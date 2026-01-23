«Я хотела собственный бренд». Коммерческие сделки принесли Соболенко $ 30 млн за сезон

Первая ракетка мира Арина Соболенко серьёзно настроена выиграть третий в карьере Australian Open – ранее белоруска побеждала в Мельбурне в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне оступилась в финале. Если это произойдёт, то Арина упрочит и без того безоговорочное лидерство в мировом рейтинге и закрепится на второй строчке по количеству призовых в истории. На данный момент в её активе $ 45,3 млн – больше только у легендарной Серены Уильямс ($ 94,8 млн).

Успех на корте помогает Соболенко привлекать внимание спонсоров и зарабатывать не меньше благодаря рекламным контрактам. В итоге получаются внушительные цифры (порядка $ 30 млн в год), но теннисная карьера не вечна, и Арина стремится к тому, чтобы бренды стучались к её агенту ещё настойчивее.

Год назад Соболенко покинула агентство IMG и стала клиентом Evolve

В январе 2025 года белорусская теннисистка завершила сотрудничество с гигантом индустрии спортивного маркетинга и менеджмента талантов IMG. Соболенко не нравилось, как агентство продвигает её образ, поэтому она обратилась к услугам специализированного спортивного агентства, ориентированного на теннисистов топ-уровня, Evolve. Оно было основано в 2022 году многократной победительницей «Шлемов» Наоми Осакой и её агентом Стюартом Дюгайдом. Главной целью перехода было желание преодолеть ограничения в рекламных контрактах и выйти на новый уровень медийности.

Ник Кирьос и Арина Соболенко позируют перед «Битвой полов» Фото: Amr Alfiky/Getty Images

«Я хотела создать собственный бренд и получить от IMG немного больше, чем они мне предлагали. Я была недовольна уровнем обслуживания, – призналась 27-летняя теннисистка. – Между мной и некоторыми людьми, находившимися там, существовала напряженность».

Одной из лучших иллюстраций качества работы нового для Арины агентства является организация выставочного матча «Битва полов», который прошёл 28 декабря 2025 года в Дубае между Соболенко и ещё одним клиентом Evolve австралийцем Ником Кирьосом. Была проведена выдающаяся работа по раскрутке поединка с трэш-током в соцсетях – Ник писал, что «даже с завязанными глазами не проиграет сет», а Арина выкладывала видео с тренировок с подписью «Готовься плакать, Ник». Это привлекло огромную аудиторию из TikTok, которая обычно не смотрит теннис.

Эффектным получилось и появление Арины перед поединком в серебристом плаще под песню Eye of the Tiger (отсылка к прозвищу теннисистки – Тигрица), чтобы создать яркий и запоминающийся образ, напоминающий выход боксёра в ринг. Хотя официальные суммы для игроков в «Битве полов» не разглашались, инсайдеры сообщали, что за один вечер Арина и Ник могли заработали больше, чем многие теннисисты топ-50 за сезон. Спонсором мероприятия выступил крупный девелопер из ОАЭ компания Anax. Кирьос выиграл встречу с явным преимуществом – 6:3, 6:3.

Для раскрутки своей медийности Арина стремительно наращивает активность в социальных сетях – суммарное число её подписчиков на ведущих платформах превышает 5,5 млн человек. С присущей ей непосредственностью и юмором теннисистка показывает свою жизнь за пределами корта – тренировки, личные моменты, моду и кулинарию. Также в последнее время Соболенко посетила несколько популярных американских ток-шоу – The Tonight Show Starring Джимми Фэллона и The Today Show, на котором по ошибке назвала Алькараса Янником Синнером. С удовольствием чемпионка откликается и на приглашения поучаствовать в подкастах (On Purpose with Jay Shetty, WTA Insider Podcast, WHOOP, Served with Andy Roddick и других).

Съёмки для модных журналов, сотрудничество со стилисткой

Продвижению теннисистки способствуют многочисленные съёмки для модных журналов. В прошлом году она позировала для ближневосточного Harper's Bazaar на фоне небоскребов Дубая. В интервью Арина подчеркнула любовь к ближневосточной культуре и рассказала об инвестициях в местную недвижимость при посредничестве Anax. Это является частью её стратегии по расширению своего бренда на Ближнем Востоке и закреплению статуса амбассадора авиакомпании Emirates – это соглашение Арина подписала за несколько дней до старта АО-2026.

Арина в гостях у Джимми Фэллона Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Съёмка для американского журнала SELF была сосредоточена на физической силе и ментальном здоровье. Соболенко снималась в спортивной одежде и рассказывала о своих тренировках, питании, режиме сна и использовании данных фитнес-трекера WHOOP. Примечательна её откровенность: Арина призналась, что раньше боялась показывать свою силу, чтобы не казаться «слишком мужественной».

Журналисты издания Flaunt, посвящённого искусству и культуре, подобрали для Арины яркие авангардные наряды. Это была попытка показать её как икону стиля с характером, а не просто теннисистку. Уже дважды в жизни девушка позировала для Vogue: сначала после победы на Australian Open — 2024, а несколько месяцев назад – в рамках рекламной фотосессии в качестве амбассадора швейцарского бренда люксовых часов Audemars Piguet. Также чемпионка позировала для Tatler Asia, Boardroom, Hamptons Magazine, Ocean Drive Magazine, Cosmopolitan и L’Beauté.

«Теннис – это мой бизнес. Речь не только о победах в турнирах, но и о создании наследия, бренда, который будет жить после того, как я повешу ракетку на гвоздь. Хочу, чтобы люди запомнили Арину Соболенко как игрока, изменившего женский теннис своей силой и менталитетом. Нет предела совершенству», – заявила белоруска в интервью Vogue.

Большое значение Арина придаёт сотрудничеству, длящемуся уже два года, со стилисткой Карлой Уэлч. Теннисистка призналась, что раньше, когда одевалась сама, «это была такая безвкусица», и помощь профессионала помогла ей найти свой стиль. Карла подобрала для Соболенко цветовую гамму и объяснила, как работают сочетания разных элементов одежды. Например, для чемпионской фотосессии US Open — 2025 Уэлч подобрала ей платье от польского бренда Magda Butrym.

Теннисистка разглядывает себя на обложке журнала Flaunt Фото: Flaunt

Как и весь теннисный мир, Соболенко оказалась в лёгком шоке от появления Наоми Осаки в этом году в Мельбурне в футуристическом наряде, созданном в рамках коллаборации Nike и японского бренда Ambush. Платье-трансформер серебристо-металлизированного цвета при определённом освещении переливалось всеми цветами радуги. «Мода тем и прекрасна, что ты можешь самовыразиться. Мне кажется, наряд Наоми идеально отражает её характер и культуру. Было прикольно. Я бы хотела, чтобы Nike и мне позволил делать такие вещи. В этом году – нет, но мы над этим работаем», – призналась белоруска.

Большую роль в привлекательности для брендов играет национальность спортсмена

По данным The Athletic, переход под крыло Evolve позволил Соболенко значительно расширить портфолио коммерческих сделок. Теннисистка снялась в своём первом сольном рекламном ролике Nike, заключила контракты с производителем спортивных товаров Wilson, брендом гаджетов Whoop, платформой по выпуску коллекционных карточек Leaf Trading Cards, брендом текилы Dobel, производителем часов Audemars Piguet и Oakberry – франшизой по производству ягод асаи, которой управляет её бойфренд Георгиос Франгулис.

Арина Соболенко приобрела долю в бренде пищевых добавок IM8 Фото: IM8

«Большую роль в привлекательности для брендов играет национальность спортсмена, – отмечает бывший глава международного агентства спортивного маркетинга Synergy Тим Кроу. – Допустим, вы хотите подписать контракт с американским игроком. В этом случае вы используете огромную американскую экономику – половина всех денег, которые бизнес тратит на спорт в мире, поступает из американской экономики. При прочих равных условиях я не думаю, что Арина получала ту поддержку, которую заслуживала, особенно в последние пару лет».

Показателен пример китаянки Чжэн Циньвэнь, которая из-за частых травм опустилась на 25-ю строчку в мировом рейтинге, но в Китае стала иконой тенниса ещё до своей победы на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Даже сейчас, практически не играя, она зарабатывает порядка $ 20 млн в год.

О том, что Арина работает в правильном направлении, свидетельствуют заключённые в последние полгода сделки с американским банком Chase, брендом наушников Master & Dynamic, газировкой Olipop и оздоровительным брендом Beekeeper's Naturals. Также теннисистка приобрела долю в бренде пищевых добавок IM8, соучредителем которого является Дэвид Бекхэм. Уже в январе 2026 года было объявлено о сотрудничестве Соболенко с нью-йоркским ювелирным ателье Material Good. На Australian Open Арина играет в колье и серьгах с сапфирами производства этого бренда. И последнее соглашение теннисистка подписала уже в разгар турнира (22 января), став амбассадором модного дома Gucci.

Материалы по теме Фото Арина Соболенко стала амбассадором модного дома Gucci

Благодаря выгодным контрактам белоруска совершила огромный скачок в доходах за пределами корта. Если, по данным Forbes, по итогам 2024 года она заработала $ 9 млн, то теперь годовой доход вырос до $ 15 млн (столько же составили призовые). Это второй показатель среди спортсменок в мире после ещё одной теннисистки Кори Гауфф ($ 8 млн призовых + $ 25 млн от соглашений со спонсорами).