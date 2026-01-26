«Если у Узбекистана будет результат от перехода россиян, почему нет?» Рыбакина — на АО

Елена Рыбакина в двух сетах одолела бельгийку Элисе Мертенс и пробилась в четвертьфинал Australian Open – 2026, где сразится против Иги Швёнтек. На пресс-конференции казахстанская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящего матча, рассказала, в чём добавляет по ходу турнира, а также прокомментировала переход ряда российских игроков под флаг Узбекистана.

«Против Иги надо действовать агрессивно и идти на удары»

— Довольна победой, считаю, сегодня я сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Рада выходу в четвертьфинал.

— Чем больше всего довольны?

— Движение было получше, чем в предыдущих встречах. Подача шла, сегодня было жарко, мячи летали. Были хорошие геймы на моей подаче, на приёме я тоже играла неплохо. У меня было много возможностей на второй подаче, я стараюсь это делать. В целом матч был хорошим.

— Вы понимаете, как работают правила для жары?

— Знаю, что нам говорят, что у нас больше времени при смене сторон. Но просто стараешься особо не фокусироваться на жаре, а делать свою работу. А если появляется возможность чуть подольше побыть в теньке или получить больше отдыха, это здорово.

— Дальше у вас может быть Ига, три года назад вы здесь обыграли её. Что помните из того матча? Да и в целом вы много классных встреч провели за карьеру.

— Да, мы играли друг против друга много раз. Знаю, что должна оставаться агрессивной, идти на удары. Когда мы играли здесь, тоже была жара, мяч летал. Увидим, какие условия будут сейчас, кто победит. Я буду фокусироваться на своей подаче и агрессивной игре.

— Вы выиграли 17 из 18 последних поединков. Вы держите это в голове или это всё прошлое, а фокус – только на следующем матче?

— Вообще не думаю о матчах, которые были в прошлом году. В спортивном плане это было уже давно, я сосредоточена на тренировках, своём самочувствии, на том, в чём надо прибавить, что поправить. Те победы – это здорово, но надо работать каждый день.

«Если у Узбекистана будет результат от перехода россиян, почему нет?»

— Насколько вашей карьере помог переход под флаг Казахстана?

— Это было уже давно. Я тогда только закончила школу и решала, что делать дальше – поехать учиться в США или продолжать играть на профессиональном уровне. Финансово это было нелегко. Помню, что я играла на турнире WTA, добилась хорошего результата, они меня увидели там, так мы и встретились. Я благодарна Казахстану и нашей федерации за помощь и поддержку. Я уже долгое время представляю Квазахстан, выиграла много титулов, всегда здорово возвращаться туда и видеть маленьких детей, которые на тебя равняются. И в целом думаю, что теннис в Казахстане заметно вырос.

— Узбекистан сейчас делает примерно то же самое, трое россиян перешли под их флаг. Думаете, для них это может так же сработать?

— Не знаю, что происходит в Узбекистане, знаю только, что игроки перешли под их флаг. Конечно, если у них есть возможность прибавить и так же начать получать отличные результаты в теннисе, почему нет? Сейчас они набирают игроков, и в будущем теннис может заметно вырасти в Узбекистане.

— Вы хотите показывать атакующий теннис, а это значит – играть на линии. Насколько много думаете во время матчей о своей позиции на корте по отношению к линии?

— Конечно, позиция очень важна. Всё зависит от ударов. Ига очень хорошо двигается, мне надо будет не только действовать агрессивно, но и немного больше варьировать удары и так далее. Я не обязательно думаю о позиции в определённых ударах, но мне важно оставаться ближе к задней линии, а завершать розыгрыш ближе к сетке.

— Чем отличается отбивание кручёного мяча от плоского?

— Отличается, другая работа ногами. Это комбинация условий, потому что по жаре тяжелее играть сильно закрученные мячи. Каждый удар отличается от других.

— Во время юниорского АО вы подружились с местной семьёй, они приходят сейчас на ваши матчи?

— Когда я впервые сюда приехала, то была одна, играла на юниорском АО, уступила, но встретила эту семью. После турнира я у них гостила около недели, они показали мне Мельбурн. Это приятные воспоминания, сейчас, когда приезжаю сюда, у меня нет времени куда-то ходить. Мы с ними на связи, их дети растут, время бежит. Отличные воспоминания и у нас хорошие взаимоотношения.

— Во время турнира стараетесь куда-то выходить, кофе попить, например? Или сидите в отеле?

— Особо никуда не хожу, особенно в этом году. По большей части только на корты и в отеле бываю, ем в номере. Немного скучновато (улыбается). Но перед турниром у меня было свободное время, я провела его с друзьями и этой семьёй. А сейчас всё довольно скучно.