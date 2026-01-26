Алькараса в 1/4 финала AO ждут 15 тысяч фанатов и набравший ход топ-игрок. Будет жарко!

В четвертьфинале Australian Open первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с шестым сеяным Алексом де Минором.

Алькарас стремится собрать в Мельбурне карьерный «Шлем» и является абсолютным фаворитом встречи, но вряд ли испанца ждёт лёгкая прогулка в противостоянии с австралийцем.

Карлос на этом AO ещё не отдал ни сета, обыграв Адама Уолтона (6:3, 7:6, 6:2), Янника Ханфмана (7:6, 6:3, 6:2), Корентена Муте (6:2, 6:4, 6:1) и Томми Пола (7:6, 6:4, 7:5). При этом во встречах с Уолтоном, Ханфманом и Полом всё шло не так уж гладко – испанцу по разу пришлось проводить тай-брейк, причём до этого в данных партиях он уступал с брейком.

Карлос Алькарас Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Де Минор последовательно одолел Маккензи Макдональда (6:2, 6:2, 6:3), Хамада Меджедовича (6:7, 6:2, 6:2, 6:1), Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 7:5) и Александра Бублика (6:4, 6:1, 6:1). Алекс отдал сет в матче с Меджедовичем, но быстро активизировался и сразу после этого буквально смёл соперника.

Нельзя сказать, что де Минор продвигался по турнирной сетке менее уверенно, чем Алькарас. Особенно поражает убедительность, с которой Алекс в четвёртом круге выбил 10-ю ракетку мира Александра Бублика, позволив сопернику забрать всего шесть геймов. Бублик в последнее время пребывал в отличной форме, но ничего не мог противопоставить австралийцу. Александр в свойственной для себя манере с применением ненормативной лексики отмечал качество игры соперника, особенно на приёме.

Де Минор после победы над Бубликом стал первым австралийцем после легендарного Пэта Кэша в 1988 году, который дважды подряд вышел в четвертьфинал домашнего турнира «Большого шлема». В обоих случаях в оппонентах Алекса оказались первые ракетки мира. В прошлом сезоне это был Янник Синнер, который одержал уверенную победу со счётом 6:3, 6:2, 6:1. Синнер – наиболее неудобный соперник для Алекса, австралиец «летит» 0-13 в личных встречах с итальянцем. Такими темпами де Минор имеет все шансы побить антирекорд Гаэля Монфиса, у которого баланс 0-20 с Новаком Джоковичем.

Статистика Алекса с Алькарасом тоже неудовлетворительная – 0-5, но с испанцем ему играть намного легче, чем с Синнером. За пять личных встреч Алекс взял две партии – столько же он осилил за 13 противостояний с Янником. Трижды в разборках де Минора и Алькараса дело доходило до тай-брейка – с Синнером у австралийца за куда большее количество поединков подобное было всего дважды. В 2022-м в Барселоне Алекс даже заработал пару матчболов, но всё-таки проиграл Карлосу (7:6, 6:7, 4:6). Де Минор после поражения от Алькараса (4:6, 6:3, 2:6) в финале прошлогоднего «пятисотника» в Роттердаме не отрицал, что противостоять испанцу ему действительно проще, чем Синнеру.

«Играть с Карлосом для меня определённо лучше. Я могу торопить его и усложнять ему игру своим теннисом. Мне никогда не удавалось сделать это против Янника. В теннисе всё вращается вокруг сравнения. Это не значит, что если один игрок выше другого в рейтинге, то игрок с более высоким рейтингом всегда будет побеждать. Существуют пересечения стилей, которые бывают разными. В матче с Алькарасом я был близок к победе, и в следующий раз у меня всё получится», — сказал де Минор.

Алекс де Минор Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Сейчас в Мельбурне на стороне де Минора будет огромная арена Рода Лэйвера, где ему обеспечена поддержка почти 15 000 зрителей. Уместно говорить, что Алекс также пребывает в лучшей форме за свою карьеру. Доказательством этому может служить текущее рекордное шестое место в рейтинге ATP. Хотя куда важнее уровень игры, показанный Де Минором на этом Australian Open. На приёме он всегда был очень хорош, но на домашних кортах заметно острее действует в атаке, что сполна прочувствовали на себе Бублик, Тиафо и остальные.

Не стоит сбрасывать со счетов и жару в Мельбурне. Алькарас из тёплой Испании, но даже австралийский климат для него является слишком жёстким, в то время как де Минор живёт в таких условиях всю жизнь. По прогнозам, в день четвертьфинала температура достигнет +45°С, а это значит вероятное закрытие крыши над кортом. Данный фактор определённо играет на руку Алексу, ведь Карлос всё ещё довольно уязвим на крытом харде.

«Мне придётся к этому адаптироваться. Я должен сосредоточиться на тех вещах, которые могу контролировать. Во вторник будет очень жарко, и, скорее всего, крышу закроют. Мне нужно будет подстроить свою игру под условия под крышей — другого выбора нет, остаётся только принять это. Надеюсь, это не слишком сильно повлияет на мою игру. Я постараюсь об этом не думать», – сказал Алькарас на пресс-конференции после матча четвёртого круга.

Психологический фактор тоже стоит учитывать. Алькарас на Australian Open ещё никогда не проходил стадию четвертьфинала, а стремление взять карьерный «Шлем» накладывает на испанца дополнительное давление. Можно вспомнить, как год назад Карлос дрогнул в матче с Новаком Джоковичем. Кто гарантирует, что на этот раз безумно поддерживающие де Минора трибуны вновь не собьют его с ритма?

Алекс де Минор перед очередной битвой с Алькарасом отметил свою хорошую физическую форму. Австралиец не зазнаётся, но безнадёгой его слова точно не пропитаны. Он понимает, что при поддержке родных трибун у него будут шансы наконец-то одолеть испанца.

«Впереди одна из самых сложных задач, и я хочу быть уверенным, что выложусь на полную. И здесь мне поможет то, что я чувствую себя довольно свежим. Это будет физически изнуряющее сражение из-за многих вещей, которые Карлос делает невероятно. Розыгрыши в матчах с ним очень тяжёлые. Он не только потрясающе бьёт по мячу и постоянно пытается выбить тебя с корта, но ещё и затягивает розыгрыши. Так что нас могут ждать изматывающие ралли. Мы оба уже показывали это в паре личных встреч. Мы впервые сыграем на ТБШ, и я с нетерпением этого жду. Надеюсь, получится битва и она будет долгой.

В чём он превзошел меня в ключевые моменты в конце сетов? Мы играли на разных покрытиях и на разных стадиях его карьеры. Сейчас он выступает на очень высоком уровне, и мы видели это на протяжении всей недели. Для меня всё сводится к тому, чтобы показать свой лучший теннис. Это то, что нужно, чтобы войти в игру, усложнить ему задачу, продлить матч настолько, насколько это возможно, и чтобы вообще бороться. Он нашёл способ не терять концентрацию. Раньше он мог подарить соперникам пару очков и позволить вернуться в игру, но он над этим поработал, и теперь всё ещё сложнее. Я сталкивался с вызовами с начала недели. У меня сложная сетка и сложные матчи. Для меня предстоящий матч будет самым сложным тестом. Посмотрим, что у меня выйдет», – заявил австралиец на пресс-конференции.