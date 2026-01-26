Звонарёва рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё сыграют Рыбакина, Синнер и Швёнтек. LIVE!

Скидки
Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Звонарёва, Рыбакина, Синнер, Швёнтек, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Australian Open. В понедельник, 26 января, в Мельбурне начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь встреч – по четыре у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Одиночных матчей осталось так мало, что они теперь все умещаются на кортах, оснащённых крышами. А значит, ни дождь, ни зной уже не помешают вовремя провести эти поединки. Интересные матчи: Елена Рыбакина (пятый номер посева) – Элисе Мертенс (21), Лучано Дардери (22) – Янник Синнер (2), Мэддисон Инглис (Q) – Ига Швёнтек (2). Также за место в парном четвертьфинале сразится Вера Звонарёва.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Пары. Сетка
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Эйжа Мухаммад
США
Эйжа Мухаммад
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Э. Мухаммад Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:00 МСК
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Мэддисон Инглис
168
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня продолжается 4-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграет россиянка Вера Звонарёва в паре. Вот как выглядит расписание дня.

