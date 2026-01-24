5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Мирра и Бублик на Australian Open

Скидки
Australian Open 2026: расписание воскресенья 25 января, Медведев, Мирра Андреева, Бублик, live-трансляции, сетки, где смотреть

Даниил Сальников
Australian Open — 2026: расписание 25 января
За кем следить 25 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 25 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 17), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Интрига: справится ли Соболенко с юной канадкой?

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает свою победную серию, начатую ещё на «пятисотнике» в Брисбене. Белоруска уже выиграла в сезоне восемь матчей и 16 сетов. Дальше за место в 1/4 финала Australian Open Арина сразится с 18-летней перспективной канадкой Викторией Мбоко. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее встретится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Ива Йович.

Арина в прошлом сезоне вдвое увеличила доходы:
«Я хотела собственный бренд». Коммерческие сделки принесли Соболенко $ 30 млн за сезон
«Я хотела собственный бренд». Коммерческие сделки принесли Соболенко $ 30 млн за сезон

🎾 5:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 19), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол

Интрига: продолжит ли Алькарас гонку за карьерным «Шлемом»?

Карлос Алькарас успешно продвигается по сетке Australian Open — 2026, но до карьерного «Шлема» ему ещё довольно далеко. Вначале необходимо справиться в четвёртом круге с американцем Томми Полом. Теннисисты ранее уже играли семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу испанца. В частности, он был сильнее в их последнем матче на «Ролан Гаррос» — 2025. Победитель новой встречи далее сразится в четвертьфинале АО-2026 с кем-то из пары Александр БубликАлекс де Минор.

Карлосу не так-то просто будет добиться цели:
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Эксклюзив
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?

🎾 8:00*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Интрига: возьмёт ли Медведев реванш у неудобного американца?

Даниил Медведев не без проблем добрался до четвёртого круга Australian Open. Теперь ему предстоит встреча с неудобным американцем Лёнером Тьеном, которому всего 20 лет. Именно этот теннисист неожиданно выбил Даниила из сетки прошлогоднего АО, после чего Даниил уступил ещё в трёх матчах подряд на ТБШ. Всего Лёнер и Даниил успели сыграть за сезон-2025 трижды. Помимо АО, россиянин отдал встречу ещё и на «пятисотнике» в Пекине. И только на «Мастерсе» в Шанхае Медведев сумел размочить счёт. Победитель нового поединка далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Франсиско Серундоло.

Прошлогоднее поражение от Тьена — заноза для Даниила:
Будет ли реванш? Медведев сразится с неудобным американцем за выход в четвертьфинал АО
Будет ли реванш? Медведев сразится с неудобным американцем за выход в четвертьфинал АО

🎾 11:00*: Александр Бублик (Казахстан, 10) — Алекс де Минор (Австралия, 6), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Интрига: побьёт ли Бублик свой новый рекорд на АО?

Александр Бублик до нынешнего сезона не доходил на Australian Open дальше второго круга. Теперь он уже в четвёртом круге и, похоже, не намерен на этом останавливаться. Новым соперником теннисиста из Казахстана будет австралиец Алекс де Минор. Теннисисты ранее уже встречались пять раз. Первые три матча остались за Алексом, а вот в прошлом сезоне оба раза сильнее был Александр — на «Ролан Гаррос» и «Мастерсе» в Париже. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Томми Пол.

Олимпийская чемпионка верит в теннисиста из Казахстана:
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026
Эксклюзив
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026

🎾 13:00*: Элина Свитолина (Украина, 12) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: справится ли Мирра с опасной украинкой?

18-летняя Мирра Андреева трижды подряд доходила до четвёртого круга Australian Open. Но теперь, чтобы сделать шаг вперёд, юной россиянке придётся выдержать непростое противостояние с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки ранее играли лишь раз — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Кори Гауфф — Каролина Мухова.

18-летней Андреевой предстоит серьёзное испытание:
У Мирры новый матч с лучшей украинской теннисисткой! Кто пройдёт в 1/4 финала АО-2026?
У Мирры новый матч с лучшей украинской теннисисткой! Кто пройдёт в 1/4 финала АО-2026?
