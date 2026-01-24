В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Хачанов рвётся во вторую неделю AO! Ещё играют Калинская, Селехметьева и Рыбакина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Australian Open. В субботу, 24 января, в Мельбурне завершится третий круг. Будет проведено 16 матчей – по 8 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Оксана Селехметьева и Анна Калинская (31). Также из представителей топ-10 сыграют Янник Синнер (2), Новак Джокович (4), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Ига Швёнтек (2), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9).