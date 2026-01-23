Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026: расписание субботы 24 января, Селехметьева, Хачанов, Калинская, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open
Даниил Сальников
Australian Open 2026: расписание субботы 24 января
Комментарии
За кем следить 24 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 24 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:30 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Интрига: доберётся ли Хачанов до Янника Синнера?

Карен Хачанов — один из самых стабильных теннисистов Australian Open. С 2019 года россиянин регулярно доходит минимум до третьего круга на этом турнире, а иногда пробивается и дальше. Теперь за место в четвёртом раунде соревнований Карен сразится с Лучано Дардери. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее встретится с кем-то из пары Элиот Спиццирри — Янник Синнер.

Карен лихо преодолел второй круг:
Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO
Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO

🎾 2:30*: Джессика Пегула (США, 6) – Оксана Селехметьева (Россия), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:30 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Интрига: справится ли Селехметьева с шестой ракеткой мира?

Оксана Селехметьева на нынешнем Australian Open впервые за карьеру смогла пробиться во второй круг ТБШ. А затем россиянка победила статусную соперницу Паулу Бадосу и, тоже впервые, дошла до третьего круга на мэйджорах. Следующей соперницей Оксаны будет шестая ракетка мира Джессика Пегула. Ранее Селехметьева ещё не пересекалась с теннисистками из топ-10. Будущая победительница матча далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Каролина Плишкова — Мэдисон Киз.

Оксана ставит перед собой большие задачи:
«Хочу выиграть больше 23 ТБШ». Россиянка Селехметьева уже «печёт» «баранки» на АО-2026
«Хочу выиграть больше 23 ТБШ». Россиянка Селехметьева уже «печёт» «баранки» на АО-2026

🎾 11:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Тереза Валентова (Чехия), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Тереза Валентова
54
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Интрига: повторит ли Рыбакина лучший результат на Australian Open?

У чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной вторым по успешности ТБШ является Australian Open, где она в 2023 году дошла до финала. В этом сезоне представительница Казахстана уже справилась с двумя соперницами. Далее ей предстоит помериться силами с 18-летней чешкой Терезой Валентовой. Девушки ранее уже один раз пересекались на корте — на US Open — 2025 сильнее в двух сетах была Рыбакина. Победительница нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Элисе Мертенс — Никола Бартунькова.

Елена успешно стартовала в Мельбурне:
Рыбакина победила в битве экс-россиянок. А Джокович и Синнер не заметили соперников на АО
Рыбакина победила в битве экс-россиянок. А Джокович и Синнер не заметили соперников на АО

🎾 11:00*: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Новак Джокович (Сербия, 4), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: добьётся ли Джокович 400-й победы на ТБШ?

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович давно установил множество рекордов и теперь лишь улучшает свои же достижения. На нынешнем Australian Open он уже одержал 100-ю победу за все розыгрыши в Мельбурне, а теперь подошёл к матчу третьего круга с 399 победами на всех четырёх ТБШ. На пути к юбилейной 400-й победе у него оказался голландец Ботик ван де Зандсхулп. Ранее теннисисты играли друг с другом дважды, и счёт личных встреч пока равный — 1-1. Новак был сильнее в Астане-2022, а Ботик — в Индиан-Уэллсе-2025. Победитель новой встречи далее померится силами с кем-то из пары Якуб Меншик — Итан Куинн.

Новак — заслуженный старожил турнира в Мельбурне:
Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин
Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин

🎾 11:00*: Анна Калинская (Россия, 31) – Ига Швёнтек (Польша, 2), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: справится ли Калинская с шестикратной чемпионкой ТБШ Швёнтек?

Анна Калинская успешно добралась до третьего круга Australian Open, но теперь, чтобы шагнуть дальше по сетке, россиянке необходимо справиться с шестикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек. Девушки ранее уже играли трижды, и пока по личным встречам впереди польская теннисистка — 2-1. Первый матч остался за Анной — в Дубае-2024, а затем сильнее была Ига — в Цинциннати-2025 и на US Open — 2025. Победительница нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Наоми Осака — Мэддисон Инглис.

Только один логотип АО оценивают в $ 1 млрд:
Более 50 спонсоров и рекордные доходы. Как на Australian Open делают деньги из всего
Более 50 спонсоров и рекордные доходы. Как на Australian Open делают деньги из всего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android