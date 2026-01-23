Фанат Синнера и Федерера, девушка по имени Фелицата: все россияне на юниорском AO

Взрослый Australian Open в самом разгаре, а вот юниоры ещё даже не начинали борьбу. Юноши и девушки стартуют в Мельбурне в субботу, 24 января, и в одиночных сетках присутствуют по 64 теннисиста и теннисистки, то есть вдвое меньше, чем у мировых звёзд. Соответственно, чтобы стать чемпионом, необходимо выиграть не семь матчей, как на взрослом уровне, а шесть. И, конечно же, у юношей, в отличие от их взрослых товарищей, нет никакого пятисетового формата — стандартный трёхсетовый. Чтобы выиграть матч, необходимо взять две партии.

В юниорских сетках присутствуют 12 представителей России: три юноши и девять девушек. Познакомимся с ними поближе. В скобках возле каждого участника указан посев (если он есть), возраст и место в соответствующем юниорском рейтинге.

Юноши. Савва Рыбкин (9, 16 лет, 13-е место)

Рыбкин оказался единственным россиянином, попавшим в посев на этом юниорском AO. На этом турнире он ещё не играл, а вот на остальных мэйджорах в своей возрастной категории уже выступал. На «Ролан Гаррос» 2025 года Рыбкин дошёл до третьего круга (то есть до 1/8 финала), а вот на Уимблдоне и US Open покидал турнир после первого же матча. На юниорском уровне у Саввы четыре титула, и главные из них он завоевал на грунтовых турнирах категории J60. В 2024 году он первенствовал в Жилине и Домжале. Первым соперником Рыбкина на AO-2026 станет 17-летний поляк Ян Хлодницкий, 37-я ракетка мира.

В прошлом году Рыбкин в интервью «Чемпионату» рассказывал, что из современных звёзд ему нравится Янник Синнер, а из героев прошлых лет — Роджер Федерер.

Кирилл Филаретов (17 лет, 48-е место)

Филаретов готовится к своему дебютному ТБШ. По юниорам у него больше успехов, чем у Рыбкина: пять титулов, два из них — категории J200. В минувшем сезоне Кирилл завоевал эти трофеи в Претории и Фергане. В первом круге AO он сразится с 18-летним Рё Табатой из Японии, третьим сеяным. В минувшем сезоне этот теннисист, занимающий шестое место в юниорском рейтинге, добрался до полуфинала «Ролан Гаррос» в своём возрасте.

Марат Салбиев (Q, 17 лет, 65-е место)

Салбиев прошёл на турнир через квалификацию. Для него это также будет дебют на ТБШ. Главный на данный момент титул Марат завоевал в прошлом году в Стамбуле, когда стал сильнейшим на турнире категории J100. Всего же у него пять трофеев по юниорам. В соперники по первому кругу россиянину достался 17-летний словенец Жига Шешко (7), 11-й номер юниорской классификации. В минувшем сезоне Шешко стал четвертьфиналистом Уимблдона.

Девушки. Мария Макарова (13, 16 лет, 26-е место)

Как и в сетке у юношей, среди девушек в посев попала тоже только одна россиянка. На мэйджорах Макарова ещё не выступала. Зато на юниорском уровне у неё уже целых 10 титулов, и четыре из них она завоевала в сезоне-2025. Главный трофей из этой коллекции Мария добыла на турнире J300 в Санхенхо. В первом круге AO-2026 россиянка выйдет на корт с 15-летней китаянкой Линь Юцзюнь — 82-я ракетка мира прошла квалификацию на турнир.

Мария Макарова Фото: ITF

Анна Пушкарёва (16 лет, 39-е место)

Пушкарёва впервые выступит на юниорском ТБШ. В минувшем сезоне она открыла счёт титулам, выиграв турнир J200 в Кастрикюме. Первой соперницей Анны в Мельбурне станет 16-летняя индийская теннисистка по имени Маая Раджешваран Реватхи. Эта спортсменка идёт на 56-й строчке в рейтинге.

Анастасия Лизунова (17 лет, 42-е место)

Год назад Лизунова проиграла в первом раунде юниорского AO и с тех пор не играла на мэйджорах. Титулов у неё на юниорском уровне уже пять, и крупнейший из них она завоевала в прошлом году в Пекине, выиграв турнир J300. AO-2026 Анастасия начнёт с 17-летней японкой Риё Ёсидой (Q), 87-й ракеткой мира.

Александра Малова (17 лет, 43-е место)

Малова готовится к дебюту на юниорских мэйджорах. Из шести юниорских титулов пять она завоевала в сезоне-2025. Полина уже дважды брала трофеи на турнирах J200: в Претории и Фергане. А первой её соперницей на Australian Open станет 16-летняя словачка Кали Шупова, замыкающая топ-30. В прошлом году она играла на всех юниорских «Шлемах», кроме AO, но не победила ни в одном матче.

Фелицата Дорофеева-Рыбас (16 лет, 49-е место)

Дорофеева-Рыбас ещё не играла на юниорских мэйджорах. В карьере теннисистки есть четыре юниорских титула. Пока что крупнейший свой трофей она завоевала на турнире J100 в Аликанте в прошлом году. AO-2026 Фелицата начнёт встречей с 18-летней канадкой Надей Лагаев (14), 27-м номером юниорского рейтинга.

Необычное имя девушки — отдельная история. «Кто выбрал имя? Папа и дедушка. Это вообще древнерусское имя (православное, в честь мученицы Фелицаты Римской. — Прим. «Чемпионата»), но есть же ещё такое итальянское «феличита» (итал. «счастье». — Прим. «Чемпионата»). Мне очень нравится, я очень счастлива, что мне его выбрали», — рассказывала спортсменка в интервью пресс-службе Федерации тенниса России.

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: ФТР

Полина Березина (16 лет, 53-е место)

Березина пока не выступала на юниорских мэйджорах. На соответствующем уровне она завоевала четыре титула, и крупнейший из них — J200 в Претории в 2025 году. В первом круге AO жребий выдал Полине 18-летнюю чешку Денису Жолдакову, занимающую 45-е место в юниорской классификации.

Рада Золотарёва (17 лет, 71-е место)

Дебют Золотарёвой на юниорских ТБШ состоялся на «Ролан Гаррос» — 2025. Там она уступила в первом же матче. Титулов у Рады уже целых девять, в том числе J300, завоёванный в Панчеве в минувшем сезоне. Чтобы пробиться во второй раунд AO, россиянке необходимо обыграть Нэнси Ли — 16-летняя американка замыкает топ-60.

Алиса Терентьева (15 лет, 72-е место)

Самая младшая из наших участниц уже может похвастаться тремя титулами на юниорском уровне. Терентьева дважды становилась сильнейшей на турнирах уровня J100: в Дакахлии в 2024 году и в Эль-Фуджайре в 2025-м. Жребий не был благосклонен к Алисе: в первом круге AO-2026 её ожидает встреча с Чжан Жуйэнь (5), 12-й ракеткой мира. В 2025-м китаянка играла на всех юниорских мэйджорах, и лучшим её результатом стал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Алиса Терентьева Фото: ITF

Екатерина Тупицына (17 лет, 103-е место)

В минувшем сезоне Тупицына предприняла две попытки выступить на ТБШ. И «Ролан Гаррос», и US Open ей пришлось покинуть после первого же матча. Из шести своих титулов три Екатерина завоевала ещё в 2024 году, и крупнейший из них — J200 в Шымкенте. Первой соперницей россиянки на этом AO станет 17-летняя японка Рира Косака (Q), 93-я ракетка мира.

Девять россиянок — это максимальный показатель для одной страны на этом AO. Столько же девушек заявила Австралия, что вполне понятно. А по общему количеству участников в обеих одиночных сетках Россия (12) находится на третьем месте, уступая США (14) и, разумеется, Австралии (18).

* * *

В 2025 году юниорский титул на AO завоевал швейцарец Анри Берне, а у девушек сильнейшей стала японка Вакана Сонобэ. В этом году их нет в сетках: Берне уже не проходит по возрасту, а Сонобэ решила пропустить турнир. У юношей первые два номера посева получили француз Янник Теодор Александреску, ранее представлявший Румынию, и бразилец Луис Гуту Мигел. Шестой номер достался Никите Белозерцеву с Украины.

У девушек оба лидера посева представляют Чехию. Это Алена Ковачкова и Яна Ковачкова. Забавный факт: они сёстры и родились в один день, 13 июня. Но при этом они не близнецы! Алена появилась на свет в 2008 году, Яна — в 2010-м. А третья сеяная у девушек — 16-летняя Ксения Ефремова. Уроженка Москвы ещё в детском возрасте вместе с родителями переехала во Францию и уже два с лишним года выступает под флагом этой страны.

Остаётся добавить, что ни в одной из одиночных сеток нет чемпионов ТБШ. Спустя неделю появятся новые лауреаты, которые впишут свои имена в историю юниорских соревнований.