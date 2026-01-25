«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование

Путь россиян в одиночных сетках Australian Open подошёл к концу. Последней из наших спортсменов, продолжавших борьбу на кортах Мельбурна, была Мирра Андреева. Седьмая ракетка мира подошла к турниру с трофеем из Аделаиды и отличной игровой практикой, однако спортсменка завершила выступление на стадии четвёртого круга. Этот рубеж остаётся для Мирры непреодолимым уже третий год подряд, несмотря на заметный прогресс, высокий рейтинг и статус фаворита во многих поединках.

Накануне матча Андреевой и Свитолиной финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков раскритиковал игру юной россиянки, отметив, что с таким теннисом строить будущее невозможно. «Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Вы посмотрите! Румынка была активна по ходу всей встречи, а Мирра по ходу всего матча была в глубокой защите. Я посмотрел до счёта 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть. Эта Русе всю игру вела, выигрывала и ошибалась. Она взяла семь геймов и сама всё проиграла. Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — поделился Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала австралийского мэйджора Андрееву остановила 12-я ракетка мира Элина Свитолина. Украинка полностью контролировала ход противостояния и не позволила россиянке навязать свою игру. Во время сражения 18-летняя Мирра изо всех сил сдерживала эмоции, но под конец матча всё же расплакалась. Поединок продлился 1 час 24 минуты и завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Свитолиной. Таким образом, Элине удалось взять реванш у Мирры за поражение в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2025 и выравнять баланс личных встреч — 1-1.

После победы над седьмой ракеткой мира украинка в небольшом интервью на корте высказалась насчёт своей игры и исхода сражения. «Это просто невероятно! Я очень довольна своим выступлением, мне пришлось действительно бороться до самого последнего очка. Это был очень нервный матч, и я очень рада, что продержалась до конца. Ожидала тяжёлой битвы и много длинных розыгрышей. Старалась очень хорошо двигаться, быть действительно сосредоточенной, находить маленькие пробелы в её игре и пытаться использовать их», — заявила украинка.

Теннисный мир не мог пройти мимо противостояния Андреевой со Свитолиной и буквально взорвался комментариями по поводу итога матча. «Какая победа для Элины! С того самого момента, как она вышла на корт, она выглядела очень решительной. Одна из самых яростных соперниц, которых вы можете встретить в любом виде спорта. Так было всегда, так будет всегда», — написал аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

«Андреева снова показала разочаровывающий результат на ТБШ», — считает португальский обозреватель Жозе Моргаду.

Мирра Андреева Фото: Hannah Peters/Getty Images

«Свитолина настроена очень серьёзно! Пора уже всем заговорить об Элине. До старта Australian Open» она не была фаворитом и не привлекала особого внимания, а сейчас теннисистка проводит очень мощный турнир», — отметил испанский сайт Punto de Break.

«Я думаю, после прошлогодних двух подряд титулов на «тысячниках» все думали, что Мирра потенциально поднимется на первое место, но, на мой взгляд, форхенд — главная проблема во многих её недавних поражениях. Она слишком сильно вращает мяч, допускает много ошибок и не может действовать агрессивно.

Многие игроки теперь это понимают, поэтому для её возраста это то, что нужно исправить в краткосрочной перспективе, иначе будет сложнее пройти далеко. Если она продолжит так играть, ей надо поработать над перемещением и защитой, но сейчас главная проблема — форхенд», — поделился мнением экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт в интервью Tennis Channel и в соцсетях.

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников резко прокомментировал поражение Андреевой в четвёртом круге Australian Open. «Ничего нельзя сказать об игре Мирры. С такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно. По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В интервью Metaratings олимпийский чемпион 2000 года заявил, что поражение Мирры было для него ожидаемо, а также Евгений объяснил, чего теннисистке не хватило в игре. «Я прогнозировал это. С такой игрой, какую показывает Мирра, первой ракеткой мира не стать. Я не один такое говорю. Ей всего не хватило, у неё не было агрессивности. Рассчитывать на что-то глобальное невозможно», — высказался Кафельников.

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева подробно разобрала итог сражения. «Мирра проиграла, обидно. Но будем честны, сегодня Элина отыграла очень собранно и уверенно, мяч летел у неё хорошо, слабая вторая, с которой можно было атаковать, и если первая, то неприятно для Мирры. Мирра же была отвлечённая, без настроя: то кулю сделала вместо косички, то зрители помешали, то Кончита что-то не так посоветовала. Такое бывает у всех, сегодня опыт оказался сильнее», — написала Вихлянцева на своей странице в социальных сетях.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский выразил мнение, что исход противостояния решило большое количество ошибок от россиянки. «Мирра где-то переломила ход поединка, во втором сете повела 2:0 и начала вести игру. Вдруг череда каких-то ошибок… Именно из этих мячей складывался матч, когда было непонятно, кто и как сыграет. То есть не было цепочки хорошей игры — были ошибки, которые совершенно необъяснимы», — подчеркнул Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мирра Андреева Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова считает, что седьмая ракетка мира сражалась в этом матче с собой, а не с соперницей. «Мирра проиграла последней из наших в одиночке. Не хватает пока что ей определённых факторов, чтобы доходить до решающих стадий на ТБШ. Есть хорошая подача, мощная игра, очень хороший потенциал. Сегодня, на мой взгляд, Мирра играла больше сама с собой, чем с соперницей, и захлёбывалась в своей же скорости и эмоциях. Как только начинала менять ритм и не спешить, игра сразу шла лучше.

Элина же комфортно оборонялась и играла на скорости соперницы, стабильно весь матч. Не получилось, к сожалению, у Мирры реализовать хорошую форму и играть в неудобный теннис для Элины. Конечно, в сегодняшнем матче огромную разницу сыграл опыт подобных матчей», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Получается, что в одиночных разрядах Australian Open — 2026 не осталось ни одного представителя России. Ни в мужской, ни в женской сетке нашим теннисистам не удалось пробиться в четвертьфинал мэйджора. Последний раз подобная ситуация сложилась в 2018 году, когда россияне также не смогли добраться до этой стадии мельбурнского «Шлема».

Даниил Медведев и Мирра Андреева Фото: Elsa/Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что отсутствие россиян в четвертьфинале Australian Open — это катастрофа. «Естественно, ожидания от россиян в Австралии были выше. Это реально катастрофа! Тут даже говорить нечего. Я даже не помню, когда у нас такое было, чтобы никто из российских теннисистов не вышел во вторую неделю. Поэтому катастрофа», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский экс-теннисист Андрей Ольховский кратко подвёл итоги выступления наших спортсменов на мельбурнском мэйджоре. «Для меня успешным выступлением россиян был бы выход в полуфинал. Мы рассчитывали на лучший результат, но теннис есть теннис — к сожалению, сегодня всё так сложилось», — отметил Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

