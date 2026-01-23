Есть ли шансы у Калинской в матче со Швёнтек на AO-2026? Да — ранее Анна её обыгрывала

По мере того как сетка Australian Open сокращается, поединки на турнире становятся всё более яркими и интригующими. В третьем круге «Шлема» внимание болельщиков будет приковано к битве Анны Калинской и Иги Швёнтек за путёвку в 1/8 финала.

Калинская уверенно проходит поединки на мельбурнском мэйджоре и к третьему кругу добралась без потери сетов. На старте турнира россиянка в двух партиях справилась с британкой Сонай Картал (7:6 (7:3), 6:1), а во втором раунде Анна не испытала серьёзных трудностей в матче с австрийкой Юлией Грабер (6:3, 6:3). Для нашей теннисистки это уже второй в карьере выход в 1/16 финала Australian Open.

Аккаунт The Tennis Letter восторженно высказался по поводу победы Калинской над Грабер. «Радостно видеть, что Калинская начинает год здоровой. В 2024-м она показала, насколько стабильной и выдающейся может быть её игра. Уверенная в себе и опасная Анна!» — написал он в соцсетях.

Болельщики не зря упоминают 2024-й в контексте карьеры Калинской, ведь тот сезон стал для неё важной вехой. Именно тогда она забралась на наивысшую для себя 11-ю строчку в рейтинге. А ещё в том году россиянка дошла до финалов «тысячника» в Дубае и «пятисотника» в Берлине, однако одержать победы в тех поединках ей не удалось. В 2025-м Калинская добралась до решающего матча турнира WTA-500 в Вашингтоне, но и там ей не удалось победить. Сейчас же Анна занимает 33-е место в мировой классификации.

Для Калинской этот Australian Open стал уже 21-м участием в основной сетке мэйджоров, а также она в пятый раз в карьере добралась до третьего круга ТБШ. Лучшим результатом теннисистки на кортах Мельбурна по-прежнему остаётся выход в четвертьфинал в 2024 году. Статистика побед и поражений Анны в матчах с представительницами топ-5 — 5-7, а с игроками первой десятки рейтинга у неё даже положительный баланс — 13-10. Любопытно, что семь поединков с теннисистками топ-10 россиянка выиграла именно в 2024-м.

В третьем круге Australian Open Анне Калинской будет противостоять вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Счёт личных встреч между спортсменками 2-1 в пользу польской теннисистки. Единственную победу над Игой россиянка одержала в 2024 году в полуфинале турнира в Дубае, где на удивление уверенно разобралась с именитой соперницей (6:4, 6:4).

Турнир Результат Дубай-2024, 1/2 финала 6:4, 6:4 в пользу Калинской Цинциннати-2025, 1/4 финала 6:3, 6:4 в пользу Швёнтек US Open — 2025, 3-й круг 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Швёнтек Australian Open — 2026, 3-й круг ?

После того матча Калинская комплиментарно высказалась в адрес Швёнтек, отметив, насколько непросто было её обыграть. «Она великолепный игрок. Я понимала, что, если не буду оставаться собранной и играть агрессивно, она меня уничтожит. Таков был план. Пытаться играть агрессивно… Заставлять её бегать. Я рада, что выиграла. Но и она невероятна. Я счастлива, что мне выпала возможность сыграть с ней. Я уверена, что мы ещё не раз встретимся на корте», — заявила тогда спортсменка в интервью на корте.

А вот польская теннисистка после матча в Дубае-2024 никак не прокомментировала хорошую игру соперницы и лишь посетовала на своё плохое самочувствие. «У меня не было сил, чтобы выложиться ещё больше. Это случается нечасто. Из-за этого я чувствовала, что не могла контролировать игру. Обычно, когда я говорю себе, что нужно делать, у меня получается улучшить качество тенниса. Сегодня же я была настолько обессиленной, что просто не могла перевернуть игру», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира в Дубае.

Больше Ига пока не допускала осечек в сражениях с Анной и взяла реванш в четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4), а затем вышла вперёд по счёту личных встреч, одержав в третьем круге US Open — 2025 ещё одну победу (7:6 (7:2), 6:4). Отметим, что по окончании матча на американском «Шлеме» Калинская не смогла сдержать слёз и расплакалась, покидая стадион.

Анна Калинская покидает US Open в слезах Фото: Кадр из трансляции

После той выигранной встречи польская теннисистка нашла добрые слова в адрес соперницы, подчеркнув, что поединок получился тяжёлым. «Конечно, матч был непростым, особенно вначале, но я рада, что смогла отыграться, а потом действовала лучше. В начале первого сета я допустила много невынужденных ошибок, о которых сожалею, и должна признать, что Анна играла очень хорошо. В остальном я довольна тем, как оправилась от неудачного старта и сохраняла позитивный настрой на корте. Но пока не поняла, как решить свои проблемы», — приводит слова Швёнтек Punto de Break. «Анна играла великолепно, пробивала все эти рискованные удары. Я просто хотела допускать меньше ошибок. Чувствовала, что играю хорошо, но в решающие удары просто не могла завершить розыгрыш. Я старалась сосредоточиться на простых вещах… У меня было ощущение, что терять нечего, потому что я сильно проигрывала. Так что в конце я просто пошла ва-банк, ведь что ещё оставалось делать?» — добавила спортсменка.

На Australian Open — 2026 Швёнтек, как и Калинская, без проблем добралась до третьего раунда турнира и тоже не потеряла ни одного сета по ходу мэйджора. Польская теннисистка начала поход по сетке Мельбурна с победы над китаянкой Юань Юэ (7:6 (7:5), 6:3), а во втором круге уверенно обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову (6:2, 6:3).

«Ига блестяще отработала в обороне в матче с Мари на Australian Open. Великую стену по имени Швёнтек нельзя пересечь!» — отметил аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

Таким образом, Швёнтек вышла в третий круг мельбурнского мэйджора и продолжила свою фантастическую серию: в нынешнем десятилетии она обязательно доходила до 1/16 финала каждого турнира «Большого шлема». Это продолжается аж 24 (!) ТБШ подряд — этот «страйк» Иги не прерывается с начала 2020 года.

После победы над Боузковой Швёнтек в интервью на корте поделилась мыслями по поводу поединка. «Отлично сыграла в этом матче. Я чувствовала себя гораздо свободнее, чем в первом раунде, поэтому я действительно хотела пойти в атаку. Конечно, условия тоже были непростыми. Не знаю, заметили ли вы, но на корте очень ветрено, поэтому мне пришлось к этому приспособиться. Это был хороший день, и я чувствовала себя хорошо», — сказала теннисистка.

Кроме того, Ига высказалась об изменениях в мышлении по мере нахождения в туре. «Мне кажется, мой подход к соревнованиям всегда был естественным и хорошим. Но скажу, что обстоятельства немного изменились. Играть такие матчи стало рутиной. Помню 2022-й, после четвертьфинала я подбросила ракетку, праздновала так, будто выиграла «Шлем». Думаю, перспективы меняются. Но всегда нужно напоминать себе о возвращении к искреннему наслаждению игрой. Иногда это непросто. У нас столько матчей в году. Будут плохие дни. Тебя будут судить. Однако очень важно возвращаться к этому. Может быть непросто, но именно поэтому Новак, например, играет так долго. Он всего добился, однако всё ещё наслаждается победами и этими ощущениями. Хорошо смотреть на таких людей и черпать вдохновение», — отметила спортсменка.

Для польской спортсменки этот мельбурнский «Шлем» стал уже восьмым, её лучшие результаты — полуфиналы в 2022 и 2025 годах. Любопытно, что Швёнтек не хватает лишь трофея Australian Open, чтобы стать третьей самой молодой теннисисткой с карьерным «Шлемом».

А вот Виму Фиссетту, наставнику Иги, не хватает титула на «Ролан Гаррос» для оформления тренерского карьерного «Шлема». С бельгийцем польская теннисистка начала сотрудничество в октябре 2024-го и с того момента из ТБШ она выиграла Уимблдон-2025. Именно на британском турнире у Швёнтек ещё не было до этого побед. Интересно, что подопечные Фиссетта уже дважды завоёвывали для него трофей на Australian Open: в первый раз ему принесла титул Ким Клейстерс в 2011-м, а во второй — Наоми Осака в 2021-м.

Нет сомнений, что в грядущем противостоянии и Швёнтек, и Калинская будут предельно мотивированы. Анна уже доказала, что способна находить ключи к игре Иги, поэтому списывать россиянку со счетов точно не стоит. В то же время польская теннисистка подходит к сражению с сильным желанием продолжить путь по сетке к заветному титулу Australian Open и оформлению карьерного «Шлема». В таком поединке россиянке особенно важно сохранить веру в себя и свои возможности, не оглядываться на статус соперницы, действовать агрессивно, использовать каждую ошибку оппонентки, заставлять её бегать и помнить о положительном опыте игры с ней в Дубае.

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».