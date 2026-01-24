У Мирры новый матч с лучшей украинской теннисисткой! Кто пройдёт в 1/4 финала АО-2026?

Australian Open добрался до второй недели, где борьба за выход в следующие стадии становится всё более напряжённой. Мирра Андреева продолжает успешно выступать на кортах Мельбурна и пока без особых проблем продвигаться по своей части сетки. Впереди россиянку ждёт поединок с Элиной Свитолиной. А на кону — четвертьфинал австралийского «Шлема».

Путёвку в четвёртый круг Australian Open — 2026 наша спортсменка оформила благодаря победе в 1/16 финала над Еленой-Габриэлой Русе. Россиянка в двух сетах справилась с представительницей Румынии, однако к качеству игры Андреевой были вопросы (6:3, 6:4). Тем не менее Мирра продлила победную серию до семи матчей, начавшуюся на турнире в Аделаиде, где она завоевала титул.

Для Андреевой этот розыгрыш Australian Open стал 12-м участием в основной сетке ТБШ, и за всю карьеру она уже седьмой раз будет играть в 1/8 финала мэйджоров. Примечательно, что спортсменка уже третий год подряд добирается до четвёртого круга мельбурнского «Шлема». Более того, Мирра стала первой теннисисткой со времён Винус Уильямс, которой удалось выйти как минимум в 1/8 финала на своих первых трёх Australian Open.

После победы над Русе у Андреевой взяли небольшое интервью на корте, где она поделилась впечатлениями от матча и отметила, что она нервничала, играя так поздно. Поединок россиянки и румынки продлился 1 час 37 минут и завершился около полуночи по местному времени. «Выход в четвёртый круг AO вызывает особенные чувства. Хотя я немного нервничала играть так поздно после мужчин, но спасибо Алексу (де Минору. — Прим. «Чемпионата»), что он быстро закончил. Мне не пришлось ждать слишком долго. Но да, атмосфера была потрясающей. Спасибо вам, ребята, что остались так поздно, потому что знаю, может, многие из вас уже хотели пойти домой и лечь спать, однако я очень ценю, что вы остались и поддержали меня сегодня вечером.

Конечно, я знала, что Елена-Габриэла любит играть агрессивно, она мощный игрок, так что да, наш план был в основном нейтрализовать её удары с задней линии. Она начала довольно хорошо и поддерживала свой уровень на протяжении всего матча. Я очень рада, что победила, потому что в конце немного зажалась. Думаю, вы видели, что я начала играть очень пассивно. Просто счастлива, что заставила себя идти на мяч, даже в заключительном гейме. В последнее время я очень горжусь собой, благодарна себе. Учусь больше ценить себя и отдавать должное не только команде, потому что я тоже что-то делаю на корте», — сказала седьмая ракетка мира.

Мирра Андреева Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Бурная реакция теннисного мира на выход Андреевой в четвёртый круг Australian Open не заставила себя долго ждать. «Мирра набирает обороты!» — считает официальный аккаунт US Open в соцсетях.

«Высочайший уровень стабильности в столь юном возрасте! Это магия, это Мирра», — высказался аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

«Разблокирован выход в 1/8 финала! Мирра Андреева уверенно победила Елену-Габриэлу Русе», — отреагировала пресс-служба WTA.

«Привет-привет, вторая неделя», — так прокомментировал победу Мирры официальный аккаунт Australian Open.

«Андреева продолжает свой успешный путь в Австралии», — заявило испанское издание Punto de Break.

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева тоже не осталась в стороне и прокомментировала выход Андреевой в 1/8 финала мельбурнского мэйджора. «У Мирры Андреевой отличный старт на Australian Open. Я смотрела её матч с Еленой-Габриэлой Русе. Вообще, очень сложные соперницы у неё подобрались. Когда ты приезжаешь с одного турнира, выигрывая его, на другой турнир «Большого шлема», где все уже готовы… Особенно топовые теннисистки и теннисисты, которые уже настроены, а ты как будто бы ещё не очень настроен на эти условия.

В первом круге Мирра молодец, что переиграла Донну Векич. Это была самая опасная для неё соперница из тех, которые есть. Динамика хорошая, результат есть! Мне нравится, насколько хорошо Мирра прибавила в подаче — по скорости, по стабильности, по уверенности в игре, какой у неё настрой», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

А вот финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков посчитал нужным покритиковать игру Мирры в третьем круге Australian Open. «Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Вы посмотрите! Румынка была активна по ходу всего поединка, а Мирра по ходу всего матча была в глубокой защите. Я посмотрел до счёта 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть. Эта Русе всю игру вела, выигрывала и ошибалась. Она взяла семь геймов и сама всё проиграла. Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен проанализировала встречу россиянки с Русе и заявила, что седьмой ракетке мира необходимо трудиться над физической подготовкой. «Думаю, Мирра понимает, что ей ещё предстоит работать над физическим аспектом в игре. Было заметно, что некоторые геймы в матче с Русе отнимали у неё много энергии, это совершенно нормально. Она всё ещё находится на этапе, когда такие матчи, как мне кажется, дают огромный опыт, даже если она побеждает не совсем так, как нам хотелось бы это видеть.

Важно, что у неё есть способность анализировать поединки вместе с Кончитой и что у них, вероятно, есть среднесрочное и долгосрочное видение. Очень важно оставаться с этим на связи. То, как она ментально держится в матче, как умеет бороться, мы уже видим. Но в будущем ей предстоит многое скорректировать в плане распределения энергии. И не забывайте — ей всего 18 лет», — подчеркнула Энен в студии Eurosport.

В четвёртом круге Australian Open Мирра Андреева поборется с Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал турнира. Преимущество в истории их противостояний остаётся за россиянкой — 1-0. Свой единственный матч Андреева и Свитолина провели в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе-2025, где победу одержала Мирра со счётом 7:5, 6:3. Отметим, что впоследствии наша теннисистка завоевала титул на этом турнире.

Турнир Результат Индиан-Уэллс-2025, 1/4 финала 7:5, 6:3 в пользу Андреевой Australian Open — 2026, четвёртый круг ?

Перед той встречей с Элиной Мирра на пресс-конференции поделилась ожиданиями от грядущего поединка, отметив агрессивную игру оппонентки. «Я никогда с ней не играла. Но, конечно, видела, как она проводила много матчей на турнирах «Большого шлема» и на других соревнованиях WTA, когда меня ещё не было в туре. Знаю, что она боец, бежит за каждым мячом. Сейчас она играет немного агрессивнее, чем раньше. Но все мелкие детали — это работа тренера Кончиты Мартинес, которая должна меня подготовить. Надеюсь, у неё все получится. Позже спрошу Кончиту, знает ли она что-нибудь о Свитолиной.

На US Open — 2021 Элина играла с Симоной Халеп. Это был первый матч, который я посмотрела вживую. Подумала: «Да, я буду играть здесь однажды. Не знаю с кем, но буду играть на этом стадионе». Та встреча проходила на арене Луи Армстронга. Но я никогда не думала, буду побеждать Свитолину или нет. Просто помню, что хотела играть на том стадионе. Пока ещё не играла, но надеюсь, что в этом году получу такую возможность», — заявила тогда спортсменка.

А после выигранного у украинки матча россиянка в мини-интервью на корте раскрыла, как ей удалось одолеть соперницу. «Безусловно, я испытываю волнение. Думаю, это нормальное чувство для всех. Однако важно знать, как с этим справляться. Сегодня мне пришлось отыгрывать множество брейк-пойнтов. Не знаю точно почему, но я напоминала себе: «Ожидается, что ты станешь чемпионкой, так что веди себя соответственно». На своей подаче я стремилась играть более агрессивно. На приёме я черпала вдохновение у Роджера Федерера и старалась атаковать. Вот таким образом я преодолеваю давление», — подчеркнула тогда Мирра.

Затем Андреева подробнее рассказала, как нашла ключи к игре Свитолиной, а также призналась, что следила за Элиной в детстве. «Я смотрела очень много её матчей, когда я была ещё маленькая, и я знала, что она очень-очень много мячей возвращает в корт. Она бегает, борется. Сейчас я тоже знала, что она пытается иногда играть чуть более агрессивно и пытается, может быть, пораньше завершить розыгрыш. Но сегодня был один из матчей, когда мы обе работали за каждый мяч. Такой был прям игровой теннис. И мне было, на самом деле, очень интересно играть сегодня. Это был один из таких матчей, когда я действительно получила удовольствие. И играла прямо на таком кураже, потому что мне было интересно, что она сделает и что мне потом нужно будет сделать с этим мячом. Кондиции тоже были непростые, но я в целом очень-очень рада, что смогла выиграть сегодня», — сказала тогда теннисистка в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

В четвёртый круг Australian Open — 2026 Элина Свитолина вышла после трудовой победы над Дианой Шнайдер. Украинка провела непростой поединок, однако сумела взять ключевые розыгрыши и закрыть матч в двух сетах (7:6 (7:4), 6:3). Таким образом, Свитолина лишила болельщиков возможности увидеть российское дерби и встречу МиДи. Примечательно, что пока на мельбурнском «Шлеме» Элина не отдала соперницам ни одной партии.

После победы над Шнайдер украинка в небольшой беседе с корреспондентом на корте высказалась по поводу исхода матча. «Я очень довольна своим выступлением и, конечно, очень благодарна вам, ребята. Это действительно было здорово. По ходу встречи у меня был матчбол, однако я его не реализовала, и это немного разочаровало меня. В итоге я сделала несколько очень глубоких вдохов и справилась с недовольством. Когда ты упускаешь шансы, тебе кажется, что это конец света, но ты хочешь вернуться в матч и бороться. Я пыталась перенести это разочарование в свои удары и бить ещё сильнее», — заявила теннисистка.

Элина уже 13-й раз попала в основную сетку Australian Open. Её лучшие результаты на мельбурнском мэйджоре — три четвертьфинала, до которых она добиралась в 2018, 2019 и 2025 годах. Благодаря победе над Шнайдер Свитолина уже в шестой раз вышла в четвёртый круг австралийского «Шлема», а также 21-й раз завоёвала путёвку во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема».

Отметим, что незадолго до старта Australian Open украинка выиграла турнир WTA-250 в Окленде, поэтому её победная серия теперь составляет восемь встреч. Выходит, что в грядущем противостоянии Элины и Мирры чей-то страйк из выигранных поединков прервётся.

Перед матчем Свитолиной и Андреевой эксперты поделились ожиданиями от сражения. «Элина Свитолина — сложная соперница, это правда. Она намного опытнее. У неё сейчас тоже хорошо летит мяч и отличный старт, потому что есть титул. Думаю, здесь всё-таки Мирра может настроиться, если учитывать опыт её игры, хоть и столь молодой. Но у Мирры уже есть титулы Индиан-Уэллса и другие трофеи. Не хочется загадывать что-то грандиозное, однако Андреева сейчас настроена пройти дальше. Она сможет, если у неё будет так же лететь подача и удар», — сказала Наталья Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мирра Андреева с трофеем Индиан-Уэллса-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что победа над Свитолиной станет для Андреевой прыжком выше головы. «Матч со Свитолиной для Андреевой будет очень сложным. Полуфинал в Мельбурне для Мирры — это не прыгнуть выше головы. Во-первых, Андреевой надо обыграть Свитолину. Я считаю, что это уже прыжок выше головы. Соответственно, дойти до полуфинала — это больше, чем мы ожидаем. По сетке не всё так просто», — заявил Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В предстоящем поединке обе теннисистки будут нацелены на продление своей победной серии и продолжение выступления на Australian Open. Статус фаворита встречи забирает Мирра Андреева, однако недооценивать Элину Свитолину не стоит, ведь за восемь матчей украинка отдала соперницам всего один сет. Как отмечала сама россиянка после их поединка в Индиан-Уэллсе-2025, ключевыми факторами станут агрессивная игра, стабильная подача, стремление идти в атаку и максимальная концентрация на протяжении всего матча.

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».