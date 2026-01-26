Рыбакина – в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек

Сегодня, 26 января, за выход в четвертьфинал первого в сезоне турнира «Большого шлема» предстояло побороться представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Посеянная в Мельбурне под пятым номером 26-летняя теннисистка добралась до второй недели Открытого чемпионата Австралии – 2026, не потеряв ни одного сета за три сыгранных матча. Столь же уверенным образом до четвёртого круга дошла и сегодняшняя оппонентка Рыбакиной – бельгийка Элисе Мертенс (21).

Ранее Елена и Элисе провели между собой семь очных матчей: Рыбакина вела с очень внушительным перевесом — 6-1 (5-0 на харде). До сегодняшней встречи на «Шлемах» они встречались друг с другом только на грунте «Ролан Гаррос» в 2024 году, где Елена победила со счётом 6:4, 6:2. Последний же поединок между теннисистками состоялся прошлым летом в третьем круге Цинциннати — 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной.

Стартовый гейм матча выдался немного нервным для казахстанской спортсменки. Елена вела 40:15 на своей подаче, однако затем допустила несколько ошибок, в том числе и двойную, в результате чего доигралась до счёта «меньше». Мертенс не смогла реализовать брейк-пойнт, после чего был разыгран самый длинный гейм во всём матче. Элисе подавала на протяжении девяти минут, отыграла четыре брейк-пойнта, однако свою подачу всё равно не удержала – 0:2.

В напряжённой борьбе Елена оставила за собой первые два гейма, после чего продолжение первого сета превратилось для неё в лёгкую прогулку. Рыбакина выдала серию из семи выигранных розыгрышей, забрала ещё несколько геймов подряд и в итоге едва не оформила «баранку» для Мертенс – 6:1.

Второй сет прошёл в чуть более упорной атмосфере, но и в нём Рыбакина всё полностью контролировала. Тот самый брейк-пойнт в первом гейме так и остался для Мертенс единственной возможностью за весь матч забрать подачу соперницы. В свою очередь, сама Элисе во второй партии стала чуть лучше действовать на своей подаче, но в её середине Елена использовала возможность сделать решающий брейк.

Елена Рыбакина Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В девятом гейме Рыбакина не реализовала матчбол на приёме, однако со второго поставила точку в этой встрече. В итоге представительница Казахстана затратила менее полутора часов (1 час 17 минут), чтобы в седьмой раз в карьере нанести поражение Мертенс – 6:1, 6:3. Финалистка Открытого чемпионата Австралии – 2023 продолжает свой путь на турнире. Елена вышла в четвертьфинал на победительницу матча между местной теннисисткой Мэддисон Инглис и полькой Игой Швёнтек.

Противостоянием этих девушек открывалась вечерняя сессия на «Род Лэйвер Арене». На этом месте вполне могла быть и более интригующая вывеска и уж точно более крутая афиша, но победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Наоми Осака снялась с Australian Open – 2026 примерно за час до начала своего матча с Инглис. Австралийская теннисистка без борьбы вышла в четвёртый круг на Швёнтек, которая в своём предыдущем матче переиграла россиянку Анну Калинскую (6:1, 1:6, 6:1).

Ига Швёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Для 28-летней Инглис нынешний домашний мэйджор уже стал настоящим турниром мечты. Достаточно сказать, что ранее за всю карьеру Мэддисон выиграла лишь семь (!) матчей в туре при 25 поражениях, то есть в её послужном списке значилось всего 32 встречи на профессиональном уровне в одиночном разряде. Никогда ранее в основной сетке турниров она не выигрывала больше двух матчей подряд, а в мировом рейтинге не поднималась свыше 112-й строчки.

Перед началом Australian Open – 2026 Мэддисон занимала 158-е место в мировом рейтинге, а в основную сетку «Шлема» прорвалась через квалификацию. Так что выход в 1/8 финала стал с громадным отрывом лучшим достижением в карьере Инглис в одиночном разряде. Впрочем, никакой серьёзной борьбы в этом матче ожидать не приходилось. Её и не получилось.

Мэддисон Инглис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Стартовый сет завершился со счётом 6:0 в пользу польской спортсменки. 24-летняя Швёнтек в 33-й раз за карьеру оформила «баранку» на турнирах «Большого шлема» и в шестой – на соревнованиях в Мельбурне. На старте второго сета австралийские трибуны настоящими овациями вознаградили свою теннисистку за первый выигранный во всём матче гейм. К тому же это был ещё и брейк, вот только Ига максимально быстро вернула всё на свои места – 6:0, 6:3.

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде за карьеру завоевала уже шесть титулов на «Шлемах», но в Австралии её наилучшим результатом до сих пор остаётся выход в полуфинал, где она была в 2022 и 2025 годах. Чтобы повторить личный рекорд в Мельбурне, в следующем матче Швёнтек нужно переигрывать Рыбакину. Но можно не сомневаться, что сама Ига мечтает о большем.

В мужской одиночной сетке понедельник сложился позитивным образом для представителей итальянского тенниса. Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти в матче четвёртого круга обыграл американца Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Музетти провёл превосходный матч, одержал победу по всем статьям и в четвёртый раз в карьере пробился в четвертьфинал «Шлема».

При этом в Мельбурне Лоренцо впервые сыграет в четвертьфинале. Благодаря победе над Фрицем Музетти стал седьмым итальянцем в истории, который вошел в восьмёрку сильнейших на Australian Open. В следующем матче он сразится с 24-кратным чемпионом ТБШ легендарным сербом Новаком Джоковичем, который сегодня получил незапланированный выходной. Его соперник по встрече четвёртого круга Якуб Меншик ещё накануне снялся с турнира из-за травмы.

Потенциально в четвертьфинале турнира могли оказаться сразу три итальянца, но Янник Синнер и Лучано Дардери вышли друг на друга в четвёртом круге. Победитель двух последних Australian Open 24-летний Синнер фактически преподал своему соотечественнику открытый урок и одержал победу на классе – 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). Только в третьем сете Синнеру пришлось попотеть, чтобы дожать Дардери.

Таким образом, Янник довёл победную серию в Мельбурне до 18 (!) матчей. Поход за третьим подряд титулом в Австралии Синнер продолжит в четвертьфинале, где сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и норвежцем Каспером Руудом. Этим матчем сегодня и завершится программа четвёртого круга на первом в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема».