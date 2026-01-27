Сафин ловит кайф после возвращения в тур. От него все без ума, как и 25 лет назад

27 января двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин отмечает свой 46-й день рождения.

Марат встречает праздник в Мельбурне, что ему часто доводилось делать раньше из-за участия в решающих матчах Australian Open. Теперь не в качестве профессионального игрока, а как тренер Андрея Рублёва, хотя на корт легендарный теннисист тоже выйдет.

На этой неделе Сафин примет участие в турнире «Кубок легенд» Australian Open. Марат входит в состав команды мира, где также сыграют Томми Хаас, Маркос Багдатис, Даниэла Гантухова, Андреа Петкович и Анжелика Кербер. Они будут соревноваться с командой Австралии, которую представляют Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер, Марк Филиппуссис, Саманта Стосур, Алисия Молик и Кейси Деллакуа. В списке пять чемпионов турнира «Большого шлема» — Сафин, Хьюитт, Рафтер, Стосур и Кербер. Среди них только Марат и Анжелика брали титул на AO.

Марат Сафин с другими участниками Кубка легенд Фото: James D. Morgan/Getty Images

Сафин в первом матче сыграет с Томми Хаасом против Марка Филиппуссиса и Патрика Рафтера прямо в свой день рождения. Можно не сомневаться, что мероприятие соберёт 5000 зрителей — именно столько вмещает Kia Arena, где пройдёт парная встреча.

Стоит отметить, что перед стартом Открытого чемпионата Австралии Сафин уже выходил на корт. На нашумевшем турнире One Point Slam он уступил действующему игроку Фрэнсису Тиафо.

Марат Сафин и Фрэнсис Тиафо Фото: Graham Denholm/Getty Images

Далее Марат сосредоточился на тренерской работе с Андреем Рублёвым. К сожалению, далеко по сетке Андрей не зашёл. В третьем круге россиянин уступил неудобному аргентинцу Франсиско Серундоло (3:6, 6:7, 3:6). Не помогли даже весьма жёсткие наставления от Сафина по ходу матча.

«Сам поактивнее, сам, сам, сам! Хватит его уважать. Слишком уважаешь его», — кричал Марат по ходу встречи с применением ненормативной лексики.

Рублёв за девять месяцев работы с Сафиным сделал определённые шаги вперёд. В том же Мельбурне год назад он вообще вылетел в первом круге, а теперь смог взять пару матчей. Прямо сейчас Андрей является 14-й ракеткой мира. Он наверняка хочет вернуться в топ-10, но нужно учитывать наступающую на пятки молодёжь.

Добиться цели не так просто, даже текущее пребывание в топ-15 можно назвать неплохим результатом. При этом Сафин активно заставляет Рублёва менять свой стиль игры и делать его более разнообразным, в первую очередь почаще выходить к сетке и не полагаться только на мощный форхенд.

К тренерской работе Марат относится более чем серьёзно, но за пределами корта он остаётся всё тем же беззаботным парнем, которым был 25 лет назад. Стоит просто посмотреть на некоторые фото из Мельбурна, которые Сафин опубликовал в соцсетях. На них счастливый человек, получающий удовольствие от жизни.

Марат Сафин весело проводит время в Мельбурне Фото: Из личного архива Сафина

В этом году Australian Open собрал множество легенд. С некоторыми Сафину вскоре предстоит сыграть, но кто-то свою программу в Мельбурне отработал. Роджер Федерер взял здесь тренировочный матч с Каспером Руудом, а затем в команде с Андре Агасси и Эшли Барти одолел Ллейтона Хьюитта и Патрика Рафтера.

На территории «Мельбурн-парка» Федерер встретился с Сафиным. Оба не раз уважительно высказывались друг о друге и сохранили прекрасные отношения.

«Чуууувак», — подписал фото в обнимку с бывшим соперником Марат.

Роджер Федерер и Марат Сафин Фото: Из личного архива Сафина

Сафин произвёл фурор своим возвращением в тур буквально моментально. Ещё во времена прошлогоднего «Мастерса» в Монте-Карло бывшие соперники Энди Роддик, Марк Россе, Джон Иснер отмечали стильный вид Марата.

Конечно, Сафин до сих пор популярен и у представительниц женского пола. 22-я ракетка мира Диана Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red признала Марата самым привлекательным теннисистом, даже если учитывать действующих игроков.

«В прайм-тайме он вообще зачёт», — отметила Шнайдер.

Это далеко не единственный комплимент, полученный Сафиным от теннисисток.

«Марат всегда добр, улыбчив, в хорошем настроении, немножко такой хулиган на корте. Очень любила смотреть его матчи. Был лицом мужского тенниса, за которым, конечно, девчонки бегали. Очень видный парень», — заявила бывшая российская теннисистка Надежда Петрова в декабрьской беседе с «Чемпионатом».

Марат Сафин всё ещё очень популярен у окружающих Фото: Andy Cheung/Getty Images

«Марат вернулся в тур в роли весельчака. Его камбэк оказался невероятно ярким. Ему действительно всё равно, что о нём подумают. Именно поэтому он такой смешной и невероятно открытый со всеми. Марат не стоит в стороне. Он общается, шутит, поднимает всем настроение. У него потрясающее чувство юмора. Общалась с ним и думала, что Марат Сафин находится рядом со мной. Ты помнишь его по телевизору, помнишь его игроком, которым восхищалась в детстве, а тут он рядом, шутит, ведёт себя очень непринуждённо. Это забавное и немного странное ощущение», — сказала в одном из недавних интервью шестая ракетка мира Джессика Пегула.

«В подростковом возрасте я была влюблена в Марата. Наверное, в то время все его обожали. Однажды меня спросили, с кем бы я хотела сыграть в миксте. Я ответила: «Марат Сафин». А потом увидела его сестру Динару Сафину на одном мероприятии. Она спросила: «Хочешь, я скажу Марату?» Я сказала: «Нет, не надо! Так неловко!» Убеждена, что она ему сказала, потому что, когда я встретилась с ним в Мадриде, он постоянно надо мной подшучивал, а я отвечала: «Нет, остановись, пожалуйста!» – признавалась чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз.

Сейчас в приоритете у Сафина улучшение результатов Андрея Рублёва, но это никоим образом не мешает ловить кайф от жизни. На самом деле Марат не так уж сильно изменился по сравнению с периодом 25-летней давности, когда приезжал на AO с группой поддержки из трёх блондинок. Он всё такой же весёлый и беззаботный, а окружающие до сих пор от него без ума.