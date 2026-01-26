Уроженка Москвы, белоруска, украинка, русская американка: все четвертьфиналистки AO-2026

Australian Open постепенно приближается к своей кульминации, и в женской сетке настало время четвертьфиналов. В игре осталось восемь сильнейших теннисисток, одной из которых осталось выиграть всего три матча, чтобы завоевать долгожданный трофей. В борьбе за выход в следующую стадию сформировались такие противостояния:

Четвертьфинальные пары на Australian Open позволяют нам получить любопытные цифры и факты для размышления. Больше половины спортсменок либо представляют страны Восточной Европы, либо у них есть корни оттуда, при этом формально аж четыре теннисистки выступают за США. Примечательно и то, что половина участниц уже выигрывали мэйджоры, а одна из них продолжает борьбу за карьерный «Шлем».

Возрастной диапазон у восьмёрки сильнейших также впечатляет — от 18-летней Ивы Йович до 31-летней Джессики Пегулы. Самый высокий рейтинг среди четвертьфиналисток принадлежит первой ракетке мира Арине Соболенко, а самый низкий — Иве Йович, занимающей 27-е место в классификации WTA. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что шесть из восьми спортсменок добрались до этой стадии, не проиграв ни одного сета: потери партий произошли лишь у Швёнтек (одна) и Гауфф (две). Также впервые в Открытой эре топ-6 сеяных и в мужской, и в женской одиночных сетках сумели выйти в «четвертушки» ТБШ.

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

Арина Соболенко подтверждает статус первой ракетки мира на кортах Мельбурна, продвигаясь по сетке Australian Open без потерянных сетов. Турнир начался для лидера рейтинга с победы над француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной (6:4, 6:1), после чего белоруска оказалась сильнее китаянки Чжосюань Бай (6:3, 6:1), далее Арина на двух тай-брейках одолела представительницу Австралии Анастасию Потапову (7:6 (7:4), 7:6 (9:7), а в четвёртом круге Соболенко в двух партиях обыграла канадку Викторию Мбоко (6:1, 7:6 (7:1). В четвертьфинале спортсменка встретится с американкой Ивой Йович, ранее девушки ни разу не противостояли друг другу.

Арина Соболенко Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Лидер рейтинга является двукратной чемпионкой Australian Open, а в прошлом году она уступила в финале мельбурнского «Шлема» американке Мэдисон Киз. После победы над Викторией Мбоко Соболенко отметилась интересным достижением: белоруска выиграла 20 тай-брейков подряд на ТБШ и стала абсолютной рекордсменкой по этому показателю среди всех игроков, обойдя даже Новака Джоковича (19). А ещё Арина стала четвёртой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на пяти и более мэйджорах подряд в статусе первой ракетки мира.

Ига Швёнтек (Польша, 2)

Ига Швёнтек без серьёзных проблем шагает по сетке Australian Open, единственный сет она потеряла в матче с Анной Калинской. В первом круге польская теннисистка справилась с Юань Юэ (7:6 (7:5), 6:3), далее Ига уверенно обыграла Мари Боузкову (6:2, 6:3), следом Швёнтек одержала трудовую победу над Анной Калинской (6:1, 1:6, 6:1), а в четвёртом круге спортсменка повесила «баранку» Мэддисон Инглис (6:0, 6:3). Теперь вторая ракетка мира сразится с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале. Счёт личных встреч — 6-5 в пользу польской теннисистки.

Любопытно, что второй ракетке мира не хватает только титула на Australian Open, чтобы собрать карьерный «Шлем», при этом её лучшие результаты на этом турнире — полуфиналы в 2022 и 2025 годах. Добравшись до «четвертушки» этого ТБШ, Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2003 года, вышедшей в эту стадию на шести мэйджорах подряд. А ещё Ига одержала 50 побед на хардовых кортах мэйджоров и стала самой молодой теннисисткой с 2014 года, которой удалось добиться такого результата.

Кори Гауфф (США, 3)

В сравнении с другими участницами четвертьфинальных матчей Australian Open Кори Гауфф пришлось потрудиться, чтобы достичь этой стадии: за турнир она отдала два сета и один раз даже отыгрывалась с 0:1 по партиям. Американка в стартовом круге успешно закрыла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), следом третья ракетка мира разгромила сербку Ольгу Данилович (6:2, 6:2), после этого Гауфф попотела в матче с соотечественницей Хейли Баптист (3:6, 6:0, 6:3), а в 1/8 финала Кори одолела чешскую теннисистку Каролину Мухову (6:1, 3:6, 6:3). В следующей стадии американке будет противостоять Элина Свитолина, счёт личных встреч — 2-1 в пользу Гауфф.

В 2025-м на мельбурнском «Шлеме» третья ракетка мира остановилась как раз таки в четвертьфинале турнира, а её наивысшее достижение — выход в полуфинал в 2024 году. Одержав победу над Муховой, Гауфф стала самой молодой теннисисткой со времён Мартины Хингис и Винус Уильямс, выходившей в «восьмёрку» как минимум на одном из ТБШ в течении шести лет подряд.

Кори Гауфф Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Аманда Анисимова (США, 4)

Аманда Анисимова, чьи родители в своё время перебрались из России в США, уверенно прошла свои матчи перед выходом в четвертьфинал Australian Open. Сначала американка разгромила швейцарку Симону Вальтерт (6:3, 6:2), потом от её рук пала чешка Катержина Синякова (6:1, 6:4), далее четвёртая ракетка мира победила Питон Стирнс в американском дерби (6:1, 6:4) и обыграла в четвёртом круге китаянку Ван Синьюй (7:6 (7:4), 6:4). Теперь Аманда поборется с соотечественницей Пегулой, счёт личных встреч — 3-0 в пользу Джессики.

Примечательно, что до этого года лучшим достижением русской американки на Australian Open была стадия четвёртого круга в 2019, 2022 и 2024 годах, при этом в 2025-м американка зачехлила ракетку аж во втором круге. Теперь же 24-летняя Анисимова добралась до четвертьфинала мельбурнского «Шлема» и стала второй самой молодой теннисисткой, добиравшейся до «восьмёрки» всех четырёх ТБШ за это десятилетие, только Ига Швёнтек была моложе Аманды, когда достигла такого успеха (22 года).

Елена Рыбакина (Казахстан, 5)

Поход Елены Рыбакиной на Australian Open начался с победы над Каей Юван (6:4, 6:3), следом представительница Казахстана справилась с Варварой Грачёвой (7:5, 6:2), в третьем круге она не испытала проблем с чешкой Терезой Валентовой (6:2, 6:3), а в четвёртом круге разгромила бельгийку Элисе Мертенс (6:1, 6:3). В 1/4 финала Рыбакину ждёт противостояние со второй ракеткой мира Игой Швёнтек.

Лучшим достижением уроженки Москвы на мельбурнском «Шлеме» всё ещё остаётся финал сезона-2023. В 2025-м австралийский мэйджор сложился для представительницы Казахстана не так удачно, как розыгрыш 2026 года, и она покинула турнир уже в четвёртом круге. Для Рыбакиной грядущий четвертьфинал станет уже седьмым на ТБШ и первым на мэйджоре с Уимблдона-2024. Стоит отметить, что теннисистка уже четвёртый раз вышла в «восьмёрку» на «Шлеме», не проиграв ни одного сета.

Джессика Пегула (США, 6)

Джессика Пегула стартовала на Australian Open с разгромной победы над россиянкой Анастасией Захаровой (6:2, 6:1), далее американка повесила «баранку» соотечественнице Маккартни Кесслер (6:0, 6:2), в третьем круге шестая ракетка мира не испытала трудностей в матче с Оксаной Селехметьевой (6:3, 6:2), а в четвёртом круге теннисистка выбила из сетки прошлогоднюю чемпионку мельбурнского мэйджора Мэдисон Киз (6:3, 6:4). За выход в полуфинал спортсменка сразится с Амандой Анисимовой.

Примечательно, что в 2025-м американка завершила борьбу уже в третьем круге, а её наивысшими достижениями на австралийском «Шлеме» остаются стадии «восьмёрки», достигнутые в 2021, 2022, 2023 и теперь в 2026 годах. Одержав победу над Киз, Пегула стала самой возрастной американкой, обыгравшей действующую чемпионку ТБШ. Кроме того, Джессика теперь самая взрослая теннисистка со времён Серены Уильямс в 2017 году, которая два раза подряд добралась до 1/4 финала мэйджора без потери сета.

Элина Свитолина (Украина, 12)

В первом круге Australian Open Элина Свитолина в двух сетах закрыла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:1), после чего она победила польскую теннисистку Линду Климовичову (7:5, 6:1), следом украинка справилась с россиянкой Дианой Шнайдер (7:6 (7:4), 6:3), а в четвёртом круге обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву (6:2, 6:4). Теперь, чтобы добраться до 1/2 финала, 12-й ракетке мира необходимо одолеть Кори Гауфф.

На мельбурнском мэйджоре Элина Свитолина пока не проходила дальше четвертьфинала, этой стадии она ранее достигала в 2018, 2019 и 2025 годах. Для украинки победа над Андреевой стала уже 33-м выигранным матчем в основной сетке Australian Open.

Ива Йович (США, 29)

Самая молодая участница 1/4 финала Ива Йович уже успела погреметь на Australian Open — 2026: она оформила победу над соотечественницей Кэти Волынец в стартовом круге (6:2, 6:3), далее от её рук пала австралийка Присцилла Хон (6:1, 6:2), в третьем круге американка с сербско-хорватскими корнями сенсационно обыграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини (6:2, 7:6 (7:3), а в 1/8 финала 18-летняя спортсменка повесила «баранку» Юлии Путинцевой (6:0, 6:1). Но дальше юной теннисистке придётся тяжело, ведь на её пути к полуфиналу стоит лидер рейтинга Арина Соболенко.

До этого года лучшим результатом 27-й ракетки мира на мельбурнском «Шлеме» был второй круг, более того, эта стадия была её наивысшим достижением на ТБШ в принципе. Йович стала самой молодой теннисисткой, добравшейся как минимум до четвертьфинала на всех трёх своих первых турнирах в течение года (Окленд, Хобарт и теперь AO), ранее это удавалось Марии Шараповой в 2005 году. А ещё спортсменка оформила путёвку в «восьмёрку» Australian Open без потери сета и стала самой молодой теннисисткой с 1998 года, которой удалось такое сделать. Кроме того, Ива и Кори Гауфф стали первыми со времён сестёр Уильямс американками в возрасте до 22 лет, вышедшими в четвертьфинал ТБШ вместе.

Таким образом, либо Арина Соболенко выиграет свой третий за четыре года трофей мельбурнского мэйджора, либо нас ждёт новая чемпионка турнира.

Соревнования в женской одиночной сетке Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».