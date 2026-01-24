Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Карен Хачанов, Янник Синнер, Оксана Селехметьева

Хачанов снова не дошёл до второй недели на AO. В мужской сетке остался лишь один россиянин
Александр Насонов
Карен Хачанов
Комментарии
Оксана Селехметьева не смогла выдать вторую сенсацию подряд и уступила шестой ракетке мира. Но побьёт личный рекорд в рейтинге.

В субботу, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходили заключительные матчи третьего раунда. Из-за жары организаторы заранее перенесли первые запуски на полчаса раньше. Поэтому матч с участием россиянина Карена Хачанова, посеянного под 15-м номером, начался в 1:45 мск. Соперником Хачанова был Лучано Дардери, 22-й сеяный. Итальянец во втором круге в четырёх сетах расправился с Себастьяном Баэсом (6:3, 1:6, 6:4, 6:3), а Хачанов уложился в два часа — редкость для мужских матчей на ТБШ — во встрече с Нишешем Басаваредди (6:1, 6:4, 6:3).

Материалы по теме
Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO
Вот это да! Хачанов, Калинская и Селехметьева не отдали ни сета и вышли в третий круг AO

Дардери не так часто мелькает в новостях, хотя на его счету уже четыре титула на уровне ATP. Но объяснение этому есть: итальянец лучше всего выступает на грунте, а на харде, который, как ни крути, является основным покрытием в современном теннисе, не так силён. В 2025-м Лучано выиграл три грунтовых турнира категории ATP-250 и за счёт этого неплохо поднялся в рейтинге. Прямо сейчас он замыкает топ-25. Несмотря на всё это, Хачанов всё же считался явным фаворитом отчётного противостояния. Соперники, кстати, впервые встретились друг с другом на корте.

Australian Open — 2026. Мужчины. Турнирная сетка

Первый сет проходил в равной борьбе, притом что Хачанову приходилось догонять. В четвёртом гейме россиянин отдал подачу с третьего брейк-пойнта, после чего Дардери подтвердил брейк — 4:1. Следующие три гейма взял уже Карен, который вернул брейк и сравнял счёт — 4:4. В 12-м гейме он ушёл с двух сетболов на приёме, а вот на тай-брейке итальянец реалиовал первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

Вторую партию Хачанов провёл значительно сильнее: на 18 активно выигранных очков пришлось девять невынужденных ошибок. Россиянин повёл 3:0 с брейком, использовав третий брейк-пойнт во втором гейме. После этого брейк-пойнтов уже не было, и в девятом гейме Карен сравнял счёт по партиям — 6:3 за 41 минуту.

К сожалению, фактически это был последний успех Хачанова в этом матче. В оставшихся двух партиях Карен так и не подобрался к брейк-пойнтам. Дардери хватило двух брейков — по одному в каждом из сетов. Оба раза итальянский теннисист брал чужую подачу в середине сета. Особенно впечатляющую статистику Лучано выдал в четвёртой партии: 15 виннеров, шесть из которых — эйсы, и всего три невынужденных ошибки (и ни одной двойной). Дардери победил — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4 за 3 часа 26 минут — и впервые в карьере вышел во вторую неделю на ТБШ.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 4
7 7 		3 6 6
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Хачанов, полуфиналист AO-2023, как и год назад, завершил борьбу в 1/16 финала. Карен в шестой раз подряд проиграл на ТБШ теннисисту из топ-30 рейтинга. Таким образом, в мужской сетке AO остался только один россиянин, и это Даниил Медведев. Андрей Рублёв в предыдущий игровой день, как и Хачанов сегодня, уступил в третьем раунде.

Материалы по теме
Камбэчище Медведева! В пятый раз в карьере ушёл с 0:2 по сетам и пробился в 4-й круг AO
Камбэчище Медведева! В пятый раз в карьере ушёл с 0:2 по сетам и пробился в 4-й круг AO

Дардери же в прошлом году дебютировал в основной сетке AO, а в этот раз уже стал участником 1/8 финала. До этого его лучшим результатом на мэйджорах были выходы в третий круг на Уимблдоне-2025 и на US Open того же года. Итальянец лишь во второй раз в карьере победил игрока топ-20, причём на ТБШ и на харде ему это удалось впервые.

* * *

В другом матче в этом узле турнирной сетки фаворит был ещё более очевиден. Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер (2), защищающий титул на AO, играл с 85-й ракеткой мира Элиотом Спиццирри из США. Синнер в энергосберегающем режиме прошёл первые два круга. У Юго Гастона он выиграл две партии — перед третьим сетом француз снялся. А Джеймса Дакворта во втором раунде Янник прошёл в трёх партиях, то есть без потери сетов. Что касается Спиццирри, то ему пришлось куда тяжелее. В стартовом матче он в четырёх партиях выбил 28-го сеяного Жоао Фонсеку, а затем провёл жёсткий пятисетовик с У Ибином.

Поначалу всё шло по плану Синнера. В шестом гейме итальянец сделал второй брейк и повёл 4:2. После этого наступил провал. В оставшихся четырёх геймах Янник взял только два очка и закончил партию с 14 невынужденными ошибками. Спиццирри забрал первый сет — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Синнер вернулся. Он, правда, сразу отдал подачу, затом потом в борьбе выиграл четыре гейма подряд. А подавая на сет при 5:3, Янник ушёл с двух брейк-пойнтов и победил — 6:3 за 55 минут.

На момент публикации материала в матче идёт третья партия.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 3
4 		6 6 4
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В женской сетке 101-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла на корт против шестого номера рейтинга WTA Джессики Пегулы (6). Во втором раунде Селехметьева внезапно победила бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу — 6:4, 6:4. Выдать вторую сенсацию подряд россиянка, увы, не смогла.

Селехметьева показала хороший процент попадания первым мячом (77%), но особой выгоды из этого не извлекла. Всё портили ошибки в розыгрышах. За матч у Оксаны накопилось 24 невынужденных неточности против всего 11 виннеров. В первом сете россиянка не выходила на брейк-пойнты, а сама дважды отдала подачу. В начале второй партии Пегула ушла с двойного брейк-пойнта и потом уже без особых трудностей довела дело до победы, взяв четыре гейма подряд после 2:2, — 6:3, 6:2 всего за 1 час 7 минут.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Как бы то ни было, Селехметьева впервые так далеко прошла на ТБШ. Ранее у неё не было ни одной победы в основных сетках на мэйджорах. По окончании AO Оксана побьёт личный рекорд в рейтинге WTA (96-е место). В лайв-рейтинге россиянка идёт 76-й и в худшем случае опустится на 78-ю строчку.

Материалы по теме
«Хочу выиграть больше 23 ТБШ». Россиянка Селехметьева уже «печёт» «баранки» на АО-2026
«Хочу выиграть больше 23 ТБШ». Россиянка Селехметьева уже «печёт» «баранки» на АО-2026

А Пегула, финалистка US Open — 2024 и трёхкратная четвертьфиналистка AO, перекрыла прошлогодний результат в Мельбурне (выход в третий раунд). В четвёртом круге Джессика сразится со своей соотечественницей Мэдисон Киз, продолжающей защиту титула. Киз победила бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:3, 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
Каролина Плишкова
1057
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Также в этот игровой день свои матчи проведут, в частности, Анна Калинская, Елена Рыбакина и Новак Джокович.

Материалы по теме
У Синнера 2:1 по сетам на AO! Хачанов и Селехметьева выбыли, ждём Калинскую. LIVE!
Live
У Синнера 2:1 по сетам на AO! Хачанов и Селехметьева выбыли, ждём Калинскую. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android