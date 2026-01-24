Будет ли реванш? Медведев сразится с неудобным американцем за выход в четвертьфинал АО

Даниил Медведев провёл тяжелейший матч в третьем круге Australian Open — 2026, одолев венгра Фабиана Марожана за 3 часа 43 минуты и отыгравшись с 0:2 по сетам. Если знать, как Даниил тяжело восстанавливается, за встречу четвёртого круга с Лёнером Тьеном становится тревожно. Главное для россиянина было как следует отдохнуть, ведь американец гораздо легче в трёх партиях переиграл португальца Нуну Боржеша.

«Мы встречались три раза, и каждый раз была настоящая битва. Мы оба выигрываем много очков. Никто из нас не отдаёт много бесплатных очков, и, естественно, это приводит к очень затяжным розыгрышам и долгим геймам.

Никто из нас не облегчает задачу соперникам. Поэтому мы и друг другу не облегчаем задачу. Нам обоим приходится очень много работать, чтобы выигрывать очки и геймы, и матчи затягиваются на довольно долгое время», — поразмышлял молодой 20-летний представитель США о грядущем поединке с Даниилом Медведевым.

Действительно, Тьен ведёт 2-1 по личным встречам (все были на открытом харде). Состоялись все три предыдущих поединка в 2025 году. Во втором круге Australian Open Лёнер выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) — тот матч закончился почти в три ночи по Мельбурну. Затем американец победил в полуфинале Пекина (5:7, 7:5, 4:0, отказ из-за судорог). Отметим, что в обеих проигранных встречах Медведев не подал на матч. После этого россиянин взял реванш в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Конечно, Даниил прекрасно помнит обидное прошлогоднее поражение от Тьена на всё том же австралийском мэйджоре, на решающем тай-брейке в пятом сете, при куче отданных сил и нервов. После такого обязательно нужно брать реванш, и вот теперь этот шанс у Даниила появится.

«Матч с Тьеном — ещё один очень сложный поединок для Даниила Медведева. После пяти сетов с Марожаном будет игра, где надо много двигаться. Посмотрим, как Даниил восстановится и будет играть», — высказал мнение чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский.

Даниил Медведев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Лёнер действительно хорош в движении и примечателен тем, что бегает за всеми мячами и старается всё возвращать на сторону соперника. То бишь лёгкой прогулки Медди ждать не приходится: умение минимизировать ошибки и включать выносливость в нужный момент у Тьена имеются, как и стабильная игра на задней линии. Американец, кстати, новоиспечённый чемпион турнира Next Gen и один из самых прогрессирующих теннисистов мира.

По манере игры Лёнер чем-то напоминает француза Корентена Муте. Кстати, американец тоже левша — это ещё один неприятный и неудобный факт для Медведева. С леворукими теннисистами нашему соотечественнику всегда игралось непросто. Вспомните хотя бы постоянные мучения Даниила в играх с Адрианом Маннарино.

Медведеву, помимо тщательного восстановления, обязательно нужно держать свою подачу и стараться начинать игру именно первым мячом. Здесь у россиянина при его росте явное преимущество над соперником. И ни в коем случае нельзя ошибаться в простых ситуациях: дарить сопернику простые мячи, допускать двойные ошибки, совершать оплошности на задней линии и хафкорте.

Психологический фактор тоже важен, однако после начала сотрудничества с тренером Томасом Юханссоном серьёзных срывов у Медведева на корте пока не было. По крайней мере, пока. Хочется верить, что традиция будет продолжена.