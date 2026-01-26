41-летняя Звонарёва — в четвертьфинале парного AO! 14 лет назад она завоевала титул

А прошлогодняя чемпионка в одиночке Мэдисон Киз проиграла в 4-м круге и опустится на 15-е место в рейтинге, а то и ниже.

В понедельник, 26 января, на Australian Open в женском парном разряде проходили матчи третьего круга (1/8 финала). В одной из встреч принимала участие 41-летняя россиянка Вера Звонарёва. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парных разрядах заявилась на этот турнир вместе с 27-летней японкой Эной Сибахарой. И сегодня они сражались с американско-новозеландским дуэтом Эйжа Мухаммад/Эрин Рутлифф, имевшим шестой номер при посеве.

На протяжении почти всего первого сета инициатива принадлежала Мухаммад и Рутлифф — тем удивительнее, что в концовке Звонарёва и Сибахара добились победы. Россиянка и японка уступали 1:3 с брейком, но смогли сравнять счёт — 3:3. В седьмом гейме они упустили четыре брейк-пойнта, и из-за этого пришлось изрядно побороться во второй половине партии. В 10-м гейме Вера и Эна ушли с трёх сетболов на приёме — 5:5. После этого они впервые вырвались вперёд в счёте, сделав брейк, и подали на сет — 7:5 за 1 час 9 минут.

Во второй партии всё определил брейк, который в четвёртом гейме сделали Мухаммад и Рутлифф. Подтверждая его, они отыграли брейк-пойнт — 4:1. Американка и новозеландка удержали этот перевес и сравняли счёт по сетам — 6:3 за 44 минуты.

А в решающей партии интриги не было. Звонарёва и Сибахара всерьёз шли на «баранку»: в каждом из геймов они отдавали не более двух очков. В шестом гейме соперницы всё же размочили счёт, однако после этого Вера и Эна с четвёртого матчбола оформили выход в следующую стадию — 7:5, 3:6, 6:1 за 2 часа 27 минут.

В последний раз Звонарёва играла на ТБШ на «Ролан Гаррос» — 2024, и тогда её путь окончился в 1/4 финала. А вот на Australian Open последний выход Веры в четвертьфинал состоялся ещё в 2012 году. И тогда россиянка и её соотечественница Светлана Кузнецова добрались до титула. Чтобы повторить тот успех 14-летней давности, Звонарёвой и Сибахаре надо выиграть ещё три встречи в сетке парного разряда.

В 1/4 финала Звонарёва и Сибахара сразятся с победительницами матча Ханьюй Го (Китай)/Кристина Младенович (Франция, 16) — Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (Австралия, WC).

Кроме того, в одиночном разряде чемпионка AO-2025 Мэдисон Киз (9) не смогла защитить титул. Она проиграла другой американке Джессике Пегуле (6). В первом сете Пегула быстро повела с брейком, в седьмом гейме Киз отыграла его, но сравнять счёт не смогла. Джессика добилась второго брейка и подала на партию — 6:3. Во втором сете Пегула тоже всё время вела в счёте, начав партию с очередного брейка. После пятого гейма она вела 4:1, ещё раз взяв чужую подачу. Тут Киз пустилась в погоню. Один брейк она отыграла сразу, а в восьмом гейме могла и сравнять счёт, но не использовала брейк-пойнт. Других шансов Пегула ей не предоставила и в 10-м гейме подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 19 минут.

Пегула, финалистка US Open — 2024, в четвёртый раз вышла в 1/4 финала AO. Американка одержала 27-ю победу в карьере над топ-10. А Киз теперь выпадет из первой десятки рейтинга и в лучшем случае окажется на 15-й строчке, а то и ниже.

Также сегодня завершатся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах. За четвертьфиналы поборются, в частности, Елена Рыбакина, Янник Синнер и Ига Швёнтек.

А во вторник, 27 января, в четвертьфинале микста выступит Ирина Хромачёва, напарником которой является американец Кристиан Харрисон.