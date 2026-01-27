В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появится и россиянка.

Хромачёва рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Гауфф и Алькарас. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Australian Open. Во вторник, 27 января, в Мельбурне начнутся четвертьфиналы. В одиночке будет проведено четыре матча – по два у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Поединков осталось так мало, что они теперь все умещаются на одном, центральном корте, а именно: Арина Соболенко (первый номер посева) – Ива Йович (29), Александр Зверев (3) – Лёнер Тьен (25), Кори Гауфф (3) – Элина Свитолина (12) и Карлос Алькарас (1) – Алекс де Минор (6). Также за место в полуфинале микста сразится Ирина Хромачёва.