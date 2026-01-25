Соболенко рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё играют Медведев, Бублик и Мирра. LIVE!

В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и два россиянина.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 25 января, в Мельбурне начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь матчей – по четыре у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Одиночных встреч осталось так мало, что они теперь все умещаются на кортах, оснащённых крышами. А значит, ни дождь, ни зной уже не помешают вовремя провести эти поединки. На кортах появится и два россиянина – Даниил Медведев (11-й номер посева) и Мирра Андреева (8). Также из представителей топ-10 сыграют Арина Соболенко (1), Карлос Алькарас (1), Алекс де Минор (6) и другие.