И их осталось двое. Как оценили выступление российских игроков на первой неделе AO-2026

Завершилась первая игровая неделя на Открытом чемпионате Австралии. В 2026 году в основной сетке одиночного разряда принимали участие 12 россиян: трое мужчин и девять женщин. И по прошествии трёх кругов борьбу на турнире во второй неделе продолжат только двое — Даниил Медведев и Мирра Андреева. Подводим итоги и рассказываем, как в теннисном сообществе оценивают выступление наших теннисистов на мельбурнском ТБШ.

Дальше всех прошли Мирра Андреева и Даниил Медведев — чемпионы турниров в Аделаиде и Брисбене в этом году. Мирра в первом круге с «баранкой» выиграла у хорватки Донны Векич — 4:6, 6:3, 6:0, во втором — у представительницы Греции Марии Саккари — бывшей третьей ракетки мира — 6:0, 6:4. В третьем круге Андреева в двух сетах одолела Елену-Габриэлу Русе — 6:3, 6:4.

Так Мирра стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Анны Курниковой, которой удалось взять два сета кряду с «баранкой» в одиночном разряде на Australian Open. Курниковой это достижение покорилось в 2000 году.

А ещё Андреева — первая теннисистка со времён семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс, кому удалось выйти как минимум в 1/8 финала на своих первых трёх Australian Open. Уильямс-старшей это достижение покорилось в 1998, 1999 и 2001 годах.

Выступление россиянки на текущем Открытом чемпионате Австралии оценили весьма высоко. Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Мирра вполне способна выиграть ТБШ: «Мирра прибавила в физическом плане, развивается в мастерстве, поэтому её победы на старте Australian Open закономерны. Думаю, ей по плечу, если всё пойдёт нормально, любое место, включая победу в турнире, но, конечно, это не так просто. Можно надеяться уже в этом году на какие-то сюрпризы, на победы на «Большом шлеме», однако если не в этом, то в следующем».

К его мнению присоединилась и экс третья ракетка мира Надежда Петрова: «Мирре совсем не рано мечтать о «Шлеме». В женском теннисе часто бывают непредсказуемые взлёты, победы на ТБШ в юном возрасте. Всё это возможно. Мирра не просто говорит об этом — она к этому движется, проводит большую работу», — приводит слова Петровой ТАСС.

«У Мирры Андреевой отличный старт на Australian Open. Я смотрела её матч с Еленой-Габриэлой Русе. Вообще, очень сложные соперницы у неё подобрались. Но динамика хорошая, результат есть! Мне нравится, насколько хорошо Мирра прибавила в подаче — по скорости, по стабильности, по уверенности в игре, какой у неё настрой», — прокомментировала победы Андреевой российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

А вот бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру иначе: «Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Вы посмотрите! Румынка была активна по ходу всего поединка, а Мирра по ходу всего матча была в глубокой защите. Я посмотрел до счёта 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть. Эта Русе всю игру вела, выигрывала и ошибалась. Она взяла семь геймов и сама всё проиграла. Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Порадовал в этом году и Даниил Медведев. На старте он уверенно победил нидерландца Йеспера де Йонга — 7:5, 6:2, 7:6, а во втором круге справился с французом Кентеном Алисом в четырёх сетах — 6:7, 6:3, 6:4, 6:2. В третьем круге Даниил провёл по-настоящему яркий матч. Россиянин встречался с венгром Фабианом Марожаном. Медведев уступал 0:2 по сетам, однако затем совершил камбэк и закончил игру со счётом 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков весьма интересно прокомментировал результат матча, сравнив Даниила с осьминогом: «В третьем сете стало видно, что осьминог прицепился присосками и начал топить Марожана. В пятом сете Даня был лучше физически. В концовке матча Марожан начал ошибаться в два раза больше. Медведев прицепился, как осьминог. Знаете, когда плывёте и к вам цепляется осьминог: вы плывёте, пока есть силы, а потом он всё равно вас утопит», — сказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

О встрече Медведева и Марожана высказалась и теннисистка Наталья Вихлянцева: «Кто-то скажет, что Марожан конкретно выпал из игры в третьем сете, но это всё было благодаря игре Даниила Медведева. Он очень хорошо играл с бэкхендом, переводил по линиям, уверенно действовал справа и подавал. Когда Медведев выходит подавать несколько эйсов подряд, конечно, у соперника это вызывает только небольшую панику», — сказала она в интервью изданию «Чемпионат».

Кто ещё из россиян удивил на Australian Open — 2026

Большим открытием стала Оксана Селехметьева, которая впервые в карьере смогла победить на турнире «Большого шлема». Ранее теннисистка уже играла в основной сетке ТБШ, но дальше первого круга ей пройти не удавалось. В этот раз Оксана справилась сначала с немкой Эллой Зайдель — 6:3, 3:6, 6:0 — и наконец пробилась дальше. Затем Оксана одолела прошлогоднюю финалистку Australian Open Паулу Бадосу — 6:4, 6:4, но всё же закончила своё выступление на третьем круге. Она уступила шестой ракетке мира — американке Джессике Пегуле – со счётом 3:6, 2:6

«Главная героиня дня – Оксана Селехметьева. Два дня назад она одержала первую в карьере победу в основе «Шлема», а сегодня выбила Бадосу», — так отреагировала на успех Селехметьевой победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский тоже поддержал Оксану: «Отличная победа. Наверное, это самый громкий результат в её карьере. Но надеюсь, что это только начало. Игра позволяет Селехметьевой одерживать такие победы — нужна только психологическая уверенность. Нужно верить, что можешь побеждать более сильных соперниц. Этот матч может стать толчком для Оксаны», — сказал он.

Трудовой турнир провела и Диана Шнайдер. Она во второй раз в карьере смогла добраться до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. причём в первом круге Диана одержала волевую победу над двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой — 2:6, 6:3, 6:3, во втором одолела австралийку Талию Гибсон, уйдя с трёх матчболов — 3:6, 7:5, 6:3, а вот в третьем всё-таки проиграла украинке Элине Свитолиной в двух сетах 6:7, 3:6.

Кто в этом году огорчил на Australian Open

Неожиданные поражения на старте потерпели Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Обидно проиграла Самсонова немке Лауре Зигемунд — первый сет уверенно взяла с «баранкой», во втором уступила, в третьем тоже не смогла навязать борьбу.

«Очень обидное поражение у Самсоновой. Но проиграла, если честно, сама за счёт большого количества невынужденных ошибок. И сложилось такое впечатление, что у неё был только один план на игру. Если это не работает, то игра не ладится», — так оценила игру теннисистки бывшая третья ракетка мира и призёр Олимпийских игр Надежда Петрова.

Покинули одиночную сетку после первого круга и Анастасия Павлюченкова с Екатериной Александровой. Александрова в конце 2025-го сумела подняться в рейтинге на рекордное для себя 10-е место. На текущем Australian Open она в трёх сетах уступила 112-й ракетке мира турчанке Зейнеп Сёнмез — 5:7, 6:4, 4:6.

«Я в шоке от первого круга, честно сказать. Я реально не ожидала, что Катя Александрова проиграет, тем более она вела, если не ошибаюсь, 3:1 и 40:15 на своей подаче», — высказалась о результате Александровой экс первая ракетка мира Динара Сафина.

Павлюченкова, которая на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии сражалась в четвертьфинале с первой ракеткой мира Ариной Соболенко и даже смогла взять у неё сет, потерпела поражение от квалифаера Чжосюань Бай из Китая (702-е место в рейтинге). В решающем сете Анастасии не хватило удачи на тай-брейке.

«К сожалению, вчерашний день сложился неудачно для наших девчонок: Аня Блинкова, Катя Александрова и Настя Павлюченкова проиграли. Особенно обидно за Настю, у которой был матчбол на решающем тай-брейке против китаянки», — написала на своей странице в социальных сетях бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

Совсем без шансов проиграли в первом круге Анастасия Захарова и Анна Блинкова. Захарова взяла всего три гейма за матч у шестой ракетки мира Джессики Пегулы — 2:6, 1:6. А Блинкова не смогла навязать борьбу австралийке Талии Гибсон и уступила 1:6, 3:6.

От кого ожидали большего

Анна Калинская в прошлом году после матча первого круга отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии, однако сейчас смогла добраться только до третьего круга. Две стартовые встречи она уверенно выиграла в двух сетах, но далее пришлось сражаться с многократной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек. Калинская сумела забрать один сет, однако до победы игру так и не довела. Анна уступила 1:6, 6:1, 1:6.

«Счёт встречи — сплошные багеты. Разладилась чуть игра у Калинской в третьем сете. Что важно в начале третьего сета с топовыми теннисистками — держать концентрацию, не сорить простыми ошибками. А у Анны начало как раз не задалось, и после счёт полетел в другую сторону», — отметила олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина на своей странице в социальной сети.

Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова тоже не осталась в стороне от комментариев: «И отдельно хочу остановиться на матче Ани Калинской с Игой Швёнтек, который я ждала больше всего сегодня. Неровный матч со взлётами и падениями. В первом сете была скованность, видимо, беспокоила спина. Во второй партии важным было начало, что не просто не отпустила Игу по счёту, а сразу повела с брейком. В решающем же, наоборот, эти временные провалы не позволили навязать борьбу и держаться по счёту. Против такой соперницы, как Ига, нужно весь матч проводить на одном высоком уровне. Жаль, Аня старалась, но пройти дальше не смогла», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

На старте хорошую игру показал Андрей Рублёв. В первом круге он победил итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2, 6:3, а во втором – португальца Жайме Фарию — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5. Но в третьем круге Андрей не смог противостоять аргентинцу Франсиско Серундоло, которому уступал уже несколько раз. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6, 6:3 в пользу Серундоло.

«Серундоло был хорош, никто не спорит. Но иногда переоценка соперника сбивает настрой, теннисист может фокусироваться на сильных сторонах соперника, преувеличивая их и недооценивая собственные. Это приводит к чувству безнадёжности, вины, гнева, что усиливает напряжение. Жалко, что не получилось у Андрея развернуть матч, однако Серундоло идёт по сетке неприлично уверенно, не проиграл ещё ни сета…» — так оценила игру россиянина олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина.

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков тоже прокомментировал поражение Андрея: «Серундоло был просто сильнее и стабильнее Рублёва — лучше двигался, точнее бил, мало ошибался. Андрей делал много невынужденных ошибок, двигался к мячу тяжелее, чем тот же Серундоло. Чтобы обыграть такого игрока, нужно показать лучший теннис. Я не вижу сенсации в этом поражении», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников также высказался о выступлении Рублёва. «Отвечать на вопросы о причинах вылета должен тренер Андрея. Спрашивайте об этом Марата Сафина. Да, мы все ожидаем, но получается как всегда. Не знаю, закономерен ли результат. Андрей ни разу не доходил до полуфинала турниров «Большого шлема» — как можно было ожидать от него этого сейчас? Ожидать — не значит, что так будет на самом деле», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Первый круг был успешным для Карена Хачанова, но для победы пришлось приложить максимум усилий. Он провёл тяжёлый пятисетовый матч с американцем Алексом Михельсеном. Теннисисты провели на корте почти четыре часа, и Карен смог завершить встречу только с седьмого матчбола — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

«Вообще, очень сложный первый круг у Карена: в пяти сетах он одолел Михельсена. Хорошая волевая победа. Непростой старт, пришлось ему приложить усилий», — отметила бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова.

Второй круг выдался намного легче, и Хачанов одолел в трёх сетах Нишеша Басавареди — 6:1, 6:4, 6:3. А вот в следующем круге россиянина остановил итальянец Лучано Дардери со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Перспективы Мирры и Даниила

Мирра Андреева в чётвёртом круге встретится с обидчицей Дианы Шнайдер — украинкой Элиной Свитолиной. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче Мирры: «Матч со Свитолиной для Андреевой будет очень сложным. А полуфинал в Мельбурне для Мирры — это не прыгнуть выше головы. Во-первых, Андреевой надо обыграть Свитолину. Я считаю, что это уже прыжок выше головы. Соответственно, дойти до полуфинала — это больше, чем мы ожидаем. По сетке не всё так просто».

Теннисистка Наталья Вихлянцева тоже поделилась своими ожиданиями: «Элина Свитолина — сложная соперница, это правда. Она намного опытнее. У неё сейчас тоже хорошо летит мяч и отличный старт, потому что есть титул. Думаю, здесь всё-таки Мирра может настроиться, если учитывать опыт её игры, хоть и столь молодой. Но у Мирры уже есть титулы Индиан-Уэллса и другие трофеи. Не хочется загадывать что-то грандиозное, однако Андреева сейчас настроена пройти дальше. Она сможет, если у неё будет так же лететь подача и удар», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Любопытно, что в период с 2022 по 2025 год три из четырёх чемпионок турнира в Аделаиде затем брали титул и на Australian Open. В 2026-м трофей в Аделаиде завоевала Андреева. Когда Мирре напомнили об этом в послематчевом интервью, она ответила, что главное для неё — просто выигрывать каждый поединок: «Я знаю статистику о том, что чемпионки Аделаиды показывают неплохой результат в Мельбурне. Но не буду об этом думать, лучше двигаться от матча к матчу. И посмотреть, подтвердится ли статистика».

А вот Медведеву предстоит поединок с американцем Лёнером Тьеном, которому он уступил на Australian Open год назад. Во многом из-за того поражения весь сезон у Даниила прошёл неудачно. «Мне иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон», — сказал россиянин в одном из интервью. Этот матч поистине один из самых ожидаемых на турнире, так как Тьен побеждал Даниила уже дважды и лидирует по счёту личных встреч 2-1. Эта игра должна ответить на многие вопросы о форме, состоянии Медведева и его психологической устойчивости.

«Я думаю, что Даниил настроится. И это будет реванш за прошлогодний матч второго круга с Лёнером. Но будет непросто. Вопрос, как будет лететь подача и как сам Медведев будет настроен и готов», — отметила российская теннисистка Наталья Вихлянцева.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля.