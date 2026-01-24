Тренер Мирры громила почти весь WTA-тур. Теперь Кончита побеждает экс-соперниц с Андреевой

Мартинес ведёт по личным встречам с бывшими теннисистками, которые сейчас работают на AO. Даже с учётом ведущих Елены Докич и Барбары Шетт.

Россиянка Мирра Андреева уверенно продвигается по турнирной сетке Australian Open, последовательно одолев Донну Векич, Марию Саккари и Елену-Габриэлу Русе.

В четвёртом круге седьмая сеяная Андреева встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Соперница непростая, но Мирра её уже обыгрывала в прошлом году в Индиан-Уэллсе и будет фаворитом матча.

Со старта сезона-2026 в Австралии Мирра завела своего рода традицию. В интервью на корте после побед она в шутливой форме преуменьшает роль тренера Кончиты Мартинес в своих успехах и все заслуги забирает себе.

Поединок с Русе в третьем круге AO не стал исключением, когда с ней беседовала бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич.

Докич: Знаешь, мы с Кончитой Мартинес играли пару. Ты тогда ещё даже не родилась.

Андреева: Это было лет 20 назад, да?

Докич: Вообще-то 25.

Андреева: Ну я бы никогда не сказала! Выглядит так, будто это было лет пять назад!

Докич: Мы вообще-то дошли до финала «Ролан Гаррос». Она тебе не рассказывала?

Андреева: Нет… Но я догадываюсь, что это ты тащила команду на себе!

Докич: На самом деле она меня тащила, я была помладше, — сказали теннисистки на корте.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес отлично ладят друг с другом Фото: Julian Finney/Getty Images

Докич и Мартинес действительно играли в финале «Ролан Гаррос» — 2001, где уступили испанке Вирхинии Руано-Паскуаль и аргентинке Паоле Суарес (2:6, 1:6). Для Елены этот результат был лучшим в парном разряде на турнирах «Большого шлема», в то время как Кончита второй раз добралась до решающего матча мэйджора. В 1992 году на том же «Ролан Гаррос» она вместе с легендарной соотечественницей из Испании Аранчей Санчес-Викарио тоже уступила в битве за титул.

Стоит учитывать, что парный разряд никогда не был приоритетным для Мартинес. В одиночке Кончита добилась куда бо́льших успехов, выиграв Уимблдон-1994 и 33 титула WTA в целом, а также достигнув статуса второй ракетки мира.

Очень немногие теннисистки могут похвастать тем, что у них нет отрицательного баланса личных встреч с Кончитой. Мартинес ведёт 6-4 по очным противостояниям с вышеупомянутой Докич. А ещё одну экс-теннисистку Барбару Шетт, которая была седьмой ракеткой мира и сейчас тоже работает ведущей на Australian Open, испанка опережает со счётом 4-3.

Елена Докич уступила Кончите Мартинес по личным встречам за карьеру Фото: Donald Miralle/Getty Images

В 2006 году Кончита Мартинес завершила карьеру в одиночном разряде, а через несколько лет стала работать тренером. Её самыми известными подопечными являются экс первые ракетки мира Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса, последней она помогла выиграть Уимблдон-2017. При всём уважении к Плишковой и Мугурусе, но именно с Миррой Андреевой у Мартинес есть шансы добиться наибольших успехов.

18-летняя Андреева обладает огромным потенциалом. Возможно, в этом сезоне Мирра ещё не готова брать «Шлемы», если учитывать доминирование первой ракетки мира Арины Соболенко, а также наличие сильных конкуренток из топ-3 рейтинга WTA Иги Швёнтек и Кори Гауфф. Однако юная россиянка продолжает прогрессировать и в будущем с большой долей вероятности завоюет престижный трофей.

При этом у занимающей тренерскую должность Кончиты Мартинес есть возможность добывать победы над своими бывшими соперницами из женского тура, которые сейчас работают с другими теннисистками.

Пару недель назад Мирра Андреева выиграла «пятисотник» в Аделаиде, одолев в финале канадку Викторию Мбоко (6:3, 6:1). Тренером Мбоко является экс восьмая ракетка мира француженка Натали Тозья. Не только Андреева повела по личным встречам с Мбоко, но и Кончита Мартинес размочила счёт в противостоянии наставниц с Натали. В период выступления в туре Тозья ничего не могла противопоставить Мартинес – 2-7.

Вероятно, Кончита отлично знает стиль игры Натали и понимает её тренерскую методику, что, среди прочего, способствовало столь лёгкой победе Мирры над Мбоко в финале Аделаиды, хотя принижать заслуги самой российской теннисистки в этом тоже не стоит.

Андреева также ведёт 1-0 по «личкам» с соотечественницей Анной Калинской, которую одолела на «тысячнике» в Пекине в 2023-м. Калинскую тренирует бывшая 29-я ракетка мира аргентинка Патрисия Тарабини. У Кончиты Мартинес идеальный баланс встреч с Тарабини в WTA-туре – 6-0. Да, тогда Мартинес ещё не работала с Миррой и присоединилась к команде россиянки весной 2024 года, однако в случае очередного пересечения Андреевой с Калинской у испанки будет отличный шанс снова одолеть Тарабини в качестве тренера.

Анна Калинская и Патрисия Тарабини Фото: Robert Prange/Getty Images

На том же «тысячнике» в Пекине в 2023-м Мирра обыграла австралийку Кимберли Биррелл, которую тренирует бывшая 35-я ракетка мира Николь Пратт. Мартинес опережает Пратт 3-1 по личным встречам за карьеру. Здесь ситуация аналогичная – если Андреева и Биррелл когда-то вновь пересекутся на корте, то россиянка почти наверняка поведёт 2-0, а Мартинес одолеет Пратт как тренер.

Совместная работа Мирры Андреевой и Кончиты Мартинес выгодна обеим. Мирра демонстрирует отличные результаты на корте, по меркам своего возраста даже выдающиеся. Кончита делает своё тренерское резюме более солидным, а в дополнение к этому ещё получает возможность снова почувствовать вкус побед над бывшими соперницами по женскому туру.