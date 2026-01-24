Калинская не смогла совершить чудо. Во вторую неделю AO вышли два россиянина

Утренняя сессия в седьмой игровой день на первом в сезоне турнире «Большого шлема» сложилась неудачно для российских теннисистов. И если от Оксаны Селехметьевой во встрече с американкой Джессикой Пегулой (3:6, 2:6) вряд ли кто ожидал победного результата, то поражение Карена Хачанова от итальянца (6:7, 6:3, 3:6, 4:6) стало крайне неприятной неожиданностью.

В вечерней сессии свой матч в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 предстояло провести Анне Калинской. Соперницей россиянки стала одна из главных фаворитов всего турнира польская теннисистка Ига Швёнтек. 24-летняя уроженка Варшавы приехала в Мельбурн с одной-единственной задачей – завершить сбор карьерного «Большого шлема».

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде за карьеру завоевала уже шесть титулов на «Шлемах», но в Австралии её наилучшим результатом до сих пор остаётся выход в полуфинал, где она была в 2022 и 2025 годах. В свою очередь, Калинская лишь раз выходила в четвертьфинал любого ТБШ в одиночном разряде. И сделала это россиянка как раз таки в Мельбурне – два года назад.

Ранее теннисистки провели между собой три очных поединка: Ига вела 2-1 по личным встречам. Анна сенсационно выиграла у неё первый матч в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), после чего полька была сильнее в четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4) и в третьем круге US Open — 2025 (7:6 (7:2), 6:4).

История предыдущих встреч позволяла надеяться, что россиянка навяжет сопротивление титулованной оппонентке, однако первый сет получился обескураживающим, превратившись для Иги в дорогу с односторонним движением. Швёнтек с первых минут начала собирать геймы и стремительно захватывать преимущество. Полька сделала ранний брейк и повела 3:0 в стартовой партии. В шестом гейме Ига ещё раз забрала подачу Анни, а следом закрыла сет всего за 24 минуты – 6:1.

Ига Швёнтек Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Таким образом, впервые за четыре встречи россиянка не смогла забрать у польки хотя бы три гейма за партию. После завершения сета российская теннисистка взяла медицинский тайм-аут. Прямо на корте Анне оказали помощь, выполнив массаж низа спины и поясницы. И эта пауза пошла на пользу нашей теннисистке, которая во втором сете заиграла на совершенно ином уровне.

В новой партии Калинская подавала первой, и благодаря взятому гейму россиянка впервые в этой встрече вырвалась вперёд – 1:0. Сразу же Анна сделала брейк и забрала подачу Швёнтек, однако подтвердить своё преимущество не сумела, позволив польской теннисистке моментально совершить обратный брейк – 2:1.

Спустя 15 минут ситуация с обменом брейком могла повториться ещё раз, однако Калинская, после того как забрала чужую подачу, на своей сумела отыграть три брейк-поинта и впервые в матче повела с преимуществом в три гейма в партии – 4:1. В пятом гейме Анна подавала на протяжении девяти минут, сумев выдержать серьёзное испытание.

Этот момент и предопределил судьбу всей партии. Получив 1:4 во втором сете, Швёнтек вчистую провалила концовку сета. Вторая ракетка мира отдала семь следующих розыгрышей, вследствие чего Калинская быстро вышла на тройной сетбол и его использовала, ответив Иге тем же счётом, с которым та сама выиграла стартовый сет – 6:1.

Игровая картина в этом поединке получалась настолько зеркальной, что теперь уже Ига обратилась к помощи физио, взяв медицинский тайм-аут после завершения второго сета. Меж тем впервые в истории личного противостояния россиянке и польке потребовался решающий сет для выявления победителя.

К сожалению, совершить настоящее чудо и выбить Швёнтек из борьбы у Анны не получилось. На старте третьего сета она потеряла свою подачу, позволив Иге сразу же оторваться на три гейма – 3:0. И своего полька уже не упустила, не позволив Калинской вернуться в борьбу. В третьем сете Ига забрала пять геймов подряд, завершив этот необычный матч в свою пользу – 6:1, 1:6, 6:1.

После вылета Калинской можно констатировать, что до второй недели на австралийском «Шлеме» во взрослом одиночном разряде добрались два представителя России. В четвёртом круге у мужчин Даниил Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном, а у женщин Мирра Андреева сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Эти матчи будут сыграны в Мельбурне в воскресенье, 25 января.

Сегодня, 24 января, свой последний матч в карьере на Открытом чемпионате Австралии провёл чемпион турнира 2014 года швейцарец Стэн Вавринка. Победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде завершает свою карьеру по окончании нынешнего сезона. На своём последнем Australian Open швейцарец дошёл до третьего круга, где в очень напряжённой борьбе уступил американцу Тейлору Фрицу – 6:7, 6:2, 4:6, 4:6.

К моменту публикации этого материала 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович уже сделал два уверенных шага к выходу в следующую стадию турнира. 38-летний теннисист забрал два сета у нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:4). При этом в середине второй партии серб вышел из себя, начал сильно нервничать и в безобидной ситуации едва не наработал на дисквалификацию, запустив мячом в сторону болбоя.

К счастью, не попал. Иначе турнир абсолютно на ровном месте мог лишиться Джоковича в тот момент, когда он стоит на пороге исторического достижения. Победа в матче третьего круга австралийского мэйджора должна стать для Новака 400-й за карьеру на «Шлемах». Ранее ни один теннисист в истории этого вида спорта не добивался подобного достижения.

Свой поединок в субботу ещё только предстоит провести представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, которой будет противостоять чешка Тереза Валентова.