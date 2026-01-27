Рыбакина — в прекрасной форме. Справится ли экс-россиянка с грозной Швёнтек на АО?

За выход в полуфинал австралийского «Шлема» поспорят одни из сильнейших теннисисток мира. Бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек сразится с недавней победительницей Итогового чемпионата Еленой Рыбакиной. Вывеска грядущей встречи говорит сама за себя, а предсказать победительницу вряд ли возможно. Уж больно богатая и равная история противостояния у спортсменок.

Счёт личных встреч — 6-5 в пользу Швёнтек (5-3 на харде). В прошлом сезоне Ига четырежды победила Елену — на харде на United Cup, в Дохе и в Цинциннати, а также на грунте «Ролан Гаррос». Только в самой концовке Рыбакина один раз взяла реванш, выиграв в группе Итогового чемпионата WTA — зато с «баранкой» в решающей партии (3:6, 6:1, 6:0). До того Елена трижды обыгрывала Игу в 2023 году, а также победила её в полуфинале Штутгарта-2024. Также теннисистки несколько раз играли друг против друга в выставочных матчах, но они в зачёт официальной статистики не идут.

«Я бы не сказала, что история противостояний имеет значение. Даже когда кто-то из нас выигрывал, это всегда был тяжёлый матч. Так что нет смысла задумываться, кто выиграл последние матчи или как это было. Каждый матч — это отдельная история. В каждом поединке она была сильной. Её теннис, безусловно, великолепен. Мне нужно быть готовой на 100%, идти на риск и использовать свой опыт, а также знания, полученные в предыдущих матчах», — высказала своё мнение Швёнтек.

Елена Рыбакина с Игой Швёнтек Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

В грядущем матче решающую роль могут сыграть несколько факторов. Сразу отметим, что в четвёртом круге обе девушки не потратили много сил: Рыбакина разобрались с Элисе Мертенс (6:1, 6:3), а Швёнтек быстро одолела Мэддисон Инглис (6:0, 6:3). Однако в целом по корту лучше и быстрее двигается шустрая полька, в то время как у высокорослой казахстанской теннисистки это далеко не сильнейшее качество.

Зато рост позволяет Елене являться лучшей подающей в женском туре, а также лидером по количеству эйсов.

«Рыбакина обладает лучшей с точки зрения биомеханики подачей, которую я когда-либо видел в WTA-туре. Толчок ногами запускает ракетку в нужный момент, что контринтуитивно, и ракетка остаётся на ударной стороне у правой лопатки. Угол снижения мяча позволяет ей находить такие углы, которых мы просто не видели, и её соперницы тоже их не видят. Бум!» — заявил бывший тренер Серены Уильямс, Марии Шараповой и Энди Роддика член Зала славы тенниса Рик Макки.

Конечно, многое будет зависеть от действий соперниц на задней линии. У Елены отличный форхенд, однако бэкхенд периодически сбоит. Ига за счёт работы ног лучше подходит к мячу, старается играть более вариативно и точно, искать разные комбинации, молниеносно выполняя движения ракеткой.

В плане психологии преимущество будет на стороне уроженки Москвы. Елена очень спокойный человек, умеющий контролировать свои эмоции на корте. А вот нервы Иги в случае неудач моментально вылезают на поверхность: у польки всё валится из рук, рассыпается игра и она буквально проваливает сеты (как, например, в уже упомянутом матче с Рыбакиной на Итоговом или же в недавней проигранной партии Анне Калинской в Мельбурне со счётом 1:6).

Кстати, Ига, в отличие от Елены, за всю карьеру ни разу не добиралась до финала Australian Open. Рыбакина же является финалисткой турнира 2023 года. Решающая трёхсетовая заруба с Ариной Соболенко до сих пор стоит перед глазами.

В общем, мотивации у обеих девушек хоть отбавляй (но для начала надо пробиться в полуфинал), а уже в 1/4 финала зрителей наверняка ждёт настоящее зрелище. Теннисное «класико» — можно смело назвать его так.