Хачанов снова не дошёл до второй недели на AO. В мужской сетке остался лишь один россиянин

В субботу, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходили заключительные матчи третьего раунда. Из-за жары организаторы заранее перенесли первые запуски на полчаса раньше. Поэтому матч с участием россиянина Карена Хачанова, посеянного под 15-м номером, начался в 1:45 мск. Соперником Хачанова был Лучано Дардери, 22-й сеяный. Итальянец во втором круге в четырёх сетах расправился с Себастьяном Баэсом (6:3, 1:6, 6:4, 6:3), а Хачанов уложился в два часа — редкость для мужских матчей на ТБШ — во встрече с Нишешем Басаваредди (6:1, 6:4, 6:3).

Дардери не так часто мелькает в новостях, хотя на его счету уже четыре титула на уровне ATP. Но объяснение этому есть: итальянец лучше всего выступает на грунте, а на харде, который, как ни крути, является основным покрытием в современном теннисе, не так силён. В 2025-м Лучано выиграл три грунтовых турнира категории ATP-250 и за счёт этого неплохо поднялся в рейтинге. Прямо сейчас он замыкает топ-25. Несмотря на всё это, Хачанов всё же считался явным фаворитом отчётного противостояния. Соперники, кстати, впервые встретились друг с другом на корте.

Первый сет проходил в равной борьбе, притом что Хачанову приходилось догонять. В четвёртом гейме россиянин отдал подачу с третьего брейк-пойнта, после чего Дардери подтвердил брейк — 4:1. Следующие три гейма взял уже Карен, который вернул брейк и сравнял счёт — 4:4. В 12-м гейме он ушёл с двух сетболов на приёме, а вот на тай-брейке итальянец реалиовал первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

Вторую партию Хачанов провёл значительно сильнее: на 18 активно выигранных очков пришлось девять невынужденных ошибок. Россиянин повёл 3:0 с брейком, использовав третий брейк-пойнт во втором гейме. После этого брейк-пойнтов уже не было, и в девятом гейме Карен сравнял счёт по партиям — 6:3 за 41 минуту.

К сожалению, фактически это был последний успех Хачанова в этом матче. В оставшихся двух партиях Карен так и не подобрался к брейк-пойнтам. Дардери хватило двух брейков — по одному в каждом из сетов. Оба раза итальянский теннисист брал чужую подачу в середине сета. Особенно впечатляющую статистику Лучано выдал в четвёртой партии: 15 виннеров, шесть из которых — эйсы, и всего три невынужденных ошибки (и ни одной двойной). Дардери победил — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4 за 3 часа 26 минут — и впервые в карьере вышел во вторую неделю на ТБШ.

Хачанов, полуфиналист AO-2023, как и год назад, завершил борьбу в 1/16 финала. Карен в шестой раз подряд проиграл на ТБШ теннисисту из топ-30 рейтинга. Таким образом, в мужской сетке AO остался только один россиянин, и это Даниил Медведев. Андрей Рублёв в предыдущий игровой день, как и Хачанов сегодня, уступил в третьем раунде.

Дардери же в прошлом году дебютировал в основной сетке AO, а в этот раз уже стал участником 1/8 финала. До этого его лучшим результатом на мэйджорах были выходы в третий круг на Уимблдоне-2025 и на US Open того же года. Итальянец лишь во второй раз в карьере победил игрока топ-20, причём на ТБШ и на харде ему это удалось впервые.

* * *

В другом матче в этом узле турнирной сетки фаворит был ещё более очевиден. Четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер (2), защищающий титул на AO, играл с 85-й ракеткой мира Элиотом Спиццирри из США. Синнер в энергосберегающем режиме прошёл первые два круга. У Юго Гастона он выиграл две партии — перед третьим сетом француз снялся. А Джеймса Дакворта во втором раунде Янник прошёл в трёх партиях, то есть без потери сетов. Что касается Спиццирри, то ему пришлось куда тяжелее. В стартовом матче он в четырёх партиях выбил 28-го сеяного Жоао Фонсеку, а затем провёл жёсткий пятисетовик с У Ибином.

Поначалу всё шло по плану Синнера. В шестом гейме итальянец сделал второй брейк и повёл 4:2. После этого наступил провал. В оставшихся четырёх геймах Янник взял только два очка и закончил партию с 14 невынужденными ошибками. Спиццирри забрал первый сет — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Синнер вернулся. Он, правда, сразу отдал подачу, затом потом в борьбе выиграл четыре гейма подряд. А подавая на сет при 5:3, Янник ушёл с двух брейк-пойнтов и победил — 6:3 за 55 минут.

На момент публикации материала в матче идёт третья партия.

В женской сетке 101-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла на корт против шестого номера рейтинга WTA Джессики Пегулы (6). Во втором раунде Селехметьева внезапно победила бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу — 6:4, 6:4. Выдать вторую сенсацию подряд россиянка, увы, не смогла.

Селехметьева показала хороший процент попадания первым мячом (77%), но особой выгоды из этого не извлекла. Всё портили ошибки в розыгрышах. За матч у Оксаны накопилось 24 невынужденных неточности против всего 11 виннеров. В первом сете россиянка не выходила на брейк-пойнты, а сама дважды отдала подачу. В начале второй партии Пегула ушла с двойного брейк-пойнта и потом уже без особых трудностей довела дело до победы, взяв четыре гейма подряд после 2:2, — 6:3, 6:2 всего за 1 час 7 минут.

Как бы то ни было, Селехметьева впервые так далеко прошла на ТБШ. Ранее у неё не было ни одной победы в основных сетках на мэйджорах. По окончании AO Оксана побьёт личный рекорд в рейтинге WTA (96-е место). В лайв-рейтинге россиянка идёт 76-й и в худшем случае опустится на 78-ю строчку.

А Пегула, финалистка US Open — 2024 и трёхкратная четвертьфиналистка AO, перекрыла прошлогодний результат в Мельбурне (выход в третий раунд). В четвёртом круге Джессика сразится со своей соотечественницей Мэдисон Киз, продолжающей защиту титула. Киз победила бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:3, 6:3.

Также в этот игровой день свои матчи проведут, в частности, Анна Калинская, Елена Рыбакина и Новак Джокович.