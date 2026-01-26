Звонарёва рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё сыграют Рыбакина, Синнер и Швёнтек. LIVE!

В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появится и россиянка.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Australian Open. В понедельник, 26 января, в Мельбурне начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь встреч – по четыре у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Одиночных матчей осталось так мало, что они теперь все умещаются на кортах, оснащённых крышами. А значит, ни дождь, ни зной уже не помешают вовремя провести эти поединки. Интересные матчи: Елена Рыбакина (пятый номер посева) – Элисе Мертенс (21), Лучано Дардери (22) – Янник Синнер (2), Мэддисон Инглис (Q) – Ига Швёнтек (2). Также за место в парном четвертьфинале сразится Вера Звонарёва.