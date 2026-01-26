Звонарёва рвётся в 1/4 финала АO-2026! Ещё сыграют Рыбакина, Синнер и Швёнтек. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Australian Open. В понедельник, 26 января, в Мельбурне начнётся четвёртый круг. Будет проведено восемь встреч – по четыре у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. Одиночных матчей осталось так мало, что они теперь все умещаются на кортах, оснащённых крышами. А значит, ни дождь, ни зной уже не помешают вовремя провести эти поединки. Интересные матчи: Елена Рыбакина (пятый номер посева) – Элисе Мертенс (21), Лучано Дардери (22) – Янник Синнер (2), Мэддисон Инглис (Q) – Ига Швёнтек (2). Также за место в парном четвертьфинале сразится Вера Звонарёва.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание понедельника
Сегодня продолжается 4-й круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграет россиянка Вера Звонарёва в паре. Вот как выглядит расписание дня.
- 26 января 2026
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:28
-
18:07
-
18:05
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:50