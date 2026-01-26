18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович

Если в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии – 2026 пошумели ветераны (Стэн Вавринка и Марин Чилич добрались до третьего круга, а Новак Джокович уже ворвался в четвертьфинал), то женская стала праздником молодости. 19-летняя канадка Виктория Мбоко преодолела два круга, в то время как главной сенсацией турнира стала американка Ива Йович, которая младше её на год. Уроженка Калифорнии с балканскими корнями выиграла все матчи со счётом 2:0 по сетам, а в четвёртом круге и вовсе установила рекорд турнира по самой быстрой победе, разгромив представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:0, 6:1) всего за 53 минуты.

Легенды тенниса – Новак Джокович, Трейси Остин и Борис Беккер – убеждены, что по уровню игры американка достойна сделать не менее успешную карьеру, чем сёстры Уильямс.

Участие в съёмках оскароносной ленты «Король Ричард», прорыв в рейтинге

Йович движется по траектории развития, которая характерна для редких, по-настоящему выдающихся талантов в мировом теннисе. Выйдя в четвертьфинал Australian Open (АО), Ива стала самой юной теннисисткой, добравшейся до этой стадии с конца 1990-х, когда в туре начали сиять сёстры Уильямс. Винус на момент выхода в четвертьфинал АО в 1998 году оказалась ещё моложе – 17 лет. В таком же возрасте, только на US Open – 1999, в свой первый четвертьфинал в карьере вышла Серена.

В 2024 году 16-летняя россиянка Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала АО, но в четвертьфинал тогда не прошла. Рекорд для этой стадии и турнира в целом в Открытой эре принадлежит Мартине Хингис, которая выиграла турнир в 1997 году в возрасте 16 лет.

Радость Ивы Йович после победы на турнире в Гвадалахаре Фото: ImagenShop/IMAGO/ТАСС

Ива неоднократно упоминала сестёр Уильямс, признавая их влияние. Особенным моментом для молодой американки стала игра с Винус в парном разряде в начале 2026 года в Окленде. «Помню, как смотрела матчи «Большой тройки» – Федерера, Надаля, Джоковича, а также Серены и Винус. Все они являются образцами для подражания», – призналась Йович.

Молодая американка также исповедует агрессивный стиль, основанный на атлетизме и направленный на доминирование над соперником. Уильямс всегда выделялись своей непоколебимой уверенностью в себе, и Йович также обладает очень мощной ментальной силой. Ива продемонстрировала стремительный и впечатляющий взлёт в рейтинге. Она начала 2025 год на 191-й позиции в рейтинге WTA и завершила его уже в топ-30 (№27), а также выиграла свой первый титул WTA (в Гвадалахаре).

Благодаря выходу в четвертьфинал АО Йович гарантировала себе дебют в топ-20 рейтинга WTA после завершения турнира. Этот успех помог теннисистке существенно увеличить показатель завоёванных за карьеру призовых – до Мельбурна в её активе значилось $ 1,16 млн, а теперь станет как минимум на $ 500 тыс. больше.

С Ивой и семьёй Уильямс связан ещё один любопытный факт. Когда молодой американке было 14 лет, она вместе со своей старшей сестрой Мией участвовала в массовке оскароносного фильма «Король Ричард», раскрывающего фундаментальную роль отца Винус и Серены в развитии их карьер. На съёмочную площадку девочек пригласил известный тренер Кортни Хэнс.

Ива Йович с сестрой Мией Фото: Из личного архива теннисистки

«Я играла девочку, которая соревновалась с Винус, когда она была моложе. Кажется, это были отборочные соревнования, – поделилась Ива с ZooTennis. – По сценарию, я была очень расстроена, потому что проигрывала, и ужасно злилась на маму, говоря: «Я старалась, не сердись на меня. Я просто веду себя как капризная девчонка, вот и всё». К сожалению, на итоговом монтаже сцену вырезали – огромное разочарование, но что поделаешь». Несмотря на это, имена Ивы и Мии вошли в финальные титры кинохита.

Советы от Джоковича, сербский характер, похвала от Беккера

Американка очень бодро стартовала в текущем сезоне, демонстрируя редкую для своего возраста стабильность. В январе 2026 года Йович повторила уникальный результат 17-летней Марии Шараповой 2005 года: она дошла как минимум до четвертьфиналов трёх первых турниров сезона. Ива пробилась в полуфинал Окленда, сыграла в финале Хобарта, а теперь зажигает в Мельбурне.

Йович, чьи движения и умение справляться с темпом игры перед тем, как нанести решающий удар, выделяются на корте, в интервью накануне Australian Open заявила, что «много работала над подачей, движением из углов корта, более эффективной работой ног и тем, чтобы играть по месту». Сильной стороной американки является очень стабильный и эффективный бэкхенд. Именно этот удар поразил чемпионку US Open в возрасте 16 и 18 лет Трейси Остин, которая знает Йович ещё с юниорских лет.

«Она всегда была очень стабильна, – поделилась Остин с The Athletic. – Невероятная спортсменка. Очень точная. У Ивы определённо будет блестящая карьера. Помимо бекхэнда, она демонстрирует потрясающее движение на корте. Отличная глубина удара, стабильность, её трудно обыграть, очень сложно пробить».

Бывший первый номер мирового рейтинга в одиночном разряде и победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер после победы Ивы над Жасмин Паолини на АО отметил, что стиль игры американки напоминает ему легендарную Хингис. Сравнение основано на высоком игровом интеллекте, умении использовать силу соперника против него самого и способности диктовать темп без экстремальной физической мощи. Одной из особенностей Йович является умение рано встречать мяч. Теннисистка признаётся, что такая тактика приводила к множеству ошибок на юниорском уровне, но теперь это стало её козырем.

Ива Йович радуется, что сбылась её мечта познакомиться с Новаком Джоковичем Фото: Getty Images

Также из-за сербского происхождения и тактической гибкости её часто называют «женской версией» Джоковича в плане ментальной стойкости. Сам Новак публично поддержал Иву, заявив, что у Йович есть все инструменты, чтобы стать будущей первой ракеткой мира. Ива родилась в США, но её отец Боян (серб) и мать Елена (хорватка) эмигрировали в Штаты, когда ещё не были знакомы – обоим повезло выиграть «грин кард» в лотерею.

Теннисистка регулярно посещает Белград и Лесковац, где живут её родственники. Новак признался, что чувствует с талантом «эмоциональную связь» именно из-за её сербских корней.

«У неё огромный потенциал, но она должна продолжать работать так же усердно, как сейчас, – считает Новак, который перед матчем с Паолини посоветовал Иве шире открывать корт и не торопиться с ударами. – Очень милая девушка и настоящий боец. Йович очень зрелая для своего возраста, у неё есть этот балканский, сербский характер». Это помогло Иве – победа на АО над Паолин стала первой для американки над игроком топ-10. После матча Ива сказала: «Если Новак даёт тебе совет, ты ему следуешь!»

Специалисты обратили внимание на разминку Йович перед каждым матчем. Она работает с физиотерапевтами и тренерами над каждым движением: не просто растягивает мышцы, а активизирует их в определённой последовательности, чтобы предотвратить травмы и оптимизировать силу ударов. Ива возит с собой огромный набор различных по жёсткости резинок и жгутов. Именно этот педантичный подход к физической подготовке и профилактике травм – главная причина её удивительной стабильности и малого количества травм, несмотря на агрессивный стиль игры.

Обожает сёрфинг, планирует поступать в Стэнфордский университет

Теннисистка очень хорошо говорит по-сербски – с детства родители Ивы настаивали, чтобы она изучала родной язык. «Для них было очень важно, чтобы я говорила по-сербски, чтобы я могла общаться с бабушкой и дедушкой и другими родственниками. Я очень благодарна им за это. Очень ценю вклад родителей в свою карьеру, ведь после переезда в Америку они начали жизнь с нуля. Они оба фармацевты, и им пришлось заново сдавать все экзамены и очень много работать», – призналась Йович в интервью Claytenis.

Английский и сербский языки для девушки основные, она также изучает испанский и немного говорит по-хорватски. Хотя Ива и родилась в Калифорнии, она обожает Белград, куда регулярно приезжает с семьёй. Теннисистка утверждает, что атмосфера города помогает ей перезарядиться. В отличие от многих профессиональных игроков, которые отказываются от идеи получить высшее образование ради теннисной карьеры, американка в будущем планирует поступить в Стэнфордский университет на специальность «Дизайн интерьеров». Также Йович увлекается архитектурой.

Ива Йович наслаждается жизнью не только на корте Фото: Из личного архива теннисистки

«Я начала заниматься теннисом ради удовольствия и физических упражнений, потом какое-то время думала: «Окей, может быть, благодаря этому мы с сестрой получим стипендию в колледже, это было бы очень здорово», – откровенничает Ива. – После я подумала: «Вау, может даже получится сделать карьеру». Так что это определённо развивалось с годами. Захватывающе!»

Несмотря на юный возраст, в портфолио теннисистки уже значатся несколько спонсорских соглашений. Основной контракт подписан с Nike, также девушка является амбассадором Wilson, а перед началом турнира в Мельбурне подписала сделку с брендом по уходу за кожей Proactiv, ориентированным на молодую аудиторию.

«Как калифорнийская девушка я обожаю кататься на буги-борде, люблю сёрфинг. Мы много катаемся на сапбордах. Я люблю Six Flags (крупнейшая в мире компания, управляющая парками развлечений. –Прим. «Чемпионата»). Я живу совсем рядом с пляжем, поэтому, когда я дома, я почти каждый день хожу на пляж», – отмечает Ива.

Соревнования в женской одиночной сетке Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».