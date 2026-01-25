Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет

В воскресенье, 25 января, на Открытом чемпионате Австралии прошли первые матчи четвёртого круга в одиночных сетках. Даниил Медведев, увы, без особых шансов уступил Лёнеру Тьену. Об этой встрече читайте в отдельном материале.

А в женском турнире в 1/8 финала встретились Мирра Андреева и Элина Свитолина, восьмая и 12-я сеяные соответственно. К отчётной встрече обе теннисистки подходили на серии из шести выигранных сетов. Андреева начала турнир с волевой победы над Донной Векич, а потом прошла Марию Саккари и Елену-Габриэлу Русе. Свитолина же в третьем круге выбила Диану Шнайдер.

Андреева нередко играет с украинскими теннисистками. В предыдущих семи матчах с представительницами этой страны Мирра одержала четыре победы и потерпела три поражения, последнее — от Марты Костюк в 1/4 финала Брисбена (6:7 (7:9), 3:6). Со Свитолиной у 18-летней россиянки был положительный баланс. В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе в 2025 году Андреева одолела украинку со счётом 7:5, 6:3. На том турнире Мирра, напомним, завоевала титул.

Мирра Андреева — чемпионка Индиан-Уэллса-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева перед матчем рассказала, в каком случае, по её мнению, Андреева сможет победить Свитолину на этом AO. «Элина Свитолина сложная соперница, это правда. Она намного опытнее. У неё сейчас тоже хорошо летит мяч и отличный старт, потому что есть титул (Окленд. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, здесь всё-таки Мирра может настроиться, если учитывать опыт её игры, хоть и столь молодой.

Но у Мирры уже есть титулы Индиан-Уэллса и другие трофеи. Не хочется загадывать что-то грандиозное, однако Андреева сейчас настроена пройти дальше. Она сможет, если у неё будет так же лететь подача и удар», — говорила Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А вот двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников предрекал сложности Мирре. «Матч со Свитолиной для Андреевой будет очень сложным. Полуфинал в Мельбурне для Мирры — это не прыгнуть выше головы. Во-первых, Андреевой надо обыграть Свитолину. Я считаю, что это уже прыжок выше головы. Соответственно, дойти до полуфинала — это больше, чем мы ожидаем. По сетке не всё так просто», — такое мнение высказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Элина Свитолина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Андреева отлично начала игру, сделав приём навылет на первом же мяче. Свитолина чуть растерялась и устроилась на тройной брейк-пойнт, но Мирра этим не воспользовалась. Украинка в сложной ситуации забрала пять очков подряд и чудом удержала подачу. Андреева в начале первого своего гейма тоже наошибалась, однако ушла с 0:30 и взяла гейм после «ровно» — 1:1.

Подача как таковая в первых геймах лучше работала у Мирры. Однако россиянка чуть хуже соперницы действовала в розыгрышах, особенно когда приходилось подавать вторым мячом, и Свитолина этим воспользовалась. В четвёртом гейме Элина со второго брейк-пойнта взяла подачу соперницы — 3:1. Этот брейк стал первым в серии из трёх — к сожалению, россиянка на этом отрезке дважды не удержала подачу. Однако автором самого красивого момента стала именно Мирра. Свитолина пару раз опрометчиво выходила к сетке, а Андреева её обводила. После пропущенного форхенда по линии украинка даже поаплодировала сопернице, признавая её мастерство.

Но в целом Элина, надо признать, в первом сете была сильнее — у Мирры ещё и первая подача под конец партии просела. (На втором мяче в своих геймах она выиграла всего три очка из 10.) В седьмом гейме Свитолина ушла с двух брейк-пойнтов, а потом добилась третьего брейка подряд — 6:2 за 36 минут. Большее количество невынужденных ошибок в исполнении Андреевой (18 против 11 у соперницы) тоже никак не могло пойти на пользу.

Мирра Андреева Фото: Hannah Peters/Getty Images

Перед второй партией Андреева перезагрузилась — и стартовала с брейка под ноль! Сделан он был в основном на ошибках Свитолиной, но при этом не менее ценен. Россиянка так разошлась (очень хороша была подача), что первое очко в этом сете отдала только на 11-м мяче, когда вела 2:0 и нацеливалась на второй брейк. И вот такое шикарное начало по факту ничего не дало. В третьем гейме Элина спаслась с трёх брейк-пойнтов, а потом Мирра на своей подаче на втором брейк-пойнте пошла к сетке — и в простой ситуации ошиблась по длине. Так счёт стал 2:2.

В целом же этот сет проходил в равной борьбе. Все геймы получались упорными, определённые возможности на приёме возникали у каждой из теннисисток, однако брейк-пойнтов не было. У Андреевой в неудачных эпизодах прорывались слёзы, но до откровенных эмоциональных срывов, как в минувшем сезоне, дело не доходило. В 10-м гейме Свитолина принимала на матч. Она оказалась в двух мячах от победы, после того как ей помог трос. Мирра добежала до мяча, но неудачно пробила, после чего швырнула ракетку. В следующем розыгрыше Элина вышла на матчбол, однако россиянка спаслась за счёт подачи и сделала «ровно». А вот второй матчбол оказался для украинки победным — 6:2, 6:4 за 1 час 24 минуты.

Так Андреева проиграла впервые за восемь матчей (до AO был титул в Аделаиде), а Свитолина, напротив, одержала уже девятую победу подряд — после титула в Окленде. Украинка в 43-й раз в карьере победила представительницу первой десятки рейтинга WTA. В 1/4 финала Элина сразится с Кори Гауфф, обыгравшей Каролину Мухову — 6:1, 3:6, 6:3. Мирра же в третий раз подряд уступила в четвёртом круге AO.

Кроме того, уроженец Гатчины Александр Бублик, выступающий за Казахстан, не смог навязать борьбу местному любимцу Алексу де Минору. Шестой ракетке мира понадобилось чуть более 1,5 часа (невероятно быстро для матча на ТБШ), чтобы выбить 10-го номера рейтинга. Количество невынужденных ошибок в исполнении Бублика (36) превышало допустимые пределы. Де Минор, допустивший всего 10 необязательных неточностей, победил 6:4, 6:1, 6:1 и в седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал мэйджора, в том числе во второй раз подряд – на AO. Пока что он ни разу не преодолевал эту стадию. И следующий соперник Алекса — первая ракетка мира Карлос Алькарас.

В понедельник, 26 января, на Australian Open состоятся заключительные матчи 1/8 финала в одиночных сетках. Россияне не играют, зато свои встречи проведут такие звёзды, как Елена Рыбакина, Янник Синнер, Ига Швёнтек, Мэдисон Киз. За всеми событиями следите на «Чемпионате».