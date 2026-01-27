Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Хромачёва, Соболенко, Гауфф, Алькарас, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хромачёва рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Гауфф и Алькарас. LIVE!
Даниил Сальников
Ирина Хромачёва
Комментарии
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Australian Open. Во вторник, 27 января, в Мельбурне начнутся четвертьфиналы. В одиночке будет проведено четыре матча – по два у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Поединков осталось так мало, что они теперь все умещаются на одном, центральном корте, а именно: Арина Соболенко (первый номер посева) – Ива Йович (29), Александр Зверев (3) – Лёнер Тьен (25), Кори Гауфф (3) – Элина Свитолина (12) и Карлос Алькарас (1) – Алекс де Минор (6). Также за место в полуфинале микста сразится Ирина Хромачёва.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open – 2026. Микст. Сетка
Australian Open — микст. 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Т. Таунсенд Н. Мектич
Не начался
1 2 3
         
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
И. Хромачёва К. Харрисон
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Live Даниил Сальников

В понедельник, 26 января, на Australian Open в женском парном разряде проходили матчи третьего круга. В одной из встреч принимала участие 41-летняя россиянка Вера Звонарёва. Подробности её поединка — в нашем обзоре.

Даниил Сальников

Накануне прошёл девятый день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание вторника

Сегодня продолжается 1/4 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграет россиянка Ирина Хромачёва в миксте. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости

