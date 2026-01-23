Скидки
Australian Open — 2026, сетки, результаты, расписание, как сыграли Рублёв, Шнайдер, Андреева, с кем у Мирры следующий матч

Мирра повторила личный рекорд на АО! И теперь сыграет с украинкой, выбившей Шнайдер
Сергей Емельянов
Мирра Андреева
Андрей Рублёв завершил выступление в Мельбурне, снова проиграв крайне неудобному сопернику.

В шестой игровой день на первом в сезоне турнире «Большого шлема» свои третьи матчи в Мельбурне в одиночном разряде предстояло провести четырём российским теннисистам – Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Диане Шнайдер и Мирре Андреевой. Первым свою задачу по выходу в четвёртый круг Australian Open – 2026 решил Медведев, совершивший первый на всём турнире камбэк с 0:2 по партиям во встрече с венгром Фабианом Марожаном – 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Вторым на австралийском корте появился Рублёв, который встречался с крайне неудобным для себя соперником Франсиско Серундоло. Близко стоящие в мировом рейтинге россиянин и аргентинец ранее провели четыре матча между собой: по личным встречам впереди находился Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже — 2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).

В стартовой партии соперники уверенно действовали на своих подачах до счёта 3:4, при котором в восьмом гейме первым допустил оплошность россиянин. Рублёв занервничал, допустил несколько неточных ударов, чем моментально и воспользовался его оппонент. 28-летний Серундоло совершил ключевой в партии брейк, после чего под ноль забрал свой гейм, поставив точку в сете – 6:3.

Последнее время работающий с Рублёвым и находившийся в Мельбурне в его тренерском боксе Марат Сафин громогласным криком «Сам, сам, сам. Хватит его уважать» очевидно призывал своего подопечного действовать активнее и больше давить на соперника. Андрей сумел добавить остроты, а ситуация на корте чуть улучшилась: в пятом гейме второго сета россиянин впервые в матче даже смог добраться до брейк-пойнтов, однако реализовать отличный шанс в виде 15-40 на подаче аргентинца не сумел.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Phil Walter/Getty Images

Ещё один подобный шанс россиянин мог получить уже в 12-м гейме, но при счёте 15-30 на руку аргентинцу сыграл нетбол, который свалился на сторону Рублёва в решающий момент в розыгрыше. В результате, удержав все геймы на своих подачах, теннисисты добрались до тай-брейка во второй партии. На протяжении всего сета Рублёв вроде бы находился чуть ближе к брейку, но ему это не помогло. 13-й гейм россиянин провёл неудачно, допустил две невынужденные ошибки и потерял ещё один сет – 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Серундоло.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Спустя полтора часа после начала матча Рублёв оказался в ситуации, подобной той, в которой в первом матче игрового дня пребывал Медведев. Для прохода в следующий раунд россиянину нужно было выигрывать три сета кряду, совершая камбэк с 0:2 по партиям. За решением этой задачи Андрей бросился в начале третьего сета. На самом старте россиянин впервые в матче наконец «брейканул» соперника и захватил лидерство – 2:0. Впрочем, уже в четвёртом гейме в игре Рублёва вновь наступил необъяснимый провал, кульминацией которого стала двойная ошибка при 15-40 – 2:2.

Следующий гейм на подаче Серундоло продолжался свыше 10 минут, став наиболее продолжительным во всём матче. Вот только, несмотря на всю его длительность, Андрею так и не удалось добраться до брейковых шансов. Аргентинец прошёл через несколько «ровно», удержал подачу, а следом уже сам сделал решающий брейк в сете, вырвавшись вперёд – 4:2.

Франсиско Серундоло

Франсиско Серундоло

Фото: Phil Walter/Getty Images

Возродить интригу в матче у Рублёва уже не получилось, и Серундоло довёл встречу до победы – 6:3, 7:6, 6:3. Аргентинский теннисист прошёл во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии, подтвердив статус крайне неудобного соперника для россиянина. Франсиско в четвёртый раз в карьере переиграл Андрея. Благодаря сегодняшнему успеху аргентинец впервые в карьере вышел во вторую неделю в Мельбурне.

В женском одиночном разряде посеянная под 23-м номером Шнайдер в матче третьего круга встречалась с украинкой Элиной Свитолиной (12). Ранее девушки никогда не пересекались на теннисном корте, однако искать дополнительную подоплёку в этом матче точно не приходилось, учитывая то обстоятельство, как сама Свитолина и все её соотечественницы сейчас настраиваются на встречи с россиянками.

Стартовый сет ожидаемо превратился в настоящую битву нервов. Представительница Украины дважды вырывалась вперёд с брейком (3:2 и 4:3), но уже в следующем гейме Диана оперативно восстанавливала равновесие в партии (3:3 и 4:4). Судьба сета решилась на тай-брейке, который лучше провела Свитолина – 7:6 (7:4).

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В сегодняшнем матче Шнайдер совершенно точно не выглядела плохо. Эпизодами Диана играла в очень качественный теннис, вот только вся проблема заключалась в том, что в течение всей игры её оппонентка каждый раз оказывалась на шаг впереди. Начало и середина второго сета прошли по тому же сценарию, что и первая партия.

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Российская и украинская теннисистки снова дважды подряд обменялись брейками: Элина выходила вперёд, а Диана её догоняла. Но третий брейк украинки в партии оказался ключевым и решающим. Свитолина добилась непростой победы со счётом 7:6, 6:3 и вышла в четвёртый круг на победительницу матча между Андреевой и румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

18-летняя россиянка блестяще стартовала в 2026 году. На своём втором турнире в нынешнем сезоне российская теннисистка сразу же завоевала титул на «пятисотнике» в Аделаиде, который она выиграла без потери сета. Следом Мирра не без проблем стартовала на Australian Open, одержав волевую победу над опытной хорваткой Донной Векич (4:6, 6:3, 6:0). После этого юная россиянка уже куда более уверенно разобралась с экс третьей ракеткой мира гречанкой Марией Саккари (6:0, 6:4).

В этом году Мирра третий раз в карьере выступает на Открытом чемпионате Австралии во взрослом одиночном разряде. В 2024 и 2025 годах россиянка дважды подряд добиралась до второй недели первого в сезоне турнира «Большого шлема». Для повторения личного рекорда в Мельбурне Мирре оставалось сделать последний шаг и переиграть румынку Русе, с которой она ранее никогда не встречалась.

Первый очный матч между теннисистками начался с нервного гейма на подаче россиянки. Мирра не очень удачно вошла в игру, допустила четыре неточности, после чего румынка роскошным приёмом навылет сразу добилась брейк-пойнта. В этот момент Елена-Габриэла явно поверила в себя и ещё одним идентичным ударом была намерена сделать брейк, но отправила мяч в аут. Мирра отыграла брейк-пойнт и начала встречу с удержанной подачи – 1:0.

Ещё более сложным для россиянки получился следующий выход на подачу. В третьем гейме Мирра и вовсе сразу стала проигрывать 0-40, и только серия из пяти выигранных розыгрышей помогла выправить положение – 2:1. И даже в следующий раз Мирре пришлось снова отыгрываться на подаче, правда, на сей раз её проблемы ограничились вполне рабочими 0-15 – 3:2.

С честью пройдя через все стартовые испытания, Мирра набрала уверенность и вцепилась в приём. В шестом гейме россиянка впервые в матче заработала брейк-пойнт и сразу же его использовала, завершив важный розыгрыш успешным ударом у сетки, – 4:2. К счастью, этот брейк оказался единственным во всей партии, которую наша теннисистка записала в свой актив со счётом 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 14:25 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интересно, что для Русе этот проигранный сет стал первым в Мельбурне. Первый (Даяну Ястремскую) и второй (Айлу Томлянович) круги румынская теннисистка прошла без потери партий. Но и с соперницами калибра Андреевой на Открытом чемпионате Австралии румынка не встречалась. При счёте 1:1 во втором сете Русе вела 40-15 на своей подаче, однако Мирра не собиралась сдавать ни гейма без боя. Четыре выигранных розыгрыша подряд принесли россиянке второй брейк в матче и первый в этом сете – 2:1.

Мирра Андреевой

Мирра Андреевой

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Русе не сломалась и оперативно совершила ответный брейк. Здесь и Мирра выдала худший гейм в матче, допустив в нём две двойные ошибки, чем сильно помогла своей сопернице остаться в игре. В этой ситуации максимально важным был следующий гейм. Мирра не должна была позволить себе выпустить игру из-под своего контроля, тогда как Елена-Габриэла завелась и после одного из выигранных розыгрышей даже стала обращаться к трибунам, чтобы те вознаградили её поддержкой.

При счёте 2:2 гейм на подаче румынки продолжался девять с половиной минут, включив в себя несколько «ровно» и три брейк-пойнта. Последнее слово осталась за россиянкой, которая снова вышла вперёд с брейком – 3:2. Но и в этот раз румынка сразу же сравняла счёт в сете, продолжив такой частый для женского тенниса обмен брейками, – 3:3.

Елена-Габриэла Русе

Елена-Габриэла Русе

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Когда женский матч принимает такое течение, очень часто возникают ситуации, при которых геймы на приёме начинают даваться намного легче, нежели на своей подаче. Так вышло в седьмом гейме, в котором Мирра оформила ещё один брейк, просто собрав три подряд невынужденные ошибки соперницы, – 4:3. Начиная с 1:1 в партии, девушки выдали отрезок из пяти брейков подряд. Точку в этом калейдоскопе из потерянных подач поставила наша спортсменка – 5:3.

Заветное преимущество в два гейма открыло россиянке путь к завершению встречи, что она через несколько минут и сделала – 6:3, 6:4. 18-летняя россиянка уже повторила личный рекорд на австралийском «Шлеме», третий год подряд добравшись до четвёртого круга в Мельбурне. Иных результатов в послужном списке россиянки на Открытом чемпионате Австралии ещё и не было. Чтобы впервые в карьере выйти в четвертьфинал Australian Open, Мирре необходимо обыгрывать Свитолину, которая ранее выбила из борьбы Шнайдер.

