Россиянки ещё могут завоевать титул AO — в парах. Возьмёт ли 41-летняя Звонарёва 6-й ТБШ?

Вера готовится к битве за четвертьфинал. А в миксте Ирина Хромачёва и её американский напарник претендуют на выход в полуфинал.

На этом Australian Open лишь два представителя России вышли во вторую неделю в одиночных сетках. К сожалению, и Даниил Медведев, и Мирра Андреева завершили свой путь на турнире в 1/8 финала. Однако у российских болельщиков ещё есть за кого переживать в Мельбурне. Речь о парных разрядах. В мужских дуэтах наших представителей изначально не было, а вот в женском парном разряде и в миксте до сих пор есть за кого поболеть.

Особенно интересно было следить за женскими парами, где в сетке, рассчитанной на 64 дуэта, было сразу девять тандемов с участием наших представительниц. Однако к началу второй недели в парной сетке осталась лишь одна россиянка. И это 41-летняя Вера Звонарёва! Знаете, когда Звонарёва дебютировала в одиночной сетке на ТБШ? На «Ролан Гаррос» 2002 года! Даниилу Медведеву было тогда шесть лет, а до рождения Мирры Андреевой оставалось пять лет — целая эпоха прошла.

На этом AO Звонарёва заявлена в паре с 27-летней японкой Эной Сибахарой. В первом круге (в парном разряде это 1/32 финала) теннисистки обыграли чисто российский дуэт Людмила Самсонова/Диана Шнайдер, посеянный под 10-м номером, — 7:6 (7:4), 6:1. В первом сете россиянка и японка уступали 0:3 с брейком, но смогли перевернуть ход игры, а во второй партии, сразу отдав подачу, повесили затем скрытую «баранку».

Во втором круге Звонарёва и Сибахара вышли на Лизетт Кабреру и Тайлу Престон. Австралийкам, выступавшим по уайлд-кард, была обеспечена поддержка, однако это не смутило Веру и Эну. Матч они провели примерно по той же схеме: проблемы в первом сете (1:4), потом переворот — и доминирование во второй партии, в которой им даже удалось не подпустить соперниц к брейк-пойнтам. 6:4, 6:3 — и Звонарёва с Сибахарой в третьем круге.

За выход в 1/4 финала российско-японский дуэт сразится с американкой Эйжей Мухаммад и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Они посеяны шестыми. Эта встреча состоится глубокой ночью 26 января по московскому времени.

Выступление Звонарёвой примечательно тем, что с середины 2024 года по конец 2025-го Вера вообще не играла — ни в миксте, ни тем более в одиночке. В декабре россиянка заявилась на турнир W100 в Дубае — и уступила в финалах в обоих разрядах. В паре она выступала с 17-летней (!) Радой Золотарёвой.

Следующего мощного похода по сетке пришлось ждать не так долго. На «челленджере» в Канберре Звонарёва — теперь уже с Сибахарой — вновь добралась до финала, но и там остановилась в шаге от титула. Россиянка Мария Козырева и белоруска Ирина Шиманович оказались чуть удачливее на чемпионском тай-брейке — 6:7 (9:11), 7:5, [10:8].

Вера Звонарёва. 2022 год Фото: Mark Brown/Getty Images

Ну а то, что Звонарёва является легендой отечественного тенниса, — неоспоримый факт. К примеру, по титулам на турнирах «Большого шлема» Вера идёт вровень с Марией Шараповой, пятикратной чемпионкой мэйджоров. (И обе уступают Евгению Кафельникову, который в одиночном разряде завоевал два титула ТБШ, а в парном — четыре.) Разница в том, что Шарапова все свои трофеи взяла в одиночном разряде, самом престижном. Звонарёва же трижды выиграла ТБШ в парном разряде, а ещё дважды — в миксте. А вот до одиночных трофеев на этом уровне она не добралась, взяв два финала подряд — Уимблдон и US Open 2010 года. Что касается Сибахары, то в 2022 году она выиграла «Ролан Гаррос» в миксте, а в 2023-м дошла до финала AO в женской паре. Так что напарница у Веры целиком и полностью достойная.

Самой возрастной чемпионкой ТБШ во всех разрядах является Мартина Навратилова. Бывшая чехословацкая, а впоследствии американская теннисистка стала победительницей микста на US Open — 2006 за месяц до того, как ей исполнилось 50 лет. В финальном матче Навратилова и будущий 23-кратный чемпион мэйджоров в обоих парных разрядах американец Боб Брайан победили чехов Квету Пешке и Мартина Дамма со счётом 6:2, 6:3.

В миксте на этом AO, где турнирная сетка ещё в два раза меньше, то есть рассчитана на 32 дуэта, Звонарёва выступила неудачно, проиграв в первом круге (в 1/16 финала). Такой же результат показала Александра Панова. А вот Ирина Хромачёва и американец Кристиан Харрисон уже вышли в восьмёрку лучших на турнире.

В первом круге Хромачёва и Харрисон прошли Се Шувэй и Яна Зелиньского. В первом сете они сделали брейк, потом подтвердили его на решающем очке, а во второй партии победили с минимальным перевесом, то есть на тай-брейке — 6:4, 7:6 (7:5).

В 1/8 финала россиянке и американцу достались восьмые сеяные Тереза Михаликова и Ллойд Гласспул. В этой встрече Ирина и Кристиан одержали волевую победу — 4:6, 7:5, [10:7].

За выход в полуфинал Хромачёва и Харрисон сразятся с Тэйлор Таунсенд и Николой Мектичем, посеянными четвёртыми. Этот матч состоится 27 января.

Пока Хромачёва ни разу не проходила четвертьфинальный барьер на ТБШ — ни в парном разряде, ни в миксте. Именно на этой стадии AO она остановилась год назад. Харрисон же трижды побывал в полуфинале: в парном разряде — на «Ролан Гаррос» 2025 года, в миксте — на US Open 2018 и 2025 годов.