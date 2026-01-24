5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Мирра и Бублик на Australian Open

За кем следить 25 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 17), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Соболенко с юной канадкой?

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает свою победную серию, начатую ещё на «пятисотнике» в Брисбене. Белоруска уже выиграла в сезоне восемь матчей и 16 сетов. Дальше за место в 1/4 финала Australian Open Арина сразится с 18-летней перспективной канадкой Викторией Мбоко. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее встретится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Ива Йович.

🎾 5:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 19), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Алькарас гонку за карьерным «Шлемом»?

Карлос Алькарас успешно продвигается по сетке Australian Open — 2026, но до карьерного «Шлема» ему ещё довольно далеко. Вначале необходимо справиться в четвёртом круге с американцем Томми Полом. Теннисисты ранее уже играли семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу испанца. В частности, он был сильнее в их последнем матче на «Ролан Гаррос» — 2025. Победитель новой встречи далее сразится в четвертьфинале АО-2026 с кем-то из пары Александр Бублик — Алекс де Минор.

🎾 8:00*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Медведев реванш у неудобного американца?

Даниил Медведев не без проблем добрался до четвёртого круга Australian Open. Теперь ему предстоит встреча с неудобным американцем Лёнером Тьеном, которому всего 20 лет. Именно этот теннисист неожиданно выбил Даниила из сетки прошлогоднего АО, после чего Даниил уступил ещё в трёх матчах подряд на ТБШ. Всего Лёнер и Даниил успели сыграть за сезон-2025 трижды. Помимо АО, россиянин отдал встречу ещё и на «пятисотнике» в Пекине. И только на «Мастерсе» в Шанхае Медведев сумел размочить счёт. Победитель нового поединка далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Франсиско Серундоло.

🎾 11:00*: Александр Бублик (Казахстан, 10) — Алекс де Минор (Австралия, 6), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Бублик свой новый рекорд на АО?

Александр Бублик до нынешнего сезона не доходил на Australian Open дальше второго круга. Теперь он уже в четвёртом круге и, похоже, не намерен на этом останавливаться. Новым соперником теннисиста из Казахстана будет австралиец Алекс де Минор. Теннисисты ранее уже встречались пять раз. Первые три матча остались за Алексом, а вот в прошлом сезоне оба раза сильнее был Александр — на «Ролан Гаррос» и «Мастерсе» в Париже. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Карлос Алькарас — Томми Пол.

🎾 13:00*: Элина Свитолина (Украина, 12) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с опасной украинкой?

18-летняя Мирра Андреева трижды подряд доходила до четвёртого круга Australian Open. Но теперь, чтобы сделать шаг вперёд, юной россиянке придётся выдержать непростое противостояние с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисистки ранее играли лишь раз — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее оказалась Мирра. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Кори Гауфф — Каролина Мухова.