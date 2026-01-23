5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open

За кем следить 24 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22), Australian Open, 3-й круг

Интрига: доберётся ли Хачанов до Янника Синнера?

Карен Хачанов — один из самых стабильных теннисистов Australian Open. С 2019 года россиянин регулярно доходит минимум до третьего круга на этом турнире, а иногда пробивается и дальше. Теперь за место в четвёртом раунде соревнований Карен сразится с Лучано Дардери. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее встретится с кем-то из пары Элиот Спиццирри — Янник Синнер.

🎾 2:30*: Джессика Пегула (США, 6) – Оксана Селехметьева (Россия), Australian Open, 3-й круг

Интрига: справится ли Селехметьева с шестой ракеткой мира?

Оксана Селехметьева на нынешнем Australian Open впервые за карьеру смогла пробиться во второй круг ТБШ. А затем россиянка победила статусную соперницу Паулу Бадосу и, тоже впервые, дошла до третьего круга на мэйджорах. Следующей соперницей Оксаны будет шестая ракетка мира Джессика Пегула. Ранее Селехметьева ещё не пересекалась с теннисистками из топ-10. Будущая победительница матча далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Каролина Плишкова — Мэдисон Киз.

🎾 11:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Тереза Валентова (Чехия), Australian Open, 3-й круг

Интрига: повторит ли Рыбакина лучший результат на Australian Open?

У чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной вторым по успешности ТБШ является Australian Open, где она в 2023 году дошла до финала. В этом сезоне представительница Казахстана уже справилась с двумя соперницами. Далее ей предстоит помериться силами с 18-летней чешкой Терезой Валентовой. Девушки ранее уже один раз пересекались на корте — на US Open — 2025 сильнее в двух сетах была Рыбакина. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Элисе Мертенс — Никола Бартунькова.

🎾 11:00*: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4), Australian Open, 3-й круг

Интрига: добьётся ли Джокович 400-й победы на ТБШ?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович давно установил множество рекордов и теперь лишь улучшает свои же достижения. На нынешнем Australian Open он уже одержал 100-ю победу за все розыгрыши в Мельбурне, а теперь подошёл к матчу третьего круга с 399 победами на всех четырёх ТБШ. На пути к юбилейной 400-й победе у него оказался голландец Ботик ван де Зандсхулп. Ранее теннисисты играли друг с другом дважды, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Новак был сильнее в Астане-2022, а Ботик — в Индиан-Уэллсе-2025. Победитель новой встречи далее померится силами с кем-то из пары Якуб Меншик — Итан Куинн.

🎾 11:00*: Анна Калинская (Россия, 31) – Ига Швёнтек (Польша, 2), Australian Open, 3-й круг

Интрига: справится ли Калинская с шестикратной чемпионкой ТБШ Швёнтек?

Анна Калинская успешно добралась до третьего круга Australian Open, но теперь, чтобы шагнуть дальше по сетке, россиянке необходимо справиться с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек. Девушки ранее уже играли трижды, и пока по личным встречам впереди польская теннисистка — 2-1. Первый матч остался за Анной — в Дубае-2024, а затем сильнее была Ига — в Цинциннати-2025 и на US Open — 2025. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Наоми Осака — Мэддисон Инглис.