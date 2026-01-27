Хромачёва рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Гауфф и Алькарас. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Australian Open. Во вторник, 27 января, в Мельбурне начнутся четвертьфиналы. В одиночке будет проведено четыре матча – по два у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. Поединков осталось так мало, что они теперь все умещаются на одном, центральном корте, а именно: Арина Соболенко (первый номер посева) – Ива Йович (29), Александр Зверев (3) – Лёнер Тьен (25), Кори Гауфф (3) – Элина Свитолина (12) и Карлос Алькарас (1) – Алекс де Минор (6). Также за место в полуфинале микста сразится Ирина Хромачёва.
В понедельник, 26 января, на Australian Open в женском парном разряде проходили матчи третьего круга. В одной из встреч принимала участие 41-летняя россиянка Вера Звонарёва. Подробности её поединка — в нашем обзоре.
Накануне прошёл девятый день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях читайте в нашем вчерашнем лайве.
Расписание вторника
Сегодня продолжается 1/4 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open в одиночном разряде. Также сыграет россиянка Ирина Хромачёва в миксте. Вот как выглядит расписание дня.
