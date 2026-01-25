Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open

Первые матчи четвёртого круга завершились в женской и мужской одиночных сетках на Australian Open – 2026. В ночь на воскресенье, 25 января, за путёвки в 1/4 финала сразились Арина Соболенко, Карлос Алькарас и Андрей Рублёв.

Начался игровой день с матча Арины Соболенко (№1) и Виктории Мбоко (№16). Девушки встречались впервые, но поединок не обещал быть лёгким: всё же молодая канадка брала турнир категории WTA-1000, а ещё стала первой теннисисткой, которая дебютировала на Australian Open сразу в качестве сеяной.

Виктория впервые вышла в четвёртый круг турнира «Большого шлема», а у Арины подобного опыта, конечно, было гораздо больше. Это, пожалуй, и стало решающим фактором в их встрече.

Первый сет Соболенко забрала без особых проблем, за 32 минуты и со счётом 6:1. А вот во втором пришлось потрудиться: Арина дважды вела с брейком по ходу партии, но Виктория каждый раз это преимущество отыгрывала. Всё решилось на тай-брейке, где белоруска прибавила и отдала лишь один розыгрыш.

В результате Соболенко одержала победу за 1 час 26 минут и со счётом 6:1, 7:6 (7:1). Обе старались действовать агрессивно и брать на себя роль лидера в розыгрышах, однако всё же больше стабильности и опыта было у Арины. Она четвёртый год подряд вышла в 1/4 финала Australian Open, где ожидала победительницу матча Ива Йович – Юлия Путинцева.

Этот поединок состоялся следом и оказался ещё более быстрым, чем матч Арины Соболенко. Ива Йович (№27) и Юлия Путинцева (№97) провели на корте всего 53 минуты. За это время представительница Казахстана взяла лишь гейм. Контроль над происходящим полностью находился в руках 18-летней американки – она и одержала победу со счётом 6:0, 6:1.

Йович стала самой молодой теннисисткой со времён Винус Уильямс (1998), которая вышла в четвертьфинал Australian Open без потери партии! Дальше у Ивы – матч с первой ракеткой мира.

У мужчин первый поединок в это воскресенье тоже завершился стремительной победой. И немудрено – на корте был Карлос Алькарас. Он в восьмой раз в карьере встретился с Томми Полом, в противостоянии с которым лидировал (5-2).

Поединок Алькараса и Пола завершился за 2 часа 44 минуты и со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 7:5. Американец за весь матч смог лишь раз сделать брейк – в самом первом гейме. Больше испанец своему сопернику подобных возможностей не предоставлял.

Алькарас вышел в свой 14-й четвертьфинал на ТБШ, где теперь сразится с Александром Бубликом или Алексом де Минором. Из любопытного: в последних 11 матчах на мэйджорах Карлос проиграл всего один сет – в финале US Open – 2025 с Янником Синнером (6:2, 3:6, 6:1, 6:4). Все остальные 10 встреч испанец провёл без потери партии.

Для нас же центральным матчем этого игрового дня у мужчин стал поединок Даниила Медведева (№11) и Лёнера Тьена (№25). Парни известны своим упорным противостоянием, которое они открыли пятисетовым матчем в третьем круге Australian Open в прошлом году. Тогда теннисистов мучили судороги, но за 4 часа 49 минут победу за собой всё же оставил американец.

К новой встрече и Медведев, и Тьен были готовы.

«Дальше – Лёнер. Не очень люблю играть против него, но и он, наверное, тоже против меня не любит играть. Во всех наших встречах я подавал на матч, у нас были жёсткие затяжные розыгрыши и так далее. Так что буду наслаждаться игрой. Будет много ударов, много хорошей игры в обороне от нас обоих, много обводящих. Постараюсь наслаждаться теннисом и сделаю всё возможное, чтобы как-то удивить его», – сказал Даниил на пресс-конференции.

В новую встречу Медведев вкатывался тяжко, сразу отдав свою подачу. Однако чувствовал себя Даниил хорошо, эмоционально тоже был устойчив, так что камбэк оказался лишь вопросом времени. А вот к физическому состоянию Тьена были вопросы: после третьего гейма у него потекла кровь из носа, пришлось вызывать врача. Хотя глобально на игре Лёнера этот эпизод и не сказался.

Ни разу Медведев в этом сете не добрался до брейк-пойнта, хотя при 5:4 на подаче Тьена довёл счёт до 30:30. Лёнер же с первой попытки закрыл партию – 6:4. 43 минуты у американца на это ушло.

Второй сет Тьен начал по такому же сценарию – сразу забрал подачу Медведева. И после этого Даниил не смог сделать буквально ничего. Даже взять гейм не получилось! Эта партия прошла мимо россиянина сразу в руки к Лёнеру – 6:0 за 26 минут.

Лёнер Тьен Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Тревожно стало при 0:4 в третьей партии, когда у Медведева затянулась серия из 11 проигранных геймов. Но в тот момент у Тьена чуть просела концентрация, а Даниил продолжал терпеть, и эта смиренность даже позволила россиянину сделать один обратный брейк. Увы, на полноценный камбэк сил не хватило.

Медведев в трёх сетах и за 1 час 42 минуты проиграл Тьену – 4:6, 0:6, 3:6. Дальше Лёнер встретится в четвертьфинале с Александром Зверевым. Кстати, американец (20 лет 61 день) стал самым молодым игроком с 2015 года, вышедшим в четвертьфинал Australian Open – предыдущее достижение принадлежало Нику Кирьосу (19 лет 280 дней).

Несмотря на то что в мужской сетке Australian Open не осталось российских игроков, мы продолжаем следить за турниром! Оставайтесь вместе с «Чемпионатом».