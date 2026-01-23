«Шоу Медди продолжается!» Камбэк Медведева в третьем круге AO поразил теннисный мир

Россиянин вытащил поединок, уступая 0:2 по сетам. Теперь Даниила ждёт матч-реванш с Тьеном, который одолел его на Australian Open — 2025.

Стартовали матчи третьего круга на Открытом чемпионате Австралии. В числе первых на корт вышел россиянин Даниил Медведев, который сражался с венгром Фабианом Марожаном. Даниил победил в упорной борьбе — сначала проигрывал 0:2 по сетам, а затем совершил камбэк и закончил встречу со счётом 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Этот поединок стал 23-м пятисетовым в карьере Медведева. 10 из этих 23 матчей он выиграл — при этом в 5 из 10 пятисетовых побед он отыгрывался со счёта 0:2 по сетам.

Камбэк россиянина вызвал бурную реакцию в теннисном сообществе. «Даниил Медведев напомнил всем о своём величии, одержав победу после такого камбэка. Эпично одолевает Марожана», — прокомментировал матч Медведева официальный аккаунт Australian Open в социальных сетях.

«Это был тяжёлый матч… но мне удалось остаться сильным, и я рад этому. Он играл великолепно, и я подумал: «Если я проиграю, то проиграю, но я просто попытаюсь, просто буду бороться». Я не был спокоен после первого сета, потому что злился на себя за то, что не проявил себя лучше. Это стоило мне некоторых усилий во втором сете, но после него я подумал, что должен забыть об этом. Думал о том, что мне нужно сделать. В пятом сете ты стараешься сохранять спокойствие, это немного сложнее. Но мне удалось нанести несколько хороших ударов», — сказал Даниил по окончании встречи на корте.

Послематчевое интервью у россиянина брал многократный чемпион ТБШ Матс Виландер. Медведев отметил: «Я увидел вас в конце третьего сета и подумал: «О, Матс смотрит мой не самый лучший матч». Теперь я понимаю, почему вы там были. Всё близилось к концу, и вы должны были быть там, чтобы взять интервью, наверное, у Фабиана».

Но победителем матча всё же оказался Даниил. Прямо на корте во время разговора с Виландером теннисист развернул протеиновый батончик и начал его есть, чтобы сразу восстановить силы после тяжёлой встречи. «Извините, дайте мне секунду. Я не собираюсь плевать на вас, извините», — с улыбкой сказал он.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский тоже оценил игру россиянина. «Даниилу Медведеву было трудно не только в первых двух сетах, но и в третьем, и в пятом. На турнире нет лёгких соперников, там выступают лучшие ребята — все умеют играть в теннис. Даниил молодец, переломил ход игры в третьем сете, отлично отыграл четвёртый. В пятом на мастерстве дожал соперника. Очень тяжёлый поединок со всех точек зрения, но в первую очередь — физически. Отбегать пять сетов по такой погоде достаточно сложно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А вот олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что, несмотря на сегодняшнюю волевую победу, Медведеву не по силам выиграть ещё один ТБШ. «Эта игра была непростой, но нужно отдать должное, что он справился с задачей. Следующий матч — серьёзное испытание, он будет играть против американца, которому проиграл в прошлом году. Победа на Australian Open? Исключено», — сказал Кафельников в интервью «Спорт-экспресс».

Экс первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт, наоборот, считает, что Даниил в новом сезоне нашёл новую энергию, которая помогает ему побеждать: «Все игроки в какой-то момент карьеры проходят через спад. Вопрос в том, как из него выходить. Медведев и его команда проделали отличную работу. Он пытался сохранить сотрудничество с Жилем Сервара — очень старался, но в итоге понял, что нужна свежая энергия. Нашёл её и теперь снова наслаждается теннисом.

Сейчас у него немного другой стиль, другой менталитет по сравнению с прошлым годом. Недавно он пошутил: «У меня сейчас уже больше побед на «Шлемах», чем за весь прошлый год». Умение посмеяться над ситуацией помогает, но он здесь, чтобы побеждать. Посмотрим, насколько далеко зайдёт. За последние шесть лет он один из лучших хардовых игроков».

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова также думает, что период спада у Медведева уже позади и сейчас он готов покорять новые вершины: «Кризис Дани уже позади. Он начал этот сезон с победы на турнире ATP-250 в Австралии. Уверена, он может удивить всех своих игрой на Australian Open. Медведева уже все знают, изучили его стиль, плюсы и минусы, на чём его можно переиграть. А тут Даня провёл хорошую работу, и теперь у него отличная игра в защите, он добавляет непредсказуемые выходы вперёд, завершает розыгрыши у сетки — это может всех застать врасплох. Пока соперники не успели изучить нового Даниила, ему нужно стараться брать ситуацию в свои руки».

По её мнению, Даниил способен пройти большой путь на турнире: «У всех наших мужчин непростая сетка на Australian Open. Даня Медведев поменял в конце прошлого сезона тренеров, видны его улучшения в игре. Скорее всего, Даня и Мирра Андреева пройдут дальше всех из наших спортсменов в Австралии».

Поделилась своими впечатлениями от игры россиянина и бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова. «Он выглядит лучше, чем в последние пару лет. Очень расслабленный. Думаю, это заслуга нового тренерского подхода и немного другой философии. С новым тренером игроки обычно ведут себя хорошо — нет конфликтов, нет споров с командой. Он не кричит на толпу, полностью сосредоточен, но при этом расслаблен. Отличный шаг для него», — цитирует Навратилову Tennis Channel.

Издание The Tennis Letter восхитилось победой Даниила, сопроводив комментарий традиционным эмодзи в виде осьминога: «Медведев сначала проиграл два сета, но не прекращал борьбу. Это его первый выход во вторую неделю на турнирах «Большого шлема» с 2024-го. 8-0 в начале года. Король пяти сетов вернулся». А один из официальных аккаунтов ATP-тура и вовсе назвал Медведева «Королём камбэков».

«Отличный камбэк от Даниила Медведева!» — не остался в стороне и официальный аккаунт «Ролан Гаррос».

После тяжёлого матча россиянин оставил на камере такой комментарий: «5 сетов снова :)»

Любопытно, что россиянин по окончании своего прошлого матча с французом Кентеном Алисом, которого победил 6:7, 6:3, 6:4, 6:2, написал «хоть не 5 сетов :)». «Это просто Медди», — отреагировало издание The Tennis Letter.

Надпись Медведева на камере Фото: кадр из трансляции

«Шоу Медди продолжается! Даниил Медведев отыгрывается и остаётся непобеждённым в этом сезоне!» — восхитилось россиянином издание Tennis Channel.

А официальный аккаунт ATP-тура отметил, что Медведева никогда не стоит недооценивать. «Никогда не сбрасывайте его со счетов», — было сказано в комментарии.

«Привет, ребята, я очень доволен победой, она была непростой. Фабиан сыграл хорошо. C нетерпением жду продолжения, жду новых матчей в Австралии. Спасибо за поддержку со всего мира и до встречи!» — обратился к своим болельщикам Даниил в видео, опубликованном в том же аккаунте.

Теперь Медведеву в четвёртом круге предстоит встретиться с американцем Лёнером Тьеном, с которым россиянин в прошлом сезоне играл трижды. Счёт в личных встречах 2-1 в пользу Лёнера.

«Он уже думает, справился ли Тьен», — такой комментарий опубликовало издание The Tennis Letter вместе с фото уставшего Даниила во время матча, когда тот отдыхал на одном из переходов между геймами.

«Во время матча они показали счёт. Обычно я не смотрю на экран, но в этот раз я взглянул на него. В то время они сыграли примерно три сета. Самым важным было выиграть свой матч. Следующий соперник — Тьен. Проблема в том, что мне не нравится играть против него. Но он, должно быть, тоже ненавидит играть со мной. Во всех наших матчах я выкладывался на полную, чтобы победить. Это длительные и жестокие поединки. Будет много ударов. Я постараюсь насладиться теннисом. Конечно, я попытаюсь сделать всё возможное, чтобы в какой-то мере удивить вас», — так высказался о своём следующем сопернике россиянин в интервью изданию Punto de Break.

«Поединок Даниила Медведева против Лёнера Тьена стал самым запоминающимся матчем Открытого чемпионата Австралии 2025 года. Это было самое весёлое противостояние года, за исключением Алькарас — Синнер. Мы так рады, что нас ждет ещё одно — с самыми высокими ставками на данный момент — на Australian Open — 2026!» — заявил в социальных сетях журналист Бастьен Фачан.

Присоединился к подобным комментариям и главный редактор Punto de Break Хосе Морон: «Классика: Медведев выигрывает матч одним ударом в пятом сете. В это воскресенье он встретится с Тьеном как повторение прошлогоднего поединка. Готовьтесь к пятичасовому матчу».

«Медведев против Тьена. Матч-реванш после пятисетового противостояния на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии, где Тьен стал победителем», — было сказано в официальном аккаунте US Open.

Португальский журналист Жозе Моргаду в социальных сетях тоже напомнил о первом поединке теннисистов: «Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев в пятый раз в карьере проигрывает два сета и побеждает. В воскресенье он встретится с Лёнером Тьеном, который победил его здесь в 2025 году».

«Медведев победил вечно опасного Марожана и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Он назначает интригующий матч-реванш за 2025 год Тьену (это была сумасшедшая битва, в которой молодой американец победил)», — отметил ведущий подкаста The Tennis Talker Podcast Крис Голдсмит в соцсетях.

Сам Лёнер Тьен тоже высказался о предстоящем матче с Даниилом: «Мы играли три раза, и каждый раз была настоящая битва. Мы оба выигрываем много очков сами. Никто из нас не отдаёт много лёгких очков, и, естественно, это приводит к очень затяжным розыгрышам и долгим геймам. Никто из нас не облегчает задачу соперникам. Поэтому мы и друг другу не облегчаем задачу. Нам обоим приходится очень много работать, чтобы выигрывать очки и геймы, и матчи затягиваются на довольно долгое время», — приводит его слова Punto de Break.

Экс первая ракетка мира в паре Елена Веснина назвала поединок с Тьеном настоящей проверкой для Медведева. «В целом мне нравится, как он выглядит на корте, — он последователен и уверен в себе. Лёнер Тьен — один из самых неудобных соперников для Даниила. Это будет первая серьёзная проверка для него на Australian Open», — сказала она.

Того же мнения придерживается и Андрей Ольховский. «Матч с Тьеном — ещё один очень сложный поединок для Даниила Медведева. После пяти сетов с Марожаном будет игра, где надо много двигаться. Посмотрим, как Даниил восстановится и будет играть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».