотя я бы предпочёл на свежем воздухе. Да, ребятам будет непросто играть, но так бывает в Австралии и не только. Ещё многое зависит от влажности. Будет интересно, как ребята справятся. Надеюсь, никого не хватит тепловой удар.

— В прошлом году в вашей жизни произошли изменения, у вас новый тренер, родилась вторая дочь. Что нового в вашей теннисной рутине?

— С двумя дочками, конечно, тяжелее, чем с одной. Но я общаюсь с друзьями, у которых тоже есть дети, и они говорят: а что мы вообще делали, когда у нас не было детей? Когда детей нет, думаешь: у меня так мало свободного времени, постоянно теннис. Сейчас у меня двое детей, и я думаю: как же скучно было без детей, столько свободного времени! Это классно. Когда проигрываешь тяжёлый матч, конечно, думаешь о поражении. Да и в целом у меня был тяжёлый прошлый сезон. Но приезжаешь домой, а там две дочки, это так здорово! Думаешь: ладно, проиграл, в следующий раз постараюсь выступить лучше, зато я пораньше вернулся домой. Всегда ищешь позитив.

Что касается новой команды, то мы получаем удовольствие, пашем, я всем доволен.

— Ещё про жару. Игроки уверены, что протоколы для неё правильные?

— Ну мы же особо ничего не можем сделать. На больших кортах, наверное, закроют крышу. Когда солнце высоко и ты выходишь на матч, там выпускают навесы, чтобы была тень. Проблема в том, что сумки очень нагреваются, только если не положить на них по 10 тысяч полотенец, потому что навесы убирают, чтобы зрители могли посмотреть матч. Может, тут можно было бы что-то сделать. Потому что скамейка очень горячая, а у тебя только 40 секунд. Но, опять же, такие условия для игры. Кто-то снимается с матча, у кого-то начинаются судороги. Так не только в Австралии.