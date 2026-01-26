Три трофея у российских теннисистов! Гасанова, Дёмин, Корнеева победно вливаются в сезон

Мировой теннис – вещь глобальная и на одном турнире «Большого шлема» не останавливается. Параллельно с первой неделей Australian Open шли турниры серии ITF, на которых трофеи разыграли и российские теннисисты. Кто-то из них даже совсем недавно боролся за выход в основу в Мельбурне.

Например, 213-я ракетка мира Анастасия Гасанова. Она вышла в финал квалификации, но в шаге от основной сетки проиграла Зейнеп Сёнмез. Кстати, Анастасия была единственной россиянкой в заключительной стадии отборочного турнира AO.

Из Мельбурна Гасанова отправилась в Монастир, Тунис, на турнир категории W50. Там россиянка добралась до финала, в котором сразилась с 339-м номером рейтинга WTA Самирой Де Стефано.

Встреча выдалась упорной, трёхсетовой и всё же завершилась в пользу россиянки. Гасанова одержала победу за 3 часа – 7:5, 2:6, 6:3. Для Анастасии это первый титул в году и 14-й – на турнирах ITF в карьере! А ещё это возможность подняться на 172-ю строчку в рейтинге.

На проходившем параллельно турнире категории W75 в Манаме за титул боролась Алина Корнеева (№212). Россиянка уступила Чжосюань Бай на старте квалификации Australian Open, после чего отправилась в Бахрейн. В финале ей предстояло сыграть с бывшей 39-й ракеткой мира Фионой Ферро – сейчас 28-летняя француженка занимает в рейтинге WTA 369-ю строчку.

Ферро, кстати, тоже играла в отборе Australian Open, но потерпела поражение во втором круге. А уже через несколько дней в первом круге турнира в Манаме одолела Эрику Андрееву. Только вот переиграть ещё одну россиянку не удалось.

Корнеева добралась до титула быстро и уверенно: за 1 час 9 минут. Алина победила со счётом 6:4, 6:0 и выиграла восьмой трофей на уровне ITF! В рейтинге WTA россиянка поднялась на промежуточную 167-ю строчку.

На турнире той же категории W75 в Лешно, Польша, в финале сыграла Юлия Авдеева (№293). Ей в соперницы досталась Миа Поганкова – 528-я ракетка мира и чемпионка юниорского Уимблдона-2025. Девушки встречались пару месяцев назад на соревнованиях в Братиславе, тогда победа осталась за 17-летней словачкой — 6:4, 6:3.

Новый поединок вновь прошёл под диктовку Поганковой – за 1 час 21 минуту она переиграла Авдееву со счётом 6:3, 6:2. И всё же Юлия может вынести с турнира в Лешно плюс: в рейтинге она поднимется на 258-ю строчку.

Миа Поганкова Фото: Andrew Matthews/Getty Images

В Петит-Бурже, Франция, за победу на турнире W35 поборолась 21-летняя Кира Павлова. Для 426-й ракетки мира этот трофей мог бы стать крупнейшим в карьере. В соперниках у Киры была хозяйка кортов Марго Рувруа (№382).

Кира бодро начала матч, взяла первый сет – 6:3, но следом стала ошибаться и дарить Марго всё больше и больше шансов. К сожалению для россиянки, вернуться в игру она так и не смогла, а австралийка забрала матч – 3:6, 6:3, 6:1 – и трофей вместе с ним. Ровно 2 часа провели девушки на корте.

У парней тоже есть новости: Ярослав Дёмин на первой неделе января уже выигрывал турнир M15 в Манакоре, а теперь, спустя две недели, снова там победил на подобном турнире. Да ещё и какого соперника! В финале россиянин переиграл чемпиона юниорского Уимблдона и US Open 2025 года Ивана Иванова из Болгарии – 6:1, 6:4! Любопытно, что две недели назад в решающем матче также был повержен Иванов.

Для Дёмина этот трофей стал четвёртым в карьере! Два года назад, кстати, Ярослав ещё раз брал этот турнир на Мальорке. Триумф на этой неделе позволит 20-летнему россиянину вернуться в топ-700 и продолжить путь к первой сотне рейтинга ATP.

Илья Симакин Фото: РИА Новости

22-летний Илья Симакин сыграл финал «челленджера» в Фантьете, Вьетнам. В целом и сезон россиянин начал неплохо – с полуфинала на турнире M25 в Ченнаи. А за титул во Вьетнаме сразился с 486-й ракеткой мира Квоном Сун Ву.

Встреча выдалась упорной, хоть и завершилась в двух партиях. Первую Симакин уступил довольно быстро – 2:6 за 28 минут. А вот во второй посопротивлялся. В седьмом гейме Илья отыграл шесть брейк-пойнтов, но всё же свою подачу – а вместе с ней и преимущество в счёте – отдал. Всё решилось на тай-брейке, на котором россиянин уступил – 5:7.

Симакин проиграл пятый финал подряд – последний трофей он смог выиграть в 2024 году. Однако благодаря успешному выступлению во Вьетнаме россиянин поднимется в рейтинге ATP на 30 с лишним мест и приблизится к топ-200, что позволит ему попадать в квалификацию ТБШ.

Осенью Илья попал в квалификацию турнира категории ATP-250 в Казахстане. Там мы с молодым спортсменом и поговорили.

За всеми результатами наших теннисистов не забывайте следить на «Чемпионате»!