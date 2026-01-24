Скидки
Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Хачанов, Калинская, Рыбакина, Селехметьева, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся во вторую неделю AO! Ещё играют Калинская, Селехметьева и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open 2026
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Australian Open. В субботу, 24 января, в Мельбурне завершится третий круг. Будет проведено 16 матчей – по 8 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Оксана Селехметьева и Анна Калинская (31). Также из представителей топ-10 сыграют Янник Синнер (2), Новак Джокович (4), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9).

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:30 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:30 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Тереза Валентова
54
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Накануне прошёл шестой игровой день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня продолжается 3-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

