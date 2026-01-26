Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026: кто вышел в четвертьфинал, Соболенко, Швёнтек, Гауфф, Анисимова, Рыбакина, Пегула, Свитолина, Йович, сетка

Уроженка Москвы, белоруска, украинка, русская американка: все четвертьфиналистки AO-2026
Маргарита Сальникова
Все четвертьфиналистки AO-2026
Комментарии
Больше половины участниц либо из Восточной Европы, либо у них есть корни оттуда!

Australian Open постепенно приближается к своей кульминации, и в женской сетке настало время четвертьфиналов. В игре осталось восемь сильнейших теннисисток, одной из которых осталось выиграть всего три матча, чтобы завоевать долгожданный трофей. В борьбе за выход в следующую стадию сформировались такие противостояния:

Четвертьфинальные пары AO-2026

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29)
Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12)
Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4)
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
Материалы по теме
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами

Четвертьфинальные пары на Australian Open позволяют нам получить любопытные цифры и факты для размышления. Больше половины спортсменок либо представляют страны Восточной Европы, либо у них есть корни оттуда, при этом формально аж четыре теннисистки выступают за США. Примечательно и то, что половина участниц уже выигрывали мэйджоры, а одна из них продолжает борьбу за карьерный «Шлем».

Возрастной диапазон у восьмёрки сильнейших также впечатляет — от 18-летней Ивы Йович до 31-летней Джессики Пегулы. Самый высокий рейтинг среди четвертьфиналисток принадлежит первой ракетке мира Арине Соболенко, а самый низкий — Иве Йович, занимающей 27-е место в классификации WTA. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что шесть из восьми спортсменок добрались до этой стадии, не проиграв ни одного сета: потери партий произошли лишь у Швёнтек (одна) и Гауфф (две). Также впервые в Открытой эре топ-6 сеяных и в мужской, и в женской одиночных сетках сумели выйти в «четвертушки» ТБШ.

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

Арина Соболенко подтверждает статус первой ракетки мира на кортах Мельбурна, продвигаясь по сетке Australian Open без потерянных сетов. Турнир начался для лидера рейтинга с победы над француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной (6:4, 6:1), после чего белоруска оказалась сильнее китаянки Чжосюань Бай (6:3, 6:1), далее Арина на двух тай-брейках одолела представительницу Австралии Анастасию Потапову (7:6 (7:4), 7:6 (9:7), а в четвёртом круге Соболенко в двух партиях обыграла канадку Викторию Мбоко (6:1, 7:6 (7:1). В четвертьфинале спортсменка встретится с американкой Ивой Йович, ранее девушки ни разу не противостояли друг другу.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Лидер рейтинга является двукратной чемпионкой Australian Open, а в прошлом году она уступила в финале мельбурнского «Шлема» американке Мэдисон Киз. После победы над Викторией Мбоко Соболенко отметилась интересным достижением: белоруска выиграла 20 тай-брейков подряд на ТБШ и стала абсолютной рекордсменкой по этому показателю среди всех игроков, обойдя даже Новака Джоковича (19). А ещё Арина стала четвёртой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на пяти и более мэйджорах подряд в статусе первой ракетки мира.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

Ига Швёнтек (Польша, 2)

Ига Швёнтек без серьёзных проблем шагает по сетке Australian Open, единственный сет она потеряла в матче с Анной Калинской. В первом круге польская теннисистка справилась с Юань Юэ (7:6 (7:5), 6:3), далее Ига уверенно обыграла Мари Боузкову (6:2, 6:3), следом Швёнтек одержала трудовую победу над Анной Калинской (6:1, 1:6, 6:1), а в четвёртом круге спортсменка повесила «баранку» Мэддисон Инглис (6:0, 6:3). Теперь вторая ракетка мира сразится с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале. Счёт личных встреч — 6-5 в пользу польской теннисистки.

Любопытно, что второй ракетке мира не хватает только титула на Australian Open, чтобы собрать карьерный «Шлем», при этом её лучшие результаты на этом турнире — полуфиналы в 2022 и 2025 годах. Добравшись до «четвертушки» этого ТБШ, Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2003 года, вышедшей в эту стадию на шести мэйджорах подряд. А ещё Ига одержала 50 побед на хардовых кортах мэйджоров и стала самой молодой теннисисткой с 2014 года, которой удалось добиться такого результата.

Материалы по теме
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек
Рыбакина — в четвертьфинале AO! Там она сыграет с экс первой ракеткой мира Швёнтек

Кори Гауфф (США, 3)

В сравнении с другими участницами четвертьфинальных матчей Australian Open Кори Гауфф пришлось потрудиться, чтобы достичь этой стадии: за турнир она отдала два сета и один раз даже отыгрывалась с 0:1 по партиям. Американка в стартовом круге успешно закрыла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), следом третья ракетка мира разгромила сербку Ольгу Данилович (6:2, 6:2), после этого Гауфф попотела в матче с соотечественницей Хейли Баптист (3:6, 6:0, 6:3), а в 1/8 финала Кори одолела чешскую теннисистку Каролину Мухову (6:1, 3:6, 6:3). В следующей стадии американке будет противостоять Элина Свитолина, счёт личных встреч — 2-1 в пользу Гауфф.

В 2025-м на мельбурнском «Шлеме» третья ракетка мира остановилась как раз таки в четвертьфинале турнира, а её наивысшее достижение — выход в полуфинал в 2024 году. Одержав победу над Муховой, Гауфф стала самой молодой теннисисткой со времён Мартины Хингис и Винус Уильямс, выходившей в «восьмёрку» как минимум на одном из ТБШ в течении шести лет подряд.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Аманда Анисимова (США, 4)

Аманда Анисимова, чьи родители в своё время перебрались из России в США, уверенно прошла свои матчи перед выходом в четвертьфинал Australian Open. Сначала американка разгромила швейцарку Симону Вальтерт (6:3, 6:2), потом от её рук пала чешка Катержина Синякова (6:1, 6:4), далее четвёртая ракетка мира победила Питон Стирнс в американском дерби (6:1, 6:4) и обыграла в четвёртом круге китаянку Ван Синьюй (7:6 (7:4), 6:4). Теперь Аманда поборется с соотечественницей Пегулой, счёт личных встреч — 3-0 в пользу Джессики.

Примечательно, что до этого года лучшим достижением русской американки на Australian Open была стадия четвёртого круга в 2019, 2022 и 2024 годах, при этом в 2025-м американка зачехлила ракетку аж во втором круге. Теперь же 24-летняя Анисимова добралась до четвертьфинала мельбурнского «Шлема» и стала второй самой молодой теннисисткой, добиравшейся до «восьмёрки» всех четырёх ТБШ за это десятилетие, только Ига Швёнтек была моложе Аманды, когда достигла такого успеха (22 года).

Материалы по теме
«Теперь я верю в себя». Русская американка Аманда Анисимова стала первой ракеткой США
«Теперь я верю в себя». Русская американка Аманда Анисимова стала первой ракеткой США

Елена Рыбакина (Казахстан, 5)

Поход Елены Рыбакиной на Australian Open начался с победы над Каей Юван (6:4, 6:3), следом представительница Казахстана справилась с Варварой Грачёвой (7:5, 6:2), в третьем круге она не испытала проблем с чешкой Терезой Валентовой (6:2, 6:3), а в четвёртом круге разгромила бельгийку Элисе Мертенс (6:1, 6:3). В 1/4 финала Рыбакину ждёт противостояние со второй ракеткой мира Игой Швёнтек.

Лучшим достижением уроженки Москвы на мельбурнском «Шлеме» всё ещё остаётся финал сезона-2023. В 2025-м австралийский мэйджор сложился для представительницы Казахстана не так удачно, как розыгрыш 2026 года, и она покинула турнир уже в четвёртом круге. Для Рыбакиной грядущий четвертьфинал станет уже седьмым на ТБШ и первым на мэйджоре с Уимблдона-2024. Стоит отметить, что теннисистка уже четвёртый раз вышла в «восьмёрку» на «Шлеме», не проиграв ни одного сета.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Джессика Пегула (США, 6)

Джессика Пегула стартовала на Australian Open с разгромной победы над россиянкой Анастасией Захаровой (6:2, 6:1), далее американка повесила «баранку» соотечественнице Маккартни Кесслер (6:0, 6:2), в третьем круге шестая ракетка мира не испытала трудностей в матче с Оксаной Селехметьевой (6:3, 6:2), а в четвёртом круге теннисистка выбила из сетки прошлогоднюю чемпионку мельбурнского мэйджора Мэдисон Киз (6:3, 6:4). За выход в полуфинал спортсменка сразится с Амандой Анисимовой.

Примечательно, что в 2025-м американка завершила борьбу уже в третьем круге, а её наивысшими достижениями на австралийском «Шлеме» остаются стадии «восьмёрки», достигнутые в 2021, 2022, 2023 и теперь в 2026 годах. Одержав победу над Киз, Пегула стала самой возрастной американкой, обыгравшей действующую чемпионку ТБШ. Кроме того, Джессика теперь самая взрослая теннисистка со времён Серены Уильямс в 2017 году, которая два раза подряд добралась до 1/4 финала мэйджора без потери сета.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Элина Свитолина (Украина, 12)

В первом круге Australian Open Элина Свитолина в двух сетах закрыла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:1), после чего она победила польскую теннисистку Линду Климовичову (7:5, 6:1), следом украинка справилась с россиянкой Дианой Шнайдер (7:6 (7:4), 6:3), а в четвёртом круге обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву (6:2, 6:4). Теперь, чтобы добраться до 1/2 финала, 12-й ракетке мира необходимо одолеть Кори Гауфф.

Материалы по теме
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование

На мельбурнском мэйджоре Элина Свитолина пока не проходила дальше четвертьфинала, этой стадии она ранее достигала в 2018, 2019 и 2025 годах. Для украинки победа над Андреевой стала уже 33-м выигранным матчем в основной сетке Australian Open.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Ива Йович (США, 29)

Самая молодая участница 1/4 финала Ива Йович уже успела погреметь на Australian Open — 2026: она оформила победу над соотечественницей Кэти Волынец в стартовом круге (6:2, 6:3), далее от её рук пала австралийка Присцилла Хон (6:1, 6:2), в третьем круге американка с сербско-хорватскими корнями сенсационно обыграла восьмую ракетку мира Жасмин Паолини (6:2, 7:6 (7:3), а в 1/8 финала 18-летняя спортсменка повесила «баранку» Юлии Путинцевой (6:0, 6:1). Но дальше юной теннисистке придётся тяжело, ведь на её пути к полуфиналу стоит лидер рейтинга Арина Соболенко.

До этого года лучшим результатом 27-й ракетки мира на мельбурнском «Шлеме» был второй круг, более того, эта стадия была её наивысшим достижением на ТБШ в принципе. Йович стала самой молодой теннисисткой, добравшейся как минимум до четвертьфинала на всех трёх своих первых турнирах в течение года (Окленд, Хобарт и теперь AO), ранее это удавалось Марии Шараповой в 2005 году. А ещё спортсменка оформила путёвку в «восьмёрку» Australian Open без потери сета и стала самой молодой теннисисткой с 1998 года, которой удалось такое сделать. Кроме того, Ива и Кори Гауфф стали первыми со времён сестёр Уильямс американками в возрасте до 22 лет, вышедшими в четвертьфинал ТБШ вместе.

Материалы по теме
18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович
18-летняя Йович повторяет путь сестёр Уильямс на AO. А ещё ей даёт советы Джокович

Таким образом, либо Арина Соболенко выиграет свой третий за четыре года трофей мельбурнского мэйджора, либо нас ждёт новая чемпионка турнира.

Australian Open — 2026. Женщины. Турнирная сетка

Соревнования в женской одиночной сетке Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android