Соболенко — в 4-й раз подряд в полуфинале AO! Арина повесила «баранку» главной сенсации

Сегодня, 27 января, на Australian Open проходили четвертьфинальные матчи в смешанном парном разряде. В восьмёрку лучших в миксте вышла лишь одна пара с россиянкой в составе. Ирина Хромачёва и американец Кристиан Харрисон сражались с американско-хорватским тандемом Тэйлор Таунсенд/Никола Мектич, посеянным под четвёртым номером.

Таунсенд и Мектич считались небольшими фаворитами — 58 на 42; в парных разрядах крайне редки ситуации, когда от той или иной пары ожидается явное доминирование. Хотя соперники они более чем серьёзные: Тэйлор в парном рейтинге является второй ракеткой мира, Никола идёт 20-м. Не говоря уже о титулах: американка и хорват являются двукратными чемпионами ТБШ. Таунсенд, к слову, год назад выиграла Australian Open, только сделала это не в миксте, а в женской паре — вместе с Катержиной Синяковой. Для сравнения, Хромачёва и Харрисон в парных рейтингах идут 31-й и 15-м соответственно. И мэйджоров они не выигрывали. Так что предстартовые расклады, в общем-то, были понятны.

В первом сете Хромачёва и Харрисон лишь однажды вышли на брейк-пойнт. Было это в восьмом гейме, когда россиянка и американец проиграли приём на решающем очке (при 40:40). К тому моменту они уже уступали с брейком, после того как под ноль отдали подачу в третьем гейме. А в 10-м гейме Таунсенд и Мектич подали на партию — 6:4 за 31 минуту.

Во втором сете ключевые события состоялись в третьем и четвёртом геймах, которые Хромачёва и Харрисон отдавали на решающем мяче. Таунсенд и Мектич повели с брейком и так и остались впереди. Более того, в седьмом гейме они вновь удачно отработали на приёме и после перехода подали на матч — 6:4, 6:2 за 1 час 2 минуты.

Таким образом, в борьбе на Australian Open остаётся лишь один участник из России. А точнее, участница: 41-летняя Вера Звонарёва уже вышла 1/4 финала в сетке парного разряда. Сегодня пятикратная чемпионка ТБШ не играет, тренируется и вместе с японкой Эной Сибахарой готовится ко встрече с австралийками Кимберли Биррелл и Талией Гибсон.

Также в этот день начались одиночные четвертьфиналы в Мельбурне. У женщин первым матчем поставили встречу с участием четырёхкратной чемпионки ТБШ Арины Соболенко, посеянной под первым номером. Первая ракетка мира играла с 18-летней американкой Ивой Йович (29), ставшей главным открытием турнира. Обе теннисистки не отдали ни сета в первых четырёх матчах на этом AO. И если от Соболенко чего-то подобного, в принципе, и ожидали, то Йович в третьем круге удивила победой над двукратной финалисткой ТБШ Жасмин Паолини (6:2, 7:6 (7:3)), а в 1/8 финала шокировала разгромом Юлии Путинцевой — 6:0, 6:1!

«Просто постараюсь сосредоточиться на своей стороне корта. Очевидно, она номер один не зря и добилась огромного успеха на этом турнире. Но и я хочу этого. Говорила в прошлом году, что надеюсь сыграть с ней, потому что определённо хочешь встретиться с лучшими и посмотреть, как пойдёт. Я очень взволнована», — говорила Йович перед матчем с Соболенко.

Соболенко диктовала ход встречи, играя с позиции силы, и выдать ещё одну сенсацию Йович не смогла. Тем не менее в первом сете американка неплохо поборолась, хотя белоруска вела 3:0 с брейком и потом упустила ещё четыре брейк-пойнта. Арина уверенно забирала свои геймы, а вот Иве всякий раз приходилось сражаться за удержание подачи. И при этом она была в шаге от того, чтобы вернуть брейк. В девятом гейме Соболенко, подавая на сет, трижды дарила сопернице брейк-пойнты, но в критические моменты не ошибалась и со второго сетбола закрыла партию — 6:3 за 1 час.

Второй сет оказался лишён интриги. В этой партии Соболенко на всех парах летела к «баранке», отдавая не более двух очков за гейм, и в итоге добилась её, хотя в последнем гейме пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. Арина, собравшая в этом матче 31 активно выигранное очко (против всего 12 у соперницы), оформила 10-ю победу подряд (после титула в Брисбене) — 6:3, 6:0 за 1 час 30 минут — и в 14-й раз в карьере вышла в полуфинал ТБШ, в том числе в четвёртый раз подряд на AO. В 2023 и 2024 годах белоруска брала здесь титул, а в 2025-м уступила в финале.

«Эти тинейджеры испытывают меня в последних матчах (до этого Соболенко выбила 19-летнюю Викторию Мбоко. — Прим. «Чемпионата»). Она невероятный игрок. Это был тяжёлый матч. Не смотрите на счёт. Это было вовсе не так легко», — сказала Соболенко на корте.

Белоруска выиграла на харде 21-й матч подряд против теннисисток не из топ-10. Последнее такое поражение нанесла ей Мирра Андреева, которая победила Арину в финале Индиан-Уэллса-2025, будучи 11-й ракеткой мира. Кроме того, Соболенко стала третьей теннисисткой за последнее десятилетие, которая, будучи первой сеяной, вышла в полуфинал AO, не проиграв ни сета. Она присоединилась к Серене Уильямс (2016) и Эшли Барти (2022). Также Арина в восьмой раз подряд вышла в полуфинал хардового ТБШ. С 1988 года, когда AO переехал на хард, подобного добивались только Линдсей Дэвенпорт и Мартина Хингис.

***

Также сегодня в женской сетке Кори Гауфф и Элина Свитолина определят, кто из них выйдет на Соболенко в полуфинале, а у мужчин состоятся четвертьфиналы Александр Зверев — Лёнер Тьен и Карлос Алькарас — Алекс де Минор.