Соболенко рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё играют Медведев, Бублик и Мирра. LIVE!

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Медведев, Мирра Андреева, Бублик, Соболенко, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 25 января, в Мельбурне начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь матчей – по четыре у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Одиночных встреч осталось так мало, что они теперь все умещаются на кортах, оснащённых крышами. А значит, ни дождь, ни зной уже не помешают вовремя провести эти поединки. На кортах появится и два россиянина – Даниил Медведев (11-й номер посева) и Мирра Андреева (8). Также из представителей топ-10 сыграют Арина Соболенко (1), Карлос Алькарас (1), Алекс де Минор (6) и другие.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Накануне прошёл седьмой день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня начинается 4-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

