«Играл с лучшей версией себя». Теннисный мир поразил провал Медведева с американцем на AO

Лёгкой жизни для Даниила не предвиделось, но никто не мог подумать, что россиянин получит первую «баранку» на ТБШ и уступит за 100 минут.

Россиянин Даниил Медведев уступил американцу Лёнеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6) в четвёртом круге Australian Open.

Тьен одолел Медведева за 100 минут и впервые повесил ему «баранку» на турнирах «Большого шлема».

12-й сеяный Медведев считался фаворитом встречи с 29-й ракеткой мира Тьеном, хотя лёгкой прогулки на корте для россиянина точно не ожидалось и его победа выглядела далеко не гарантированным сценарием. Стоило просто посмотреть на историю личных встреч.

Все три предыдущих поединка состоялись в 2025 году. Во втором круге Australian Open Лёнер выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Затем американец победил в полуфинале Пекина (5:7, 7:5, 4:0, отказ из-за судорог). После этого россиянин взял реванш в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Даниил Медведев Фото: Shi Tang/Getty Images

Эти встречи были максимально напряжёнными и затяжными. В том же Мельбурне год назад Медведев и Тьен бились 4 часа и 53 минуты. Конечно, повторение чего-то подобного считалось маловероятным, но казалось, что уж три часа на корте теннисисты точно проведут, причём вряд ли кто-то сможет выиграть 3:0 по сетам. Особенно 20-летний Тьен, да и ещё с «баранкой», которые Даниил до сегодняшнего дня ещё не получал на мэйджорах за 125 матчей. С концовки первого и до середины третьего сета Медведев проиграл 11 геймов подряд, чего ранее с ним тоже никогда не случалось.

Если брать все турниры, то до этого всухую Медведев отдавал партию шесть раз. В трёх случаях – на турнирах категории ATP-250 (Будапешт-2017 с Ласло Джере, Монпелье-2018 с Ришаром Гаске, Марсель-2020 с Жилем Симоном). Ещё подобное случалось на неудобных для россиянина грунтовых «Мастерсе» в Мадриде-2018 с Кайлом Эдмундом и «пятисотнике» в Барселоне-2019 с Домиником Тимом. На крупных хардовых турнирах провал с «баранкой» был только один — в финале «Мастерса» в Монреале-2019 с Рафаэлем Надалем.

За весь матч с Тьеном на AO россиянин смог взять всего семь геймов. Тем самым он повторил свой антирекорд на ТБШ, показанный во встрече с Марином Чиличем на «Ролан Гаррос» — 2022.

«Лёнер играл слишком хорошо для меня сегодня. Мог ли я выступить лучше? Всегда можно это сделать, особенно при поражении с таким счётом. Но соперник провёл, возможно, лучший матч в своей жизни или просто очень хороший. Я не смог справиться с его уровнем, поэтому проиграл. Ничего уже нельзя изменить.

В целом я стал играть намного лучше, но если брать конкретно этот матч, то, пожалуй, в прошлом году здесь с Тьеном действовал качественнее. Возможно, такое впечатление создаётся из-за счёта. Прошлый матч с Фабианом Марожаном был интенсивным, но он длился менее четырёх часов. Физически я чувствовал себя нормально. Дело не в ногах, а в моём теннисе сегодня", — объяснил на пресс-конференции Медведев свою неудачную игру.

В то же время Тьен — первый теннисист, родившийся в 2005 году, который дошёл до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Лёнер стал третьим теннисистом, не потерпевшим ни одного поражения на мэйджорах в матчах с Медведевым (при встречах более одного раза). Он составил компанию Бенжамену Бонзи (3-0) и Рафаэлю Надалю (2-0), причём американец показал такое качество игры, что, кажется, его ждёт выдающееся будущее последнего из этой группы.

Лёнер Тьен Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теннисное сообщество преимущественно удивлено столь разгромным поражением Медведева от молодого американца.

«Тьен полностью доминировал на корте. Дане было неудобно с ним играть. Медведев как будто играл с лучшей версией себя в более молодые годы. Конечно, это не совсем так, потому что у Тьена нет такой подачи, как у Дани. Однако из-за того, что Даня проигрывал много длинных и комбинационных розыгрышей, у него пропала и первая подача, которая приносила много очков на протяжении всего турнира. В прошлом матче Медведев потратил много сил — сегодня с Тьеном ему не хватило свежести. Однако этот парень — будущий игрок десятки. Тьен будет здорово играть на протяжении ближайших лет», — сказала олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Мы говорили ранее, что будет важно, насколько Даниил восстановится. Мне кажется, он не восстановился до конца. Это один из немногих случаев, когда Даня вообще не знал что противопоставить сопернику. Тьен был лучше: он подавал, разыгрывал. Даня допустил очень много невынужденных ошибок, принимал несвойственные ему решения. Не было той размеренной игры, которую мы привыкли видеть от Даниила. Было много сумбура. Не было той игры, за счёт которой Даня мог победить», — заявил чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Абсолютно закономерный результат. Даниилу сегодня нечем было обыгрывать соперника. Как Медведев нашёл свою игру перед турниром, так сегодня и потерял — её вообще не было. Тьен не оставил ему ни одного шанса», — сказал двукратный чемпион ТБШ и победитель Олимпиады-200 Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Тотальное избиение Медведева от Тьена. Вау, американец проиграл всего семь геймов. Медведев был известен тем, что изматывал соперников, но в Тьене он нашёл идеального соперника. Невероятный уровень игры Тьена. Даже Медведев, смеясь, смотрел на свою скамейку запасных, словно говоря: «Что, чёрт возьми, творит этот парень?» — отметил испанский журналист Хосе Морон.

«Ожидалась напряжённая борьба, однако американец доминировал над российским игроком с беспрецедентной стабильностью и стилем, достойным теннисиста, которому суждено добиться больших успехов. От 5:4 в первом сете до 4:0 – в третьем, каждый гейм складывался в пользу молодого американца», — пишет сайт Punto de Break.