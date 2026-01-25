«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО

Даниил Медведев вновь не смог пробиться в четвертьфинал «Большого шлема», уступив в четвёртом круге Australian Open – 2026 Лернеру Тьену в трёх сетах. На пресс-конференции россиянин поделился впечатлениями от матча, рассказал, скажется ли это поражение на его уверенности в сезоне, а также сравнил свой нынешний уровень с тем, когда он стабильно доходил до поздних стадий ТБШ.

«Этот матч был плохим, но надо фокусироваться на общей картине»

— Сегодня он играл слишком хорошо для меня. Мог бы я сыграть лучше? Всегда можно лучше, когда проигрываешь с таким счётом. Но у меня ощущение, что он провёл матч своей жизни. Может, и нет, но это неважно. Он провёл хороший матч, а я не смог ничего противопоставить его уровню. Поэтому и проиграл, и уже ничего не изменишь.

— Сравните свой нынешний уровень с прошлым годом, когда играли против Тьена.

— Тяжёлый вопрос, я не могу ответить. Пожалуй, скажу, что в целом я сейчас играю гораздо лучше, но если сравнивать именно эти матчи, то, наверное, в прошлом году я играл лучше. Хотя, возможно, я так говорю из-за счёта. Так что точного ответа у меня нет.

— Пятисетовик с Фабианом сыграл свою роль?

— Не думаю. Да, это был интенсивный матч, но он даже четыре часа не длился. Я чувствовал себя нормально. Дело было не в ногах, а в теннисе. Физически я был в порядке.

— Как этот результат скажется на вашей уверенности? Понятно, что он разочаровывает, но вы выступили намного лучше, чем в прошлом году.

— Мне нужно больше фокусироваться на общей картине. Если взять последние восемь-девять турниров, начиная с US Open, то я играл здорово, многих победил. Здорово играл против некоторых топов. В целом я далеко заходил на последних турнирах, и даже здесь я выиграл два тяжёлых матча с соперниками, которые здорово играли.

Надо постараться фокусироваться не на этом матче – он был плохим, он меня переиграл. А на общей картине, и продолжать работать, как на последних турнирах. Если мне удастся и дальше побеждать хороших игроков, как на предыдущих турнирах, то я смогу добраться дотуда, где хочу быть. Да, к сожалению, приходится вот так завершать турнир «Большого шлема», когда я чувствовал себя хорошо и уверенно, но что есть.

— В чём разница в вашей игре сейчас и тогда, когда вы добирались до поздних стадий «Шлемов»?

— Тяжело сказать. У меня нет ответа. Может, подача была более точной. Если брать именно Австралию, мне нелегко подавать, я никогда не подам на 220 км/ч. Мячи ощущались тяжёлыми. Не скажу, что они плохие, в целом они становятся лучше, и это нормально, когда мячи то тяжелее, то полегче, чтобы подходило всем в туре. Здесь мячи мне не подходили, во всех матчах подача не шла, а скорость была ниже, чем в Брисбене. Сегодня такой подачи было недостаточно в игре с Лёнером.

«Даже на мои хорошие удары он отвечал ещё лучше»

— О чём думали, когда он выиграл 11 геймов подряд?

— Я просто старался выиграть гейм (улыбается). И когда выиграл, это было непросто. У него был брейк-пойнт, несколько раз было «ровно». Я старался понять, что можно сделать, чтобы сбить его с этого уровня. Наверное, что-то у меня получилось, потому что счёт стал 4:3. Мне даже казалось, что появился небольшой шанс, но в итоге не таким уж большим он был.

Однако у меня всегда так, какой бы ни был счёт, я просто стараюсь выиграть один гейм. Потом, может, ещё один, и матч может перевернуться. Такое, пожалуй, чаще в женском теннисе бывает, но и в мужском мы видели сумасшедшие вещи. Так что старался биться до последнего очка. В этот раз последнее очко было не в мою пользу.

— Вас удивило то, как он играл на протяжении всего матча?

— В каком-то роде да. Он играл великолепно, очень агрессивно. Даже когда я делал хорошие удары, он отвечал ударами ещё лучше. Сегодня я не так много решений нашёл на корте, что нечасто бывает. Но такое бывает. Он провёл невероятный матч, когда всё заходило. Со мной такое тоже бывало пару раз, в такие моменты даже немного жалко соперника, потому что ты можешь даже твиннер сделать с закрытыми глазами, и всё равно попадёшь. Да, я мог бы сделать что-то лучше, чтобы сбить его с этого ритма.

— В конце третьего сета вы подали из-под руки, а затем прямо из угла. Показалось, что вы уже просто не знаете, что делать?

— Я старался сделать хоть что-то, чтобы сбить его с ритма. Можно было взять медицинский тайм-аут, но я не хотел. Подумал – может, из-под руки подать или что-то в этом духе. Однако всё равно чувствовал, что вдолгую это сегодня не станет решением. Поэтому вернулся в нормальную позицию. И в целом не думаю, что постоянная смена позиций на подаче сегодня что-то изменила бы.

— Меншик только что снялся. Вы сами не раз бывали в таких ситуациях, насколько это тяжело?

— А что случилось?

— Травма живота.

— Да уж, не повезло. Такое случается, Рафа снимался с полуфинала Уимблдона… А с кем он должен был играть? С Новаком? Да уж, не повезло, классный был бы матч, он же обыграл его в Майами. Но так бывает. Я видел его в раздевалке и даже не знал, что он снимается. Могу только сказать, что ему не повезло. Однако он молодой и сильный парень, у него будут ещё шансы. Надеюсь, ничего серьёзного.

— Джокович легко прошёл дальше.

— Да, такое бывает. Такое ведь даже в финале может случиться. Но тут с какой стороны смотреть. С одной – да, ты доволен, легко прошёл в четвертьфинал, не пришлось играть четвёртый круг против сильного соперника. Но это может и с ритма сбить, у него же будет три выходных перед матчем с ещё одним сильным соперником. Однако так бывает.